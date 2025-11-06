गुरुवार, 6 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. a woman with help of her lover chopped her husband into pieces and buried him in kitchen In Ahmedabad
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :अहमदाबाद , गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (14:00 IST)

अहमदाबाद में 'दृश्यम', प्रेमी की मदद से पति को टुकड़े कर किचन में दफनाया, जब 14 माह बाद राज खुला तो...

Ahmedabad News
Ahmedabad Crime News: पिछले कुछ समय से पतियों को मारने के अलग-अलग मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात के अहमदाबाद से बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी की मदद से पति को मौत के घाट उतार दिया। फिर शव के टुकड़े-टुकड़े कर अपने ही किचन में दफना दिया। 14 महीने तक किसी को भी इसकी खबर नहीं लगे। यहां तक कि मृतक के बच्चों को भी इस बात का पता नहीं था उनका पिता कहां गया। यह मामला बॉलीवुड फिल्म 'दृश्यम' की याद दिलाता है। 
 
मृतक समीर अंसारी (35) मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और अहमदाबाद में राजमिस्त्री का काम करता था। पुलिस के अनुसार, समीर की पत्नी रूबी का इमरान वाघेला के साथ अवैध संबंध था, जिसके कारण पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। समीर से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए रूबी और इमरान ने मिलकर हत्या की साजिश रच डाली। हत्या के बाद रूबी महीनों तक उसी घर की रसोई में खाना बनाती रही, जिसके फर्श के नीचे उसके पति का शव दफन था।
 
14 महीने के बाद खुला राज : समीर अंसारी लगभग एक साल से लापता था। पत्नी रूबी ने पड़ोसियों को बताया था कि समीर कमाने के लिए दुबई गया है। कुछ समय बाद रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों को संदेह होने लगा, क्योंकि समीर ने इतने लंबे समय तक किसी से भी संपर्क नहीं किया था। करीब 14 महीने बाद एक गुप्त सूचना के आधार पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की। 
 
सभी आरोपी हिरासत में : पुलिस ने जांच के बाद पुलिस ने रूबी के प्रेमी इमरान वाघेला को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में अपराध कबूल कर लिया और दफनाने की जगह बताई। बाद में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पुलिस ने रसोई का फर्श तोड़ा और वहां से मानव अवशेष (हड्डियां) बरामद किए। इन अवशेषों को डीएनए और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
 
इमरान से हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके दो साथी जिनकी पहचान रहीम उर्फ साहिल सलीम शेख और मोहसिन उर्फ फैजू नज़ीर खान पठान के रूप में हुई है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने रूबी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला था

Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला थाभाजपा नेता राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी के 'ब्राजीलियाई मॉडल' वाले आरोप का जवाब एक इटैलियन महिला द्वारा वोट डालने पर जवाब दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए बुधवार को हरियाणा की मतदाता सूची से जुड़े आंकड़े सामने रखे और दावा किया कि पिछले साल अक्टूबर में हुए राज्य विधानसभा चुनाव को 25 लाख फर्जी मतों के जरिये चोरी किया गया था।

बेटी को पोर्न दिखाए, बीयर पिलाई और दोस्त से कई बार करवाया रेप, मां और उसके साथी की खौफनाक करतूत

बेटी को पोर्न दिखाए, बीयर पिलाई और दोस्त से कई बार करवाया रेप, मां और उसके साथी की खौफनाक करतूतकेरल की स्‍पेशल पॉक्सो कोर्ट ने कलयुगी मां और साथी को सुनाई 180 साल की सजा

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवाल

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवालकांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में मतदाता सूची को लेकर लगाए गए आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा कि सभी आरोप निराधार हैं, क्योंकि प्रदेश में न तो उनकी पार्टी के बूथ एजेंट की ओर से मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर की गई और न ही एक से अधिक मतदान की शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने पूछा कि क्या राहुल गांधी एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं?

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?अरबपति DSP पर गिरी गाज! 28 साल की सर्विस, 100 करोड़ की संपत्ति, जानें गैंगस्टर अखिलेश दुबे कनेक्शन।

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिक

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिकNew York Mayor Zohran Mamdani: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना के बीच न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने विजय भाषण में उन्हें खरी-खोटी सुनाई। युगांडा में जन्मे इस भारतीय मूल के मुस्लिम नेता ने ट्रंप के हमलों को 'आवाज तेज करने' का मौका बताते हुए कहा कि "वॉल्यूम ऊपर करो!" यह बयान न केवल ट्रंप की राजनीतिक रणनीति पर प्रहार था, बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र में अल्पसंख्यक आवाज की ताकत का प्रतीक भी।

और भी वीडियो देखें

LIVE: बिहार में 11 बजे में 26.62 फीसदी मतदान, कहां हुई सबसे ज्यादा वोटिंग?

LIVE: बिहार में 11 बजे में 26.62 फीसदी मतदान, कहां हुई सबसे ज्यादा वोटिंग?Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। राज्य में सुबह 11 बजे तक 26.62 फीसदी मतदान हो चुका है। पल पल की जानकारी...

छपरा से चुनाव, मुंबई से दबाव, भोजपुरी अभिनेता खेसारी को बंगले का अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस

छपरा से चुनाव, मुंबई से दबाव, भोजपुरी अभिनेता खेसारी को बंगले का अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिसRJD candidate from Chhapra Khesari Lal Yadav: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के टिकट पर छपरा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मीरा भायंदर महानगर पालिका ने अवैध निर्माण को लेकर खेसारी को नोटिस भेजा और बंगले का अवैध हिस्सा गिराने की बात कही है।

पीएम मोदी ने किसे बताया अपना रिमोट कंट्रोल, जंगलराज में बिहार को क्या मिला?

पीएम मोदी ने किसे बताया अपना रिमोट कंट्रोल, जंगलराज में बिहार को क्या मिला?PM Modi Bihar Rally : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पहले चरण के मतदान के बीच अररिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जंगलराज के दौरान बिहार में हुए विकास का रिपोर्ट कार्ड जीरो है। 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल, इस जंगलराज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लुटा गया। जंगलराज वाले खुद को आपका माई-बाप कहते थे, अपने आप को शहंशाह मानते थे। लेकिन, ये तो मोदी है- मेरे माई-बाप तो आप जनता-जनार्दन हैं, आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल हैं।

आखिर क्या है प्रधानमंत्री मोदी का 'Skin Care Routine'? महिला क्रिकेट टीम का मजेदार सवाल, जानिए, खुद पीएम ने क्या कहा [VIDEO]

आखिर क्या है प्रधानमंत्री मोदी का 'Skin Care Routine'? महिला क्रिकेट टीम का मजेदार सवाल, जानिए, खुद पीएम ने क्या कहा [VIDEO]विश्व कप जीत के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में एक ऐसा पल आया जिसने माहौल को खुशनुमा बना दिया। टीम की सदस्य हरलीन कौर देओल ने प्रधानमंत्री से एक मजेदार सवाल पूछा “सर, आपका स्किनकेयर रूटीन क्या है?” इस सवाल पर वहां मौजूद सभी हंस पड़े। प्रधानमंत्री मोदी भी मुस्कुराते हुए बोले “मैंने इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है… यह जो चमक दिखती है, वह करोड़ों लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आती है। इतने आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका असर दिखता ही है।”

बिहार में पहले चरण की वोटिंग में पोलिंग बूथों पर महिला और युवा वोटर्स की उमड़ी भीड़, बड़ा सवाल मुफ्त का दांव बनेगा गेमचेंजर?

बिहार में पहले चरण की वोटिंग में पोलिंग बूथों पर महिला और युवा वोटर्स की उमड़ी भीड़, बड़ा सवाल मुफ्त का दांव बनेगा गेमचेंजर?Bihar Assembly elections : बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 11 बजे तक 28 फीसदी के करीब वोटिंग हो चुकी है। ‌मतदान केंद्रों पर महिला और युवा वोटर्स की बड़ी संख्या देखी जा रही है। चुनाव में जिस तरह से दोनों गठबंधनों ने महिला और युवाओं को साधने के लिए बड़े चुनावी दावे किया है, उससे महिला और युवा मोटर्स में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com