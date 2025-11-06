गुरुवार, 6 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Four new Vande Bharat trains will be available from Varanasi to Bengaluru
Written By
Last Modified: गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (20:32 IST)

बनारस से लेकर बेंगलुरु तक, मिलेगी चार नई वंदे भारत ट्रेन

दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार शाम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ करेंगे पीएम का काशी में स्वागत

vande bharat
Narendra Modis visit to Varanasi: यात्रियों की सुविधा, समय बचाने और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से रेल यातायात की बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने काशी दौरे के दौरान देशवासियों को 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। इसमें एक वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात ख़ास काशीवासियों के लिए होगी।

पीएम के कार्यक्रम में बनारस (पूर्व का मंडुवाडीह) स्टेशन पर शहर के गणमान्य लोगों को संबोधित करना भी प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात नवंबर शुक्रवार की शाम लगभग पांच बजे दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे। पीएम विशेष विमान से लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर आएंगे। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य लोग प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। पीएम एयरपोर्ट से बरेका जाएंगे। 
 
देंगे चार नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात : प्रधानमंत्री आठ नवंबर को बनारस स्टेशन से देश को 4 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देंगे। इनमें एक विशेष ट्रेन वाराणसी से खजुराहो के बीच चलेगी, जो काशीवासियों और पूर्वांचल के लिए एक बड़ा उपहार मानी जा रही है। प्रधानमंत्री इस ट्रेन को बनारस (पूर्व मंडुवाडीह) रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

इसके अलावा लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम से बेंगलुरु जाने वाली अन्य स्थानों की 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेनों के लोकार्पण के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री बनारस रेलवे स्टेशन पर गणमान्य लोगो से संवाद भी कर सकते हैं। 
 
पर्यटन उद्योग को मिलेगा नया आयाम : बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस की सीधी कनेक्टिविटी से वर्तमान में संचालित विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट का समय बचाएगी। बनारस–खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी। यह संपर्क न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को मज़बूत करेगा, बल्कि श्रद्धालुओं और यात्रियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो तक तेज, आधुनिक और आरामदायक यात्रा का अनुभव भी प्रदान करेगा। ये ट्रेन पर्यटन उद्योग को भी नया आयाम देगा।   
 
पीएम मोदी का होगा जोरदार स्वागत : भाजपा कार्यकर्ता सात नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विभिन्न जगहों पर स्वागत करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता संत अतुलानंद बाईपास, जेपी मेहता के पास, बरेका एफसीआई गोदाम, बरेका गेट के पास प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में 3200 प्रबुद्धजनों से संवाद भी करेंगे। इस कार्यक्रम में शहर के शिक्षाविद, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला था

Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला थाभाजपा नेता राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी के 'ब्राजीलियाई मॉडल' वाले आरोप का जवाब एक इटैलियन महिला द्वारा वोट डालने पर जवाब दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए बुधवार को हरियाणा की मतदाता सूची से जुड़े आंकड़े सामने रखे और दावा किया कि पिछले साल अक्टूबर में हुए राज्य विधानसभा चुनाव को 25 लाख फर्जी मतों के जरिये चोरी किया गया था।

बेटी को पोर्न दिखाए, बीयर पिलाई और दोस्त से कई बार करवाया रेप, मां और उसके साथी की खौफनाक करतूत

बेटी को पोर्न दिखाए, बीयर पिलाई और दोस्त से कई बार करवाया रेप, मां और उसके साथी की खौफनाक करतूतकेरल की स्‍पेशल पॉक्सो कोर्ट ने कलयुगी मां और साथी को सुनाई 180 साल की सजा

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवाल

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवालकांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में मतदाता सूची को लेकर लगाए गए आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा कि सभी आरोप निराधार हैं, क्योंकि प्रदेश में न तो उनकी पार्टी के बूथ एजेंट की ओर से मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर की गई और न ही एक से अधिक मतदान की शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने पूछा कि क्या राहुल गांधी एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं?

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?अरबपति DSP पर गिरी गाज! 28 साल की सर्विस, 100 करोड़ की संपत्ति, जानें गैंगस्टर अखिलेश दुबे कनेक्शन।

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिक

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिकNew York Mayor Zohran Mamdani: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना के बीच न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने विजय भाषण में उन्हें खरी-खोटी सुनाई। युगांडा में जन्मे इस भारतीय मूल के मुस्लिम नेता ने ट्रंप के हमलों को 'आवाज तेज करने' का मौका बताते हुए कहा कि "वॉल्यूम ऊपर करो!" यह बयान न केवल ट्रंप की राजनीतिक रणनीति पर प्रहार था, बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र में अल्पसंख्यक आवाज की ताकत का प्रतीक भी।

और भी वीडियो देखें

BJP नेता राकेश सिन्हा ने दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में डाला वोट, मचा सियासी संग्राम, क्या है सचाई

BJP नेता राकेश सिन्हा ने दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में डाला वोट, मचा सियासी संग्राम, क्या है सचाईRakesh Sinha Votes In Bihar : बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण का मतदान हुआ। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा पर दिल्ली के बाद बिहार चुनाव 2025 में वोट डालने का आरोप लगा। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने इसको लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा।

ED ने क्यों कुर्क की सुरेश रैना और शिखर धवन 11 करोड़ से अधिक की संपत्ति, क्या है पूरा मामला

ED ने क्यों कुर्क की सुरेश रैना और शिखर धवन 11 करोड़ से अधिक की संपत्ति, क्या है पूरा मामलाप्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ की संपत्ति अस्थायी तौर पर कुर्क कर ली है। कुर्की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई है। इसमें सुरेश रैना के नाम पर 6.64 करोड़ रुपए मूल्य के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है।

बिहार में मतदान खत्म, पिछली बार से 9% ज्यादा हुई वोटिंग, किसको होगा फायदा

बिहार में मतदान खत्म, पिछली बार से 9% ज्यादा हुई वोटिंग, किसको होगा फायदाBihar Voting Percentage: बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 5 बजे तक राज्य में 64.46 फीसदी मतदान हुआ है, जो कि पिछले चुनाव के 55.81 फीसदी मुकाबले ज्यादा है। हालांकि वोटिंग प्रतिशत में अभी और सुधार होगा क्योंकि 5 बजे तक मतदान केन्द्र पर पहुंचे सभी लोगों को वोटिंग करने दी जाएगी।

PM मोदी के वाराणसी दौरे से पहले CM योगी ने तैयारियों का लिया जायजा

PM मोदी के वाराणसी दौरे से पहले CM योगी ने तैयारियों का लिया जायजाChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वाराणसी प्रवास के दूसरे दिन धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के उपरांत गुरुवार को बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे की तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने रेलवे और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

Gold : क्या अभी है सोना खरीदने का सही समय, या और गिरेंगे भाव, दिसंबर में क्या रह सकती है कीमत

Gold : क्या अभी है सोना खरीदने का सही समय, या और गिरेंगे भाव, दिसंबर में क्या रह सकती है कीमतदिवाली के बाद से ही सोने की कीमतें (Gold Price) लगातार गिर रही है। हालांकि भारत में शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और इसमें सोने के गहनों में मांग रहती है। 17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रुपए और 14 अक्टूबर को चांदी ने 1,78,100 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com