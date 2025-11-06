गुरुवार, 6 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पश्चिमी चंपारण , गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (18:19 IST)

पशुओं का चारा खाने वालों और जमीन कब्जाने वालों से रहें सावधान : योगी

Yogi election rally in West Champaran
Yogis election rally in West Champaran: बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पश्चिमी चंपारण पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बगहा में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने बगहा विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी राम सिंह और रामनगर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी नंद किशोर राम को जिताने की अपील करते हुए विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन झूठ का पुलिंदा है। ये वही लोग हैं जो गरीबों की जमीन पर कब्जा करते हैं, पशुओं का चारा खा जाते हैं और नौजवानों की नौकरी में सेंध लगाते हैं।
 
सीएम योगी ने कहा कि यह धरती माता सीता को शरण देने वाली है, गंडकी नदी की कल-कल धारा जैसे बिहार के अविरल विकास का संकेत दे रही है। उन्होंने कहा कि बगहा और रामनगर के लोगों के लिए जितना पटना निकट है, उतना ही गोरखपुर और अयोध्या भी उनके जीवन से जुड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने बिहार की ऐतिहासिक विरासत को नमन करते हुए कहा कि यह वही पावन भूमि है जिसने भगवान महावीर को जन्म दिया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान दिया और चाणक्य-चंद्रगुप्त की जोड़ी से भारत को स्वर्ण युग में पहुंचाया। उन्होंने कहा कि बिहार का नौजवान जब-जब अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ, तब-तब इतिहास बदला है। 1975 में जब कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंटा, तब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार का नौजवान सड़कों पर उतरा था।
 
कांग्रेस और राजद पर निशाना : सीएम योगी ने कहा कि सामाजिक न्याय के प्रतीक कर्पूरी ठाकुर, देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और भोजपुरी संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने वाली गायिका शारदा सिन्हा ये सभी बिहार की इसी धरती की देन हैं। लेकिन कांग्रेस और राजद की नीतियों ने इस गौरवशाली बिहार को पहचान के लिए मोहताज बना दिया, इसे कलंकित किया।
 
सीएम योगी ने कहा कि राजद के शासन में बिहार ‘जंगलराज’ में तब्दील हो गया था। लूट, हत्या, अपहरण एक उद्योग बन गया था। 15 साल के राजद शासन में 30,000 से अधिक अपहरण हुए। कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। उन्होंने कहा कि 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार ने सुशासन की राह पकड़ी।
 
बिहार में सड़क, बिजली, रेल और वायु कनेक्टिविटी है, मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज बिहार में सड़क, बिजली, रेल और वायु कनेक्टिविटी है, मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है, हर घर तक बिजली और शुद्ध पेयजल पहुंच चुका है। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 वर्षों में भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और यह वर्ष खत्म होते-होते तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
 
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 50 करोड़ को स्वास्थ्य बीमा, 12 करोड़ को शौचालय और 10 करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिया। पहले कांग्रेस के शासन में गैस कनेक्शन के लिए 30 से 50 हजार रुपये देने पड़ते थे, आज हर गरीब के घर में मुफ्त कनेक्शन है। उन्होंने कहा कि मोदी जी किसानों का सम्मान भी कर रहे हैं। 12 करोड़ अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। वहीं एनडीए सरकार ने ‘लखपति दीदी’ बनाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर और सम्मानित बनाया है।
 
आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर : योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने कहा था ‘लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे’ और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। उन्होंने बताया कि अयोध्या का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है, ‘माता शबरी रसोई’ और ‘निषादराज रैन बसेरा’ जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि अब भगवान राम, माता जानकी और बजरंगबली अयोध्या में एक साथ विराजमान हैं। वहां महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, विश्वामित्र, वशिष्ठ, आदि शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य सभी के नाम पर द्वार और स्मारक बने हैं। यहां तक कि गिद्धराज जटायु और सेतुबंध की गिलहरी की मूर्तियां भी विराजमान हैं। सीएम योगी ने कहा कि जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है, तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। यही एनडीए की आस्था का सम्मान है।
 
कब्जाई जमीन पर गरीबों के लिए घर : विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन झूठ का पुलिंदा है। ये वही लोग हैं जो गरीबों की जमीन पर कब्जा करते हैं, पशुओं का चारा खा जाते हैं और नौजवानों की नौकरी में सेंध लगाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लखनऊ में आरजेडी के एक माफिया की करोड़ों की हवेली सरकारी जमीन पर बनी थी। हमने बुलडोजर चलवाया, जमीन खाली कराई और वहां गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास बनवाया। कल ही मैंने 72 गरीब परिवारों को नए घर की चाबी सौंपी है।
 
यूपी में अब सब चंगा है : उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब न दंगा है, न कर्फ्यू। यूपी में सब चंगा है। उन्होंने जनता से अपील की कि जाति-पांति में मत बंटो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जनता ने भी सीएम योगी के इस अपील पर अपनी सहमती जताते हुए कहा कि ‘बंटेगे तो कटेंगे’। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के झूठी बातों में नहीं आना है। ये लोग रामद्रोही हैं और जो राम का नहीं है, वह हमारे किसी काम का नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए को भारी समर्थन दिया है। अब शेष सीटों पर भी ऐसी ही जीत दिलाकर माफिया, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक विजय सुनिश्चित करें।
