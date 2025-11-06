गुरुवार, 6 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (14:52 IST)

बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव, प्रशासन पर भड़के भाजपा नेता

Stone pelting on Deputy CM Vijay Sinhas convoy: बिहार के लखीसराय में उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब राज्य के उपमुख्‍यमंत्री और भाजपा नेता विजय सिन्हा के काफिले पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। गुस्साए सिन्हा ने कहा कि स्थानीय प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अब इसी गांव में अनशन करूंगा। 
 
गांव में अनशन करूंगा : डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी के गुंडों ने मेरी कार पर पथराव किया। मुझे गांव में नहीं जाने दिया। अब मैं इसी गांव में अनशन करूंगा। सिन्हा ने गुस्से में प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन कायर बना हुआ है। ऐसे प्रशासन पर धिक्कार है। उन्होंने कहा कि यह हमला राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के गुंडो ने किया है। 
 
‍सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी : एक अन्य जानकारी के मुताबिक राजद समर्थकों ने उपमुख्यमंत्री और लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की कार को घेर लिया, चप्पल फेंकी और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। सिन्हा ने कहा कि ये राजद के गुंडे हैं। एनडीए सत्ता में वापसी कर रही है। गुंडे मुझे गांव में जाने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट को भगा दिया और उसे वोट नहीं देने दिया। 

खोरियारी गांव में हुआ प्रदर्शन : लखीसराय SP अजय कुमार के अनुसार जब वे सुबह पहुंचे थे, तो सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। अब जब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा आए, तो अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हम अभी इसकी जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोग कच्ची सड़क के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय सिन्हा अपने क्षेत्र के खोरियारी गांव में थे। 
