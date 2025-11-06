गुरुवार, 6 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (19:53 IST)

BJP नेता राकेश सिन्हा ने दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में डाला वोट, मचा सियासी संग्राम, क्या है सचाई

Bihar Assembly Elections 2025
Rakesh Sinha Votes In Bihar : बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण का मतदान हुआ। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा पर दिल्ली के बाद बिहार चुनाव 2025 में वोट डालने का आरोप लगा। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट  वायरल हुआ। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने इसको लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। 
कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर राकेश सिन्हा के दो फोटो लगाए हैं। एक फोटो बिहार में उनके द्वारा आज यानी गुरुवार को किए गए मतदान का है, जबकि दूसरा फोटो दिल्ली विधानसभा चुनाव का है। दोनों ही फोटो मतदान के बाद के हैं। कांग्रेस ने कमेंट करते हुए लिखा है- गजब खेला है। 
 
दरअसल, राकेश सिन्हा ने मतदान के बाद एक्स पर पोस्ट किया है कि अपने पैतृक गांव मनसेरपुर (बेगूसराय) में अपना मतदान किया। यह फोटो 6 नवंबर, सुबह 10 बजकर 11 मिनट पर पोस्ट किया गया है। जबकि, कांग्रेस इसी के साथ एक और फोटो लगाया है, जो कि दिल्ली का है। इसमें राकेश सिन्हा ने लिखा है- दिल्ली विधानसभा चुनाव में द्वारका विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया। 
कांग्रेस इस पोस्ट पर एमएच अंसारी ने लिखा कि चुनाव आयोग ने 65 लाख बिहारियों के वोट काट दिए, लेकिन चुनाव आयोग राकेश सिन्हा का वोट नहीं काट पाया। ये है SIR की हकीकत। वहीं, आजाद सिंह शरावत ने लिखा- यही तो वोट चोरी है। कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाता रहा है। 
क्या कहा राकेश सिन्हा ने
राकेश सिन्हा बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। राकेश कुमार सिन्हा के दो जगहों से वोट डालने का मामला ऐसे समय में उठा है, जब विपक्ष चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर फर्जी तरीके से वोट चोरी का आरोप लगा रही है। हालांकि इसे लेकर राकेश सिन्हा ने स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि मेरा पुश्तैनी घर बेगूसराय में है जमीन से उखड़ा आदमी मैं नहीं हूं।
बिहार की राजनीति में सक्रियता के कारण मैंने अपना नाम गांव मनसेरपुर (बेगूसराय) करा लिया। एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि मुझ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और उनके जैसे झूठे और नैतिक रूप से गिरे हुए नेताओं द्वारा बिना किसी आधार के और गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा नाम सिर्फ बिहार की वोटर लिस्ट में है। पहले यह दिल्ली की वोटर लिस्ट में था और मैंने कानून के तय तरीके से इसे हटवा दिया था।  Edited by : Sudhir Sharma
