BJP नेता राकेश सिन्हा ने दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में डाला वोट, मचा सियासी संग्राम, क्या है सचाई

Rakesh Sinha Votes In Bihar : बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण का मतदान हुआ। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा पर दिल्ली के बाद बिहार चुनाव 2025 में वोट डालने का आरोप लगा। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने इसको लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा।

कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर राकेश सिन्हा के दो फोटो लगाए हैं। एक फोटो बिहार में उनके द्वारा आज यानी गुरुवार को किए गए मतदान का है, जबकि दूसरा फोटो दिल्ली विधानसभा चुनाव का है। दोनों ही फोटो मतदान के बाद के हैं। कांग्रेस ने कमेंट करते हुए लिखा है- गजब खेला है।

दरअसल, राकेश सिन्हा ने मतदान के बाद एक्स पर पोस्ट किया है कि अपने पैतृक गांव मनसेरपुर (बेगूसराय) में अपना मतदान किया। यह फोटो 6 नवंबर, सुबह 10 बजकर 11 मिनट पर पोस्ट किया गया है। जबकि, कांग्रेस इसी के साथ एक और फोटो लगाया है, जो कि दिल्ली का है। इसमें राकेश सिन्हा ने लिखा है- दिल्ली विधानसभा चुनाव में द्वारका विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया।

कांग्रेस इस पोस्ट पर एमएच अंसारी ने लिखा कि चुनाव आयोग ने 65 लाख बिहारियों के वोट काट दिए, लेकिन चुनाव आयोग राकेश सिन्हा का वोट नहीं काट पाया। ये है SIR की हकीकत। वहीं, आजाद सिंह शरावत ने लिखा- यही तो वोट चोरी है। कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाता रहा है।

क्या कहा राकेश सिन्हा ने