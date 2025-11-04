मंगलवार, 4 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :समस्तीपुर , मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (20:40 IST)

RJD कांग्रेस ने गरीबों के हक पर डकैती डाली, पशुओं का चारा डकारा

समस्तीपुर के मोहिउद्दीननगर विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह के समर्थन में सीएम योगी ने की जनसभा

Bihar Assembly Elections 2025
CM Yogis rally in Samastipur: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहिउद्दीननगर में विपक्ष पर ऐसा तीखा प्रहार किया कि सभा में 'जय श्री राम' के नारे गूंज उठे। बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा में योगी ने RJD-कांग्रेस गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गरीबों के हक पर डकैती डालने वाला, पशुओं का चारा डकारने वाले ये लोग कभी बिहार का हित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये लोग बिहार को जंगलराज में बदलकर पहचान के संकट में धकेल दिए। अपहरण उद्योग चलाया, दंगे भड़काए, नरसंहार करवाए। अब माफिया को गले लगाते हैं। 
 
सीएम योगी ने विपक्ष को रामद्रोही बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि राम हुए ही नहीं, RJD ने राम रथ रोका, समाजवादी ने राम भक्तों पर गोली चलाई। ये लोग परमपिता परमेश्वर की साक्षात प्रतिमूर्ति राम-जानकी के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ऐसे ही छठ मैया के बारे में भी कांग्रेस के युवराज आज प्रश्न खड़ा कर रहे हैं।
 
बिहार की पहचान को किया कलंकित : RJD-कांग्रेस पर बिहार को कलंकित करने का आरोप लगाते हुए योगी ने कहा कि 2005 से पहले RJD-कांग्रेस ने नौजवानों के रोजगार पर डकैती डाली, गरीबों के हक छीने। गरीब बीमार होता तो तड़पकर मरता, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा गए, गरीबों का क्या भला करते? सीएम योगी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग बिहार में जातीय सेनाएं खड़ी कर नरसंहार करवाए, अपहरण उद्योग चलाया, बेटी-व्यापारी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। पर्व-त्योहार दंगों में झोंक दिए। 
 
अखिलेश यादव पर कसा तंज : समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिन लोगों को बार-बार खारिज किया है, वे लोग आज बिहार में आकर कहते हैं कि नाम बदला जा रहा है। सीएम योगी ने जवाब देते हुए कहा कि  हम नाम ही नहीं बदल रहे हैं, हमने तो उत्तर प्रदेश के कार्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश का नाम दुनिया के अंदर फिर से स्थापित कर दिया है। 
 
आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है, प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन भी होता है। अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंदकर बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा आर्जित आर्थिक संपत्ति को हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं। इंडी गठबंधन के पार्टनर समाजवादी पार्टी के लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से अपनी चिड़ निकालने का काम कर रहे हैं। 
 
बुलडोजर थमने वाला नहीं : मुख्यमंत्री योगी आदित्नयाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है। वह डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। हमें बिहार की धरती को ज्ञान की धरती के रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले कार्यों को आगे बढ़ाना है। बिहार के विकास को भारत के विकास के साथ जोड़कर के आगे बढ़ाना है। बिहार के नौजवानों के लिए बिहार के अंदर ही नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवानी है। बिहार की माताओं और बहनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उनके स्वावलंबन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है।
 
मोहिउद्दीननगर का नाम अब मोहन नगर हो : योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अब मोहिउद्दीननगर का नाम अब मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। ऐसा कार्य कर दीजिए कि गुलामी के अंश समाप्त हो जाएं। गुलामी के लिए कोई स्थान ही न रहे। हमने इसीलिए फैजाबाद को अयोध्या किया है और इलाहाबाद को प्रयागराज भी कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि यही तो है विकास और विरासत का सम्मान साथ साथ गरीबों का कल्याण भी। यही तो है एनडीए की पहचान। एनडीए की इसी पहचान को इस मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजेश कुमार सिंह को पिछली बार 15,000 से जिताया था, इस बार एक लाख वोट से जिता करके भेजें।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
