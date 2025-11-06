Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। राज्य की 122 सीटों पर दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान होना है। पल पल की जनकारी...
07:26 AM, 6th Nov
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। याद रखना है- पहले मतदान, फिर जलपान!
07:24 AM, 6th Nov
-बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नितिन नबीन ने मतदान किया।
-मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार वीणा देवी और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने मतदान करने से पहले पूजा की।
-भाजपा नेता भीखूभाई दलसानिया ने बिहार चुनाव के लिए मतदान किया।
07:24 AM, 6th Nov
-बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान जारी।
-राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई शीर्ष नेता इस चरण में चुनावी मैदान में हैं।