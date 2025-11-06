गुरुवार, 6 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 6 november 2025 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पटना , गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (07:28 IST)

बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, पीएम मोदी की वोटर्स से अपील

bihar election
Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। राज्य की 122 सीटों पर दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान होना है। पल पल की जनकारी...


07:26 AM, 6th Nov
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। याद रखना है- पहले मतदान, फिर जलपान!

07:24 AM, 6th Nov
-बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नितिन नबीन ने मतदान किया।
-मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार वीणा देवी और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने मतदान करने से पहले पूजा की।
-भाजपा नेता भीखूभाई दलसानिया ने बिहार चुनाव के लिए मतदान किया।

07:24 AM, 6th Nov
-बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान जारी।
-राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई शीर्ष नेता इस चरण में चुनावी मैदान में हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला था

Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला थाभाजपा नेता राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी के 'ब्राजीलियाई मॉडल' वाले आरोप का जवाब एक इटैलियन महिला द्वारा वोट डालने पर जवाब दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए बुधवार को हरियाणा की मतदाता सूची से जुड़े आंकड़े सामने रखे और दावा किया कि पिछले साल अक्टूबर में हुए राज्य विधानसभा चुनाव को 25 लाख फर्जी मतों के जरिये चोरी किया गया था।

बेटी को पोर्न दिखाए, बीयर पिलाई और दोस्त से कई बार करवाया रेप, मां और उसके साथी की खौफनाक करतूत

बेटी को पोर्न दिखाए, बीयर पिलाई और दोस्त से कई बार करवाया रेप, मां और उसके साथी की खौफनाक करतूतकेरल की स्‍पेशल पॉक्सो कोर्ट ने कलयुगी मां और साथी को सुनाई 180 साल की सजा

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवाल

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवालकांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में मतदाता सूची को लेकर लगाए गए आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा कि सभी आरोप निराधार हैं, क्योंकि प्रदेश में न तो उनकी पार्टी के बूथ एजेंट की ओर से मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर की गई और न ही एक से अधिक मतदान की शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने पूछा कि क्या राहुल गांधी एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं?

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?अरबपति DSP पर गिरी गाज! 28 साल की सर्विस, 100 करोड़ की संपत्ति, जानें गैंगस्टर अखिलेश दुबे कनेक्शन।

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिक

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिकNew York Mayor Zohran Mamdani: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना के बीच न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने विजय भाषण में उन्हें खरी-खोटी सुनाई। युगांडा में जन्मे इस भारतीय मूल के मुस्लिम नेता ने ट्रंप के हमलों को 'आवाज तेज करने' का मौका बताते हुए कहा कि "वॉल्यूम ऊपर करो!" यह बयान न केवल ट्रंप की राजनीतिक रणनीति पर प्रहार था, बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र में अल्पसंख्यक आवाज की ताकत का प्रतीक भी।

और भी वीडियो देखें

Bihar Election 2025 : बिहार में पहले चरण की वोटिंग आज, 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में होगी बंद, EC पहली बार करेगा यह प्रयोग

Bihar Election 2025 : बिहार में पहले चरण की वोटिंग आज, 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में होगी बंद, EC पहली बार करेगा यह प्रयोगबिहार में विधानसभा चुनाव के चरण का मतदान आज होगा। इसमें करीब 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में 1314 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। 121 सीटों में 102 सामान्य सीटें है जबकि 19 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। मतदान के लिए कुल 45 हजार 341 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

Bilaspur Train Accident : कैसे हुआ भयावह हादसा, सामने आया चौंकाने कारण

Bilaspur Train Accident : कैसे हुआ भयावह हादसा, सामने आया चौंकाने कारणछत्तीसगढ़ में एक यात्री ट्रेन और खड़ी हुई मालगाड़ी की टक्कर से संबंधित मामले की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रेन चालक दल लालबत्ती पर ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहा। रेलवे विशेषज्ञों ने यह जांच की है। स्थानीय मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टिपल यूनिट (एमईएमयू) यात्री ट्रेन ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक खड़ी हुई मालगाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसमें लोको पायलट समेत 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

Dev Diwali पर काशी में अद्‍भुत नजारा, 25 लाख दीपों से हुई रोशन, CM योगी ने उतारी मां गंगा की आरती

Dev Diwali पर काशी में अद्‍भुत नजारा, 25 लाख दीपों से हुई रोशन, CM योगी ने उतारी मां गंगा की आरतीकार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली पर काशी पर अद्‍भुत नजारा दिखाई दियास। गंगा तट पर जगमगाते दीपों की छटा ने हर किसी का मन मोह लिया। 25 लाख दीपों ने काशी को जगमग कर दिया। इस अवसर पर अस्सी घाट से लेकर राजघाट तक फैले 84 घाटों पर लाखों दीयों की रोशनी ने अद्भुत दृश्य रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को देव दीपावली की शुभकामनाएं दीं। काशी में इस आलौलिक दृश्य को देखकर हर कोई भाव विभोर हो गया।

Super moon : दुनियाभर ने किया सुपरमून का दीदार, 30% ज्यादा चमकीला भी आया नजर

Super moon : दुनियाभर ने किया सुपरमून का दीदार, 30% ज्यादा चमकीला भी आया नजरबुधवार की रात दुनियाभर में साल का सबसे बड़ा चांद यानी सुपरमून दिखाई दे रहा है। यह साल का दूसरा सुपरमून है। सुपरमून तब होता है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। इस वजह से चांद ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है।

वर्ल्ड चैंपियंस से मिले PM मोदी, हरमनप्रीत ने कहा- हमारे पास ट्रॉफी, अब बार-बार मिलना चाहेंगे

वर्ल्ड चैंपियंस से मिले PM मोदी, हरमनप्रीत ने कहा- हमारे पास ट्रॉफी, अब बार-बार मिलना चाहेंगेप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास लोक कल्याण मार्ग पर महिला वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी और टूर्नामेंट में लगातार तीन हार के बाद टीम की शानदार वापसी की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने न केवल खेल के मैदान पर बल्कि पूरे देश के दिलों में भी जगह बनाई है।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com