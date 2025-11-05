प्रेमानंदजी के शिष्यों को लेकर आई खबर, अनिरुद्धाचार्य महाराज के सामने युवती ने की शिकायत
वृंदावन के राधा रसिक संत प्रेमानंदजी अपने प्रवचनों से बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े रहते हैं। उनके प्रवचन के वीडियो भी खूब वायरल होते हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है।
इसमें एक युवती प्रेमानंदजी के शिष्यों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा रही है। वह युवती अनिरुद्धाचार्य महाराज के सामने शिकायत कर रही है। युवती ने आरोप लगाया कि एकांतिक वार्ता में शामिल होने पहुंची युवतियों का आरोप है कि रातभर लाइन में लगने के बावजूद शिष्यों ने उन्हें टोकन देने से मना कर दिया। युवतियों ने कहा कि शिष्यों ने कहा कि जो लोग पहले आ चुके हैं, उन्हें दोबारा टोकन नहीं मिलेगा।
युवतियों ने आरोप लगाया कि शिष्यों का व्यवहार अशिष्ट था। युवतियों ने कहा कि दर्शन देना या न देना आश्रम का अधिकार है, लेकिन बोलने का तरीका अनुचित था। अनिरुद्धाचार्य ने युवतियों के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संभवतः जो पहली बार आए हैं, उन्हें दर्शन का अवसर देने के लिए यह नियम बनाया गया होगा। उन्होंने प्रेमानंद महाराज या उनके आश्रम की व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं की।