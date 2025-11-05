प्रेमानंदजी के शिष्यों को लेकर आई खबर, अनिरुद्धाचार्य महाराज के सामने युवती ने की शिकायत

वृंदावन के राधा रसिक संत प्रेमानंदजी अपने प्रवचनों से बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े रहते हैं। उनके प्रवचन के वीडियो भी खूब वायरल होते हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है।

वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्यों पर युवतियों से दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। एकांतिक वार्ता में शामिल होने पहुंची युवतियों का आरोप है कि रातभर लाइन में लगने के बावजूद शिष्यों ने उन्हें टोकन देने से मना कर दिया। #premanandjimaharaj #aniruddhacharya pic.twitter.com/HbPMB1EnKp — Pawan Kumar Sharma (@pawanks1997) November 5, 2025 इसमें एक युवती प्रेमानंदजी के शिष्यों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा रही है। वह युव‍ती अनिरुद्धाचार्य महाराज के सामने शिकायत कर रही है। युवती ने आरोप लगाया कि एकांतिक वार्ता में शामिल होने पहुंची युवतियों का आरोप है कि रातभर लाइन में लगने के बावजूद शिष्यों ने उन्हें टोकन देने से मना कर दिया। युवतियों ने कहा कि शिष्यों ने कहा कि जो लोग पहले आ चुके हैं, उन्हें दोबारा टोकन नहीं मिलेगा।