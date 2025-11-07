शुक्रवार, 7 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. आईटी न्यूज़
  4. Jio's 5G technology will increase influence of Made in India across world
Written By
Last Modified: मुंबई , शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (15:01 IST)

Jio की 5G टेक्नोलॉजी दुनियाभर में बढ़ाएगी 'मेड इन इंडिया' की धमक

Jio's 5G technology will increase influence of Made in India across world
-121 अरब डॉलर के ‘ग्लोबल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी मार्किट’ पर जियो की नजर
-जियो की पेटेंट फाइलिंग्स में 13 गुना और पेटेंट ग्रांट्स में 4 गुना की बढ़ोतरी
-5G और 6G के अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास में जियो का योगदान सात गुना बढ़ा
-दिसंबर 2026 तक 180 बिलियन डॉलर होगी जियो की एंटरप्राइज़ वैल्यू : जेफरीज़
Reliance Jio News : रिलायंस जियो प्लेटफ़ॉर्म्स (Reliance Jio Platforms) अब अपनी उन्नत 5G तकनीक के ज़रिए वैश्विक स्तर पर विस्तार की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने मोबाइल और होम ब्रॉडबैंड दोनों क्षेत्रों में संपूर्ण 5G सॉल्युशंस विकसित कर लिए हैं। जिनमें ओपन RAN आधारित रेडियो, नेटवर्क कोर, क्लाउड-नेटिव OSS/BSS सिस्टम और AI आधारित ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। होम ब्रॉडबैंड में जियो की ‘Air Fiber’ तकनीक भी झंडे गाड़ रही है। प्रतिष्ठित ब्रोकरेज फर्म जेफरीज़ की रिपोर्ट में यह बात सामने आई। 
 
रिपोर्ट में बताया गया है कि जियो के किफायती और स्केलेबल 5जी सॉल्युशंस दुनिया के 121 अरब डॉलर के ‘टेलीकॉम टेक्नोलॉजी मार्किट’ में उसे बड़ी बढ़त दिला सकते हैं। अभी दुनियाभर में 5G नेटवर्क कवरेज़ काफी कम है खासकर विकासशील देशों में, दूसरी तरफ बाजार में कुछ बड़ी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनियां ही नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सप्लाई करती हैं।
जेफरीज़ का मानना है कि अगर इन परिस्थितियों में जियो वैश्विक मार्केट में उतरता है तो उसके ओपन आर्किटेक्चर आधारित सॉफ्टवेयर मॉडल से लागत घटेगी और इसका सीधा फायदा विकासशील देशों तक पहुंच बनाने में मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, जियो के पास अपनी तकनीक को विदेशों में बेचकर पैसा कमाने के शानदार अवसर हैं।

पिछले कई वर्षों से जियो टेक्नोलॉजी में खासा निवेश कर रही है। उसके पेटेंट फाइलिंग्स में 13 गुना और पेटेंट ग्रांट्स में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही 5G और 6G के अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास में जियो का योगदान सात गुना बढ़ा है।
जेफरीज़ का मानना है कि मोबाइल टैरिफ में वृद्धि, होम ब्रॉडबैंड के विस्तार और टेक्नोलॉजी के वैश्विक निर्यात से जियो आने वाले वर्षों में मज़बूत विकास की राह पर है। ब्रोकरेज हाउस ने दिसंबर 2026 तक जियो का एंटरप्राइज़ वैल्यू 180 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद जताई है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bihar Assembly Elections 2025 में 30 साल में बंपर वोटिंग, NDA की ऐतिहासिक जीत या फिर महागठबंधन की सरकार, क्या बोले नेता

Bihar Assembly Elections 2025 में 30 साल में बंपर वोटिंग, NDA की ऐतिहासिक जीत या फिर महागठबंधन की सरकार, क्या बोले नेताबिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान हुआ है। भारत चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में लगभग 60.25% मतदान हुआ। वोटिंग प्रतिशत को लेकर प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जानिए किसने क्या कहा-

BJP नेता राकेश सिन्हा ने दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में डाला वोट, मचा सियासी संग्राम, क्या है सचाई

BJP नेता राकेश सिन्हा ने दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में डाला वोट, मचा सियासी संग्राम, क्या है सचाईRakesh Sinha Votes In Bihar : बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण का मतदान हुआ। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा पर दिल्ली के बाद बिहार चुनाव 2025 में वोट डालने का आरोप लगा। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने इसको लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा।

बिहार में मतदान खत्म, पिछली बार से 9% ज्यादा हुई वोटिंग, किसको होगा फायदा

बिहार में मतदान खत्म, पिछली बार से 9% ज्यादा हुई वोटिंग, किसको होगा फायदा64.46 फीसदी वोटिंग, पिछली बार हुआ था 55.81 फीसदी मतदान, 121 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद

Gold : क्या अभी है सोना खरीदने का सही समय, या और गिरेंगे भाव, दिसंबर में क्या रह सकती है कीमत

Gold : क्या अभी है सोना खरीदने का सही समय, या और गिरेंगे भाव, दिसंबर में क्या रह सकती है कीमतअगर आप भी सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो क्या अभी पीली धातु को खरीदने का सही समय है।

Pakistan में Gen Z आंदोलन, युवाओं ने शहबाज सरकार के खिलाफ फूंका बगावत का बिगुल, क्या नेपाल की तरह होगा हश्र

Pakistan में Gen Z आंदोलन, युवाओं ने शहबाज सरकार के खिलाफ फूंका बगावत का बिगुल, क्या नेपाल की तरह होगा हश्रGen Z protests against Pakistan government : नेपाल में Gen Z आंदोलन ने केपी ओली सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। युवाओं ने नेपाल के मंत्रियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था। अब पाकिस्तान भी Gen Z आंदोलन की गिरफ्त में आता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में यह विद्रोह की यह ज्वाला भड़क रही है।

और भी वीडियो देखें

खेसारी लाल की बात और घोड़े के पाद में कोई फर्क नहीं : पवन सिंह

खेसारी लाल की बात और घोड़े के पाद में कोई फर्क नहीं : पवन सिंहबिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भोजपुरी सितारों खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब खेसारी लाल और पवन सिंह के बयान मीडिया में वायरल हो रहे हैं।

वंदे मातरम् के 150 साल, क्या बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी

वंदे मातरम् के 150 साल, क्या बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामीUttarakhand News in hindi : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शुक्रवार को कहा कि वंदे मातरम् राष्ट्रीय गीत के रूप में भारत की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रभक्ति और भावनात्मक एकता का शाश्वत प्रतीक है। इस पावन गीत की प्रत्येक पंक्ति मातृभूमि के सौंदर्य, समृद्धि और गौरवमयी महिमा का हृदयस्पर्शी स्तुतिगान करती है, जो हर भारतीय के मन में असीम श्रद्धा और गौरव की भावना जगाती है।

एयर इंडिया हादसे के लिए पायलट दोषी नहीं, 91 साल के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

एयर इंडिया हादसे के लिए पायलट दोषी नहीं, 91 साल के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणीसुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराने को लेकर टिप्‍पणी की है। पायलट सुमित सभरवाल के पिता और भारतीय पायलट महासंघ की याचिका पर केंद्र और DGCA को नोटिस जारी हुआ है। याचिका में दुर्घटना की स्वतंत्र जांच और न्यायिक निगरानी के तहत एक पैनल गठित करने की मांग की गई है

प्रेमी दुल्‍हे से इंदौर की दुल्‍हन ने स्‍टेज पर तोड़ी शादी, दुल्‍हे ने फोटोग्राफर के साथ की थी ये शर्मनाक हरकत

प्रेमी दुल्‍हे से इंदौर की दुल्‍हन ने स्‍टेज पर तोड़ी शादी, दुल्‍हे ने फोटोग्राफर के साथ की थी ये शर्मनाक हरकतशादी के दौरान यह विवाद हुआ। एमजी रोड की कोष्ठी समाज धर्मशाला में यह शादी हो रही थी। दूल्हे गौरव माठे ने स्टेज पर दुल्हन के पास पानी पी रहे फोटोग्राफर को डांटा। फोटोग्राफर ने माफी मांग ली, लेकिन गौरव ने उसे तमाचा जड़ दिया। दुल्हन और उसके पिता ने समझाया तो दूल्हा गौरव दुल्हन पर नाराज हो गया।

राहुल गांधी का दावा, चुनाव चोरी कर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी

राहुल गांधी का दावा, चुनाव चोरी कर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदीRahul Gandhi attacks PM Modi : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव चोरी कर प्रधानमंत्री बनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 'वोट चोरी' के बहुत सारे सबूत हैं। हम देश के युवाओं और Gen Z के सामने ये साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी 'चुनाव चोरी' कर प्रधानमंत्री बने हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com