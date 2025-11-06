गुरुवार, 6 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. Jio Platforms Limited's valuation could reach 170 billion dollor
Written By
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (18:01 IST)

Jio का आएगा रिकॉर्ड तोड़ IPO, बैंकरों को वैल्यूएशन 170 अरब डॉलर तक होने की उम्मीद

Jio Platforms Limited's valuation could reach 170 billion dollor
  • साल 2026 में आ सकता है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का आईपीओ
  • लिस्टिंग के बाद देश की शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल हो सकती है जियो प्लेटफॉर्म्स
Reliance Jio Platforms Limited News : जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (Jio Platforms Limited) की वैल्यूएशन 170 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। निवेश बैंकरों का मानना है कि कंपनी का संभावित मूल्यांकन इसे भारत की सबसे बड़ी 2 या 3 कंपनियों में शामिल कर सकता है। यह आंकड़ा भारती एयरटेल जैसी कंपनियों से भी कहीं अधिक है। एयरटेल का मौजूदा वैल्यूएशन लगभग 12.7 लाख करोड़ रुपए (143 अरब डॉलर) है। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का आईपीओ, 2006 के बाद रिलायंस से जुड़ी किसी बड़ी यूनिट का पहला सार्वजनिक आईपीओ होगा। बताते चलें कि 2006 में रिलायंस पेट्रोलियम की लिस्टिंग हुई थी।

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, निवेश बैंकरों ने जियो के लिए 130 अरब डॉलर से लेकर 170 अरब डॉलर तक का वैल्यूएशन प्रस्तावित किया है। जिस पर चर्चाएं फिलहाल चल रही हैं और अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले देश के नामी ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सितंबर 27 में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के इक्विटी वैल्यू को अपग्रेड करके 148 अरब अमेरिकी डॉलर कर दिया था।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अगस्त में कहा था कि जियो की लिस्टिंग 2026 की पहली छमाही में हो सकती है। अंबानी 2019 से ही जियो के संभावित आईपीओ की बात कर रहे हैं। 2020 में मेटा प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक) और अल्फाबेट (गूगल) जैसी कंपनियों ने जियो में 10 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया था।
सितंबर के अंत तक जियो के पास लगभग 50.6 करोड़ ग्राहक थे और प्रति ग्राहक औसत राजस्व (ARPU) 211.4 रुपए था। इस पूरे मामले पर रिलायंस की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।
Edited By : Chetan Gour 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला था

Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला थाभाजपा नेता राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी के 'ब्राजीलियाई मॉडल' वाले आरोप का जवाब एक इटैलियन महिला द्वारा वोट डालने पर जवाब दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए बुधवार को हरियाणा की मतदाता सूची से जुड़े आंकड़े सामने रखे और दावा किया कि पिछले साल अक्टूबर में हुए राज्य विधानसभा चुनाव को 25 लाख फर्जी मतों के जरिये चोरी किया गया था।

बेटी को पोर्न दिखाए, बीयर पिलाई और दोस्त से कई बार करवाया रेप, मां और उसके साथी की खौफनाक करतूत

बेटी को पोर्न दिखाए, बीयर पिलाई और दोस्त से कई बार करवाया रेप, मां और उसके साथी की खौफनाक करतूतकेरल की स्‍पेशल पॉक्सो कोर्ट ने कलयुगी मां और साथी को सुनाई 180 साल की सजा

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवाल

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवालकांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में मतदाता सूची को लेकर लगाए गए आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा कि सभी आरोप निराधार हैं, क्योंकि प्रदेश में न तो उनकी पार्टी के बूथ एजेंट की ओर से मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर की गई और न ही एक से अधिक मतदान की शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने पूछा कि क्या राहुल गांधी एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं?

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?अरबपति DSP पर गिरी गाज! 28 साल की सर्विस, 100 करोड़ की संपत्ति, जानें गैंगस्टर अखिलेश दुबे कनेक्शन।

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिक

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिकNew York Mayor Zohran Mamdani: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना के बीच न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने विजय भाषण में उन्हें खरी-खोटी सुनाई। युगांडा में जन्मे इस भारतीय मूल के मुस्लिम नेता ने ट्रंप के हमलों को 'आवाज तेज करने' का मौका बताते हुए कहा कि "वॉल्यूम ऊपर करो!" यह बयान न केवल ट्रंप की राजनीतिक रणनीति पर प्रहार था, बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र में अल्पसंख्यक आवाज की ताकत का प्रतीक भी।

और भी वीडियो देखें

CM योगी ने किए काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन, सतुआ बाबा आश्रम में संतों से की भेंट

CM योगी ने किए काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन, सतुआ बाबा आश्रम में संतों से की भेंटChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी वाराणसी प्रवास के दूसरे दिन बाबा काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान काल भैरव का विधिवत दर्शन-पूजन किया। बाद में मुख्यमंत्री सीधे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने षोडशोपचार विधि से बाबा विश्वनाथ का पूजन-अर्चन किया और देश एवं प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि, कल्याण तथा शांति की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने सतुआ बाबा के शिष्य महंत संतोष दास जी महाराज से भेंट की।

Pakistan में Gen Z आंदोलन, युवाओं ने शहबाज सरकार के खिलाफ फूंका बगावत का बिगुल, क्या नेपाल की तरह होगा हश्र

Pakistan में Gen Z आंदोलन, युवाओं ने शहबाज सरकार के खिलाफ फूंका बगावत का बिगुल, क्या नेपाल की तरह होगा हश्रGen Z protests against Pakistan government : नेपाल में Gen Z आंदोलन ने केपी ओली सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। युवाओं ने नेपाल के मंत्रियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था। अब पाकिस्तान भी Gen Z आंदोलन की गिरफ्त में आता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में यह विद्रोह की यह ज्वाला भड़क रही है।

Share Bazaar में चौथे दिन भी रही गिरावट, बिकवाली के दबाव में टूटे Sensex और Nifty

Share Bazaar में चौथे दिन भी रही गिरावट, बिकवाली के दबाव में टूटे Sensex और NiftyShare Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज चौथे कारोबारी दिन भी गिरावट रही। सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट के साथ आज 83311.01 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 88 अंक फिसलकर 25509.70 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। ऑटो और आईटी इंडेक्स को छोड़कर सभी सेक्टर में बिकवाली हावी रही।

जब भैंस पर बैठकर वोट डालने पहुंचा वोटर, वायरल हुआ वीडियो

जब भैंस पर बैठकर वोट डालने पहुंचा वोटर, वायरल हुआ वीडियोBihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान चल रहा है। कोई व्हील चेयर पर बैठकर वोट डालने आया तो किसी ने मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए बोट का सहारा दिया। लेकिन वैशाली जिले के केदार यादव तो भैंस पर बैठकर मतदान केंद्र पहुंच गया। उसका यह अंदाज देख सभी हैरान रह गए।

LIVE: बिहार में दोपहर 3 बजे तक 54 फीसदी मतदान, बेगुसराय में सबसे ज्यादा वोटिंग

LIVE: बिहार में दोपहर 3 बजे तक 54 फीसदी मतदान, बेगुसराय में सबसे ज्यादा वोटिंगLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी। राज्य में दोपहर 3 बजे तक 54 फीसदी मतदान हो चुका है। पल पल की जानकारी...

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com