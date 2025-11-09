रविवार, 9 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. bihar chunav cctv of strong room in samastipur gets down
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :समस्तीपुर , रविवार, 9 नवंबर 2025 (08:56 IST)

समस्तीपुर के स्ट्रॉंग रूम में CCTV कैमरा बंद, राजद ने लगाए गंभीर आरोप

samastipur
Samastipur Election News : बिहार के समस्तीपुर में कुड़े में पर्चियां मिलने के बाद अब स्ट्रॉंग रूप में सीसीटीवी कैमरा बंद होने की खबर से हड़कंप मच गया। राजद ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के लिए बने स्थान का डिस्प्ले कुछ देर के लिए ऑटो टाइम आउट के चलते बंद हो गया था। इसे जल्द ही चालू करा दिया गया। इस दौरान नियंत्रण कक्ष में लगा डिस्प्ले काम कर रहा था।
 
राजद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि समस्तीपुर के स्ट्रॉंग रूम में आधे घंटा बंद रहा CCTV कैमरा! चूनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन भ्रष्टाचार ग्रसित फालतू बहाने जैसे बिजली कट गई, बैटरी डाउन हो गया, TV स्लीप मोड में चला गया, जेनरेटर नहीं था... नहीं बनाए! आप लोगों की विश्वसनीयता और शुचिता शून्य है! वोट चोरी के हथकंडे बंद कीजिए!
एक अन्य पोस्ट में राजद ने कहा कि अब समस्तीपुर की मोहिउद्दीन नगर विधानसभा के स्ट्रांग रूम में घुसते कुछ संदिग्ध दिखे। चुनाव आयोग और सीईओ बिहार स्थिति स्पष्ट करे कि ब्रजगृह के अंदर ये संदिग्ध लोग कौन थे और क्या कर रहे थे? जागते रहो, सतर्क रहो। एक बाहरी वोट डकैत बीते कई दिनों से बिहार में बैठकर बिहार विरोधी कुछ लोगों के साथ मिलकर लोकतंत्र की जननी बिहार से वोट चोरी करना चाहता है।
जांच के बाद चुनाव आयोग ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि बज्रगृह की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी का फुटेज के फीड का डिस्प्ले 2 जगह पर लगाया गया है। एक नियंत्रण कक्ष में और दूसरा राजनीतिक दलों के अवलोकन के लिए बनाए गए स्थान पर। नियंत्रण कक्ष में बना डिस्प्ले लगातार चलता रहा जबकि राजनीतिक दलों के अवलोकन के लिए बने स्थल पर टीवी डिस्प्ले स्क्रीन ऑटो टाइम आउट होने के कारण कुछ देर के लिए बंद हो गया। इसे शीघ्र ही चालू करा दिया गया।

गौरतलब है कि शनिवार को ही बिहार के समस्तीपुर जिले की सरायरंजन विधानसभा में सड़क पर बड़ी मात्रा में वीवीपैट पर्चियां मिली थी। चुनाव आयोग ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए एआरओ को सस्पैंड कर दिया है। इस मामले में आयोग की ओर से सफाई दी गई थी कि ये मॉक पोल (प्रायोगिक मतदान) की वीवीपैट पर्चियां हैं, इसलिए मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कोई असर नहीं पड़ा है। समस्तीपुर जिले में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान हुआ था। ALSO READ: समस्तीपुर में कूड़े में मिली VVPAT पर्चियां, बिहार में बवाल, एक्शन में चुनाव आयोग
 
बिहार में 122 सीटों पर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। राज्य में 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गुजरात में 3 पेट्रोल पंप के मालिक ने 2 मासूम बच्चियों के साथ नर्मदा नहर में कूदकर जान दी

गुजरात में 3 पेट्रोल पंप के मालिक ने 2 मासूम बच्चियों के साथ नर्मदा नहर में कूदकर जान दीDhirajbhai Rabari committed suicide In Gandhi nagar: एक हृदयविदारक घटना ने गुजरात के लोगों को झकझोर कर रख दिया, जब तीन पेट्रोल पंपों के मालिक और जाने-माने व्यवसायी धीरज भाई भालाभाई रबारी ने कथित तौर पर अपनी दो छोटी बेटियों के साथ नर्मदा नहर में कूदकर जान दे दी।

पालीताना बना दुनिया का पहला 'शुद्ध शाकाहारी शहर', जैन मुनियों के संघर्ष से मिली सफलता

पालीताना बना दुनिया का पहला 'शुद्ध शाकाहारी शहर', जैन मुनियों के संघर्ष से मिली सफलताPalitana worlds first vegetarian city: गुजरात के भावनगर जिले का पालीताना शहर अब केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि विश्व मानचित्र पर एक अनूठी पहचान बन गया है। सरकार ने यहां नॉन-वेज भोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके साथ ही पालीताना दुनिया का पहला आधिकारिक 'शाकाहारी शहर' घोषित हो गया है।

गड्ढोंभरी सड़क के लिए आया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिर्फ 999 रुपए...

गड्ढोंभरी सड़क के लिए आया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिर्फ 999 रुपए...अगर आप एक अच्छे स्कूटर की तलाश में हैं तो Numeros Motors ने अपना दूसरा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ‘n-First’ लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है खराब सड़कों पर स्कूटर का परफार्मेंस बेहतरीन है। ‘n-First’ को भारतीय इंजीनियरिंग और इटैलियन डिजाइन हाउस Wheelab के सहयोग से तैयार किया गया है। कंपनी का कहान है कि यह बाइक और स्कूटर का कॉम्बिनेशन है।

चींटियों के डर से महिला ने किया सुसाइड, आखिर क्या होती है यह बीमारी

चींटियों के डर से महिला ने किया सुसाइड, आखिर क्या होती है यह बीमारीतेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने चींटियों के डर से आत्महत्या कर ली। महिला ने सुसाइड नोट में इस परेशानी को बताया है। पुलिस के मुताबिक महिला मायर्मेकोफोबिया से पीड़ित थी, जो चींटियों का डर है।

कौन बनेगा बिहार का उप मुख्‍यमंत्री, चिराग पासवान ने किया यह बड़ा दावा

कौन बनेगा बिहार का उप मुख्‍यमंत्री, चिराग पासवान ने किया यह बड़ा दावाChirag Paswan News : लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की सियासी बहस को एक बार फिर नई दिशा दे दी है। चिराग ने कहा कि उन्हें न पद का मोह है, न सत्ता की लालसा है। उनका मानना है कि जब तक राजनीति का उद्देश्य समाज की भलाई नहीं होगा, तब तक सच्चा परिवर्तन असंभव है। चिराग ने साफ कहा कि न उनके मन में उप मुख्‍यमंत्री बनने की कोई इच्छा है, न ही पार्टी किसी पद के मोह में फंसने वाली है।

और भी वीडियो देखें

समस्तीपुर के स्ट्रॉंग रूम में CCTV कैमरा बंद, राजद ने लगाए गंभीर आरोप

समस्तीपुर के स्ट्रॉंग रूम में CCTV कैमरा बंद, राजद ने लगाए गंभीर आरोपSamastipur Election News : बिहार के समस्तीपुर में कुड़े में पर्चियां मिलने के बाद अब स्ट्रॉंग रूप में सीसीटीव कैमरा बंद होने की खबर से हड़कंप मच गया। राजद ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि जिलाधिकारी को तत्काल मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

bihar assembly election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच तेजप्रताप यादव को मिली Y+ सुरक्षा

bihar assembly election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच तेजप्रताप यादव को मिली Y+ सुरक्षाबिहार विधानसभा चुनाव के कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में VVPAT की पर्चियां मिली हैं। इस मामले में EC ने कार्रवाई करते हुए 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है।

बिहार के नौजवान को मस्त और माफिया को पस्त कर देगी एनडीए सरकार

बिहार के नौजवान को मस्त और माफिया को पस्त कर देगी एनडीए सरकारYogi Adityanaths rally in Attari Bihar: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के अतरी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी रोमित कुमार के समर्थन में जनसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि बिहार अब लालटेन की धुंधली रोशनी नहीं, एलईडी के उजाले में चमकने को तैयार है। एनडीए की सरकार बनेगी, तो बिहार का नौजवान रोजगार पाएगा, अपराधी जेल जाएगा।

कौन बनेगा बिहार का उप मुख्‍यमंत्री, चिराग पासवान ने किया यह बड़ा दावा

कौन बनेगा बिहार का उप मुख्‍यमंत्री, चिराग पासवान ने किया यह बड़ा दावाChirag Paswan News : लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की सियासी बहस को एक बार फिर नई दिशा दे दी है। चिराग ने कहा कि उन्हें न पद का मोह है, न सत्ता की लालसा है। उनका मानना है कि जब तक राजनीति का उद्देश्य समाज की भलाई नहीं होगा, तब तक सच्चा परिवर्तन असंभव है। चिराग ने साफ कहा कि न उनके मन में उप मुख्‍यमंत्री बनने की कोई इच्छा है, न ही पार्टी किसी पद के मोह में फंसने वाली है।

चुनाव बिहार में लेकिन पप्पू पचमढ़ी में, सीएम डॉ. मोहन यादव का राहुल गांधी पर तंज, कहा कांग्रेस की हालत बिन दूल्हे की बारात की तरह

चुनाव बिहार में लेकिन पप्पू पचमढ़ी में, सीएम डॉ. मोहन यादव का राहुल गांधी पर तंज, कहा कांग्रेस की हालत बिन दूल्हे की बारात की तरहमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के आज पचमढ़ी दौरे पर तंज कसा है। बिहार के बांका जिले में चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के पप्पू को बिल्कुल समझ नहीं है। राहुल गांधी को पता है कि चुनाव बिहार में है, लेकिन वो मध्यप्रदेश के पचमढ़ी में छुट्टियां मना रहे हैं। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हालत बिन दूल्हे के बारात की है। कांग्रेस मानसिक रूप से बिहार का चुनाव हार चुकी है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com