समस्तीपुर के स्ट्रॉंग रूम में CCTV कैमरा बंद, राजद ने लगाए गंभीर आरोप
Samastipur Election News : बिहार के समस्तीपुर में कुड़े में पर्चियां मिलने के बाद अब स्ट्रॉंग रूप में सीसीटीवी कैमरा बंद होने की खबर से हड़कंप मच गया। राजद ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के लिए बने स्थान का डिस्प्ले कुछ देर के लिए ऑटो टाइम आउट के चलते बंद हो गया था। इसे जल्द ही चालू करा दिया गया। इस दौरान नियंत्रण कक्ष में लगा डिस्प्ले काम कर रहा था।
राजद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि समस्तीपुर के स्ट्रॉंग रूम में आधे घंटा बंद रहा CCTV कैमरा! चूनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन भ्रष्टाचार ग्रसित फालतू बहाने जैसे बिजली कट गई, बैटरी डाउन हो गया, TV स्लीप मोड में चला गया, जेनरेटर नहीं था... नहीं बनाए! आप लोगों की विश्वसनीयता और शुचिता शून्य है! वोट चोरी के हथकंडे बंद कीजिए!
एक अन्य पोस्ट में राजद ने कहा कि अब समस्तीपुर की मोहिउद्दीन नगर विधानसभा के स्ट्रांग रूम में घुसते कुछ संदिग्ध दिखे। चुनाव आयोग और सीईओ बिहार स्थिति स्पष्ट करे कि ब्रजगृह के अंदर ये संदिग्ध लोग कौन थे और क्या कर रहे थे? जागते रहो, सतर्क रहो। एक बाहरी वोट डकैत बीते कई दिनों से बिहार में बैठकर बिहार विरोधी कुछ लोगों के साथ मिलकर लोकतंत्र की जननी बिहार से वोट चोरी करना चाहता है।
जांच के बाद चुनाव आयोग ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि बज्रगृह की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी का फुटेज के फीड का डिस्प्ले 2 जगह पर लगाया गया है। एक नियंत्रण कक्ष में और दूसरा राजनीतिक दलों के अवलोकन के लिए बनाए गए स्थान पर। नियंत्रण कक्ष में बना डिस्प्ले लगातार चलता रहा जबकि राजनीतिक दलों के अवलोकन के लिए बने स्थल पर टीवी डिस्प्ले स्क्रीन ऑटो टाइम आउट होने के कारण कुछ देर के लिए बंद हो गया। इसे शीघ्र ही चालू करा दिया गया।
गौरतलब है कि शनिवार को ही बिहार के समस्तीपुर जिले की सरायरंजन विधानसभा में सड़क पर बड़ी मात्रा में वीवीपैट पर्चियां मिली थी। चुनाव आयोग ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए एआरओ को सस्पैंड कर दिया है। इस मामले में आयोग की ओर से सफाई दी गई थी कि ये मॉक पोल (प्रायोगिक मतदान) की वीवीपैट पर्चियां हैं, इसलिए मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कोई असर नहीं पड़ा है। समस्तीपुर जिले में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान हुआ था। ALSO READ: समस्तीपुर में कूड़े में मिली VVPAT पर्चियां, बिहार में बवाल, एक्शन में चुनाव आयोग
बिहार में 122 सीटों पर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। राज्य में 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी।
