Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: समस्तीपुर , शनिवार, 8 नवंबर 2025 (16:31 IST)

समस्तीपुर में कूड़े में मिली VVPAT पर्चियां, बिहार में बवाल, एक्शन में चुनाव आयोग

Bihar Election News : बिहार के समस्तीपुर जिले में उस समय बवाल मच गया जब कूड़े के ढेर में बड़ी मात्रा में वीवीपैट पर्चियां मिली है। समस्तीपुर जिले में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान हुआ था। चुनाव आयोग ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए एआरओ को सस्पैंड कर दिया है।
 
समस्तीपुर के शीतलपट्टी गांव में आज सुबह वीवीपैट की पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सरायरंजन विधानसभा अंतर्गत केएसआर कॉलेज के पास कमिटिंग के दौरान मॉक पोल की पर्चियों को फेंकने का मामला सामने आया। जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
 
राजद ने पोस्ट किय वीडियो : राजद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में EVM से निकलने वाली VVPAT पर्चियां फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, क्यों किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया?  क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है?
एक्शन में चुनाव आयोग : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि समस्तीपुर के डीएम को मौके पर जाकर जांच करने का निर्देश दिया गया है। चूंकि ये मॉक पोल (प्रायोगिक मतदान) की वीवीपैट पर्चियां हैं, इसलिए मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कोई असर नहीं पड़ा है। लापरवाही के आरोप में एआरओ को सस्पैंड कर दिया गया है।
 
गौरतलब है कि बिहार की 121 सीटों पर पहले चरण के तहत 6 नवंबर को हो चुका है। इस चरण में रिकॉर्ड 65 फीसदी वोट डाले गए। जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।
