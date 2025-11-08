बिहार के नौजवान को मस्त और माफिया को पस्त कर देगी एनडीए सरकार अतरी विधानसभा में आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने कहा- कांग्रेस-राजद ने बिहार को पहचान के संकट में डाला, रामलला अयोध्या में विराजमान, सीतामढ़ी में बन रहा मां जानकी का भव्य मंदिर, विरासत और विकास दोनों एनडीए की पहचान

Yogi Adityanaths rally in Attari Bihar: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के अतरी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी रोमित कुमार के समर्थन में जनसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि बिहार अब लालटेन की धुंधली रोशनी नहीं, एलईडी के उजाले में चमकने को तैयार है। एनडीए की सरकार बनेगी, तो बिहार का नौजवान रोजगार पाएगा, अपराधी जेल जाएगा। सीएम योगी ने जनता से अपील की कि अतरी में एनडीए प्रत्याशी रोमित कुमार को भारी मतों से जिताकर बिहार में सुशासन की मजबूत नींव रखें।

उन्होंने कहा कि यह वही पावन धरा है, जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान दिया, भगवान महावीर को जन्म दिया, देश को प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे महानायक दिए। लेकिन राजद और कांग्रेस ने इसी गौरवशाली बिहार को पहचान के संकट में डाल दिया।

नालंदा की भूमि को लालटेन युग ने कर दिया धुंधला : सीएम योगी ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय, चाणक्य और आर्यभट्ट की धरती को राजद-कांग्रेस ने अंधकार में धकेल दिया। दुनिया नालंदा में ज्ञान लेने आती थी, जहां एक साथ 10 हज़ार विद्यार्थी पढ़ते थे। लेकिन राजद-कांग्रेस के शासन में वही बिहार साक्षरता में सबसे नीचे पहुंच गया। उन्होंने कहा कि जब एनडीए ने सत्ता संभाली, तब बिहार की साक्षरता दर 33% थी, जिसे अब बढ़ाकर 75% तक पहुंचाया गया है।

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस-राजद के शासन में नरसंहार, अपहरण, जातीय संघर्ष और अराजकता का माहौल था। 60 से ज़्यादा नरसंहार, 30 हज़ार से अधिक अपहरण हुए। यह था उस जंगलराज का चेहरा जहां न व्यापारी सुरक्षित थे, न बेटियां सुरक्षित थीं। ये लोग गरीब का राशन और पशुओं का चारा दोनों खा गए थे।

यूपी में माफिया और अपराधी बुलडोजर से पस्त : मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों को उन्होंने बुलडोजर से पस्त कर दिया। अब उनकी हड्डी-पसली एक हो चुकी है। यूपी में अपराधी पस्त हैं और नौजवान मस्त हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को भी यही रास्ता अपनाना होगा, जहां सुशासन और विकास हो, अपराध और भ्रष्टाचार नहीं। एनडीए की सरकार बनेगी, तो बिहार का नौजवान रोजगार पाएगा, अपराधी जेल जाएगा। सीएम योगी ने जनता से अपील की कि अतरी में एनडीए प्रत्याशी रोमित कुमार को भारी मतों से जिताकर बिहार में सुशासन की मजबूत नींव रखें।

ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सिट्टी-पिट्टी गुल : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज मजबूर नहीं, मजबूत राष्ट्र बना है। उन्होंने कहा कि जब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में गिरी तो उसकी सिट्टी-पिट्टी गुल हो गई थी। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था कि भारत तबाह कर देगा। सीएम योगी ने कहा कि आज का भारत किसी की धमकी नहीं सुनता। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, तो भारत उसके घर में घुसकर इलाज करेगा। यह नया भारत है— मोदी जी का भारत।

विकास और विरासत का मेल : सीएम योगी ने कहा कि जो कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज वही राममंदिर देखकर चुप हैं। कांग्रेस ने भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, आरजेडी ने राम रथ यात्र रोकी और इनके पार्टनर यूपी में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, लेकिन भक्तों ने कहा था ‘रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे’ और आज भव्य राममंदिर बन चुका है।





उन्होंने बताया कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, निषादराज रैन बसेरा और माता शबरी रसोई श्रद्धा और समरसता के प्रतीक हैं। वहीं, सीतामढ़ी में माता जानकी का भव्य मंदिर निर्माणाधीन है। राम-जानकी मार्ग 6155 करोड़ रुपए से स्वीकृत हुआ है, जो अयोध्या और सीतामढ़ी को जोड़कर विकास और विरासत दोनों का सेतु बनेगा।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala