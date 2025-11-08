शनिवार, 8 नवंबर 2025
चुनाव बिहार में लेकिन पप्पू पचमढ़ी में, सीएम डॉ. मोहन यादव का राहुल गांधी पर तंज, कहा कांग्रेस की हालत बिन दूल्हे की बारात की तरह

Chief Minister Dr. Mohan Yadav took a dig at Rahul Gandhi's visit to Pachmarhi
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के आज पचमढ़ी दौरे पर तंज कसा है। बिहार के बांका जिले में चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के पप्पू को बिल्कुल समझ नहीं है। राहुल गांधी को पता है कि चुनाव बिहार में है, लेकिन वो मध्यप्रदेश के पचमढ़ी में छुट्टियां मना रहे हैं। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हालत बिन दूल्हे के बारात की है। कांग्रेस मानसिक रूप से बिहार का चुनाव हार चुकी है।

सीएम डॉ. यादव ने बांका जिले की बेलहर विधानसभा में मनोज यादव, मोतिहारी जिले की पिपरा विधानसभा में श्यामबाबू यादव और गया जिले की बोधगया विधानसभा में श्यामदेव पासवान के लिए जनता से समर्थन मांगा। इन सभाओं में वे जनता को यह बात मनाने में सफल रहे कि केवल एनडीए ही उनके सपनों को साकार कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह धर्म-अधर्म के बीच की लड़ाई है। 
 
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जनसभाओं में भीड़ उमड़ पड़ी। जहां तक नजर जाती थी, वहां तक लोग ही लोग नजर आ रहे थे। इस दौरान कई लोग हाथों में पोस्टर लिए एनडीए की जीत का दावा भी कर रहे थे। बेलहर विधानसभा में मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि चुनाव के बीच यहां आकर ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर आ गया। आपके प्रेम ने आनंदित कर दिया। आपका उत्साह चरम छू रहा है। हमारे प्रत्याशियों ने यहां जबरदस्त काम किया है। ये एक बार फिर आपके आशीर्वाद से जीतने जा रहे हैं। एनडीए में दो भाइयों की जोड़ी है। डबल इंजन की सरकार है। ये जोड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। 
 
कांग्रेस ने पाप किया-सीएम डॉ. मोहन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन कल्याण के लिए-किसान कल्याण के लिए सरकार चला रहे हैं। सीमा पर जवान और खेत पर किसान, दोनों की भूमिका बराबर है। सीमा पर जवान जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं। वहीं, किसान खेतों में पसीना बहाकर अन्न उगाते हैं। जब किसानों के सम्मान की बात होती है तो मैं कांग्रेस और उनके साथियों से पूछना चाहता हूं कि आप लंबे समय तक सरकार में रहे, लेकिन आपने कभी किसी किसानों का सम्मान नहीं किया, उनका भला नहीं किया। उन्हें कभी सम्मान निधि नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के पाप हैं जो उनके सिर चढ़कर बोल रहे हैं। जबकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने घर बैठे किसानों को सम्मान निधि दी। एनडीए ने किसानों का किया। हमारी सरकार सीमा पर तैनात जवान के साथ भी बराबरी से काम करती है। 
 
आज भारत बदल चुका है-सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज पूरे देश में लाल सलाम को आखिरी सलाम करने का समय आ गया है। अब नक्सलवाद के खात्मे का समय आ गया है। इसी तरह अगर देश में कोई आतंकवाद की घटना घट जाए, तो हमारी सेना दुश्मन को घर में घुसकर मारती है। आज हिंदुस्तान पूरी तरह बदल चुका है। अब अगर पाकिस्तान गोली चलाता है, तो हमारा देश उसी भाषा में जवाब देता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय सैनिकों के सिर काटकर पाकिस्तान के लोग अपने साथ ले जाते थे, तब उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौन ही रहते थे। जब उनसे कोई पूछता था कि तो वो कहते थे कि हम क्या करें।  हम कुछ नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस बात पर कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, उन्हें डूब मरना चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने तीन-तीन बार दुश्मन(पाकिस्तान) को घर में घुसकर मारा है। 
 
कांग्रेस पर बोला हमला-मध्यप्रदेश के मुखिया ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्म-अर्धम के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि कोई अन्याय करे तो उसे उसकी जबान में ही जवाब दें, उसे बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है। देश तब मजबूत होता है जब उसके नागरिकों की  के नागरिकों की सुरक्षा की जाए और हर वर्ग पर ध्यान दिया जाए। केंद्र सरकार सभी वर्गों के कल्याण के साथ कार्य करते हुए भारत को सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश का प्रत्येक गरीब, किसान आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पप्पू को समझ नहीं आया कि चुनाव कैसे होता है। कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं राहुल गांधी। उन्हें जरा भी समझ नहीं है। चुनाव बिहार में है और वो मध्यप्रदेश के पचमढ़ी में छुट्टियां मना रहे हैं। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हालत बिन दूल्हे की बारात की तरह है। उनका दूल्हा तो भागकर छुट्टियां मना रहा है। कांग्रेसियों ने छठ महापर्व को ड्रामा बताया और बिहार के लोगों का अपमान किया। आप सभी याद रखें 11 नवंबर को इनके एक-एक अपमान का हिसाब चुकता करना है।
 
चुनावी मैदान से भाग रही कांग्रेस-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मोतिहारी जिले की पिपरा विधानसभा में कहा कि बिहार जो करता है वो सबसे अच्छा ही करता है। बिहार के लोगों की जीवटता, उनके काम करने का तरीका कुछ अलग ही है। यहां की माताओं-बहनों की साधना से पूरा माहौल आनंद में डूबा हुआ है। कांग्रेस के नेताओं को हमारे त्योहारों-देवी-देवताओं-सनातन संस्कृति से पता नहीं क्या दुश्मनी है। जब भी बोलते हैं, उल्टा ही बोलते हैं। जनता इन्हें सबक सिखाएगी। कांग्रेस ने हमेशा बिहार का अपमान किया है। बिहार के लोगों ने पूरी दुनिया में अपनी धाक और साख बनाई। हमें इस बात पर गर्व है। कांग्रेस में मैदान में आने का दम ही नहीं। उनके नेता चुनाव वाले राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में हैं। जब चुनाव हार जाएंगे, तो कहेंगे की वोट चोरी हो गया।
 
सभी वर्गों का कल्याण करने वाली है एनडीए-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गया जिले की बोधगया विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। हर वर्ग का बच्चा आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार सभी वर्गों का कल्याण करने वाली सरकार है। जो नेता चुनाव के पहले मैदान छोड़ दे, वह क्या जीतेगा। कांग्रेस के नेता मानसिक रूप से पहले ही बिहार का चुनाव हार चुके हैं। एनडीए के सभी नेता चुनाव को लेकर दिन-रात एक किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हारने के बाद कांग्रेस ईवीएम, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देगी। खैर, विपक्ष को जो कहना है कहे, जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानती है। उन्होंने कहा कि आज बिहार सुशासन का उदाहरण बना हुआ है। यहां समय के साथ-साथ बदलाव हुआ है। डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास भी वैसे ही होगा।
