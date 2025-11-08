किडनैपिंग के बाद बाघ पर सोशल मीडिया का दबाव, आदमखोर ठप्पे से पहले व्यक्ति को सकुशल छोड़ा, पानी पिलाकर सुधारी गलती

आप हैडिंग पढ़कर शायद आपको हंसी आए, लेकिन एक बाघ ने अपने ऊपर आदमखोर का ठप्पा लगने से पहले किडनैप किए व्यक्ति न सिर्फ सकुशल छोड़ा बल्कि गलती सुधारने के लिए बोलत से पानी भी पिलाया। दरअसल ये सब एआई का कमाल है। चलिए पूरा मामला समझते हैं।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इसमें एक वयस्क बाघ घर के बाहर कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति पर हमला (Tiger Attack) करके उसे घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है। वायरल सीसीटीवी फुटेज (Viral CCTV Footage) में तारीख 31 अक्टूबर और समय सुबह के 6 बज कर 42 मिनट लिखा है। इस कारण लोग इसे हाल की घटना मानकर तेजी से शेयर कर रहे है। अब इसके बाद एक और वीडियो वायरल होता है। इसमें बाघ व्यक्ति को अपने मुंह में भरकर लाता है और छोड़ देता है। इसके बाद व्यक्ति पानी की बोतल लाता है और वह शख्स पानी पीकर बाघ को प्यार करता है।

इस वीडियो को शेयर करके दावा कर रहे हैं कि यह घटना महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी स्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की है। चंद्रपुर वह क्षेत्र है, जो ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व के नजदीक होने के कारण अक्सर बाघों के देखे जाने की खबरों में रहता है। शायद इसीलिए यह वीडियो देखकर लोग दहशत में आ गए हैं। यह विचलित कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों बार देखा जा चुका है।

Latest...Thanks to social media. There was so much pressure on the tiger after the abduction, and to avoid being called a man eater, it brought back the man and even tried to make amends by giving him water .pic.twitter.com/5vAiyYX0hd — AP (@ap_pune) November 8, 2025 एआई का वीडियो