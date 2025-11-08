शनिवार, 8 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शनिवार, 8 नवंबर 2025 (17:08 IST)

किडनैपिंग के बाद बाघ पर सोशल मीडिया का दबाव, आदमखोर ठप्पे से पहले व्यक्ति को सकुशल छोड़ा, पानी पिलाकर सुधारी गलती

Person kidnapping
आप हैडिंग पढ़कर शायद आपको हंसी आए, लेकिन एक बाघ ने अपने ऊपर आदमखोर का ठप्पा लगने से पहले किडनैप किए व्यक्ति न सिर्फ सकुशल छोड़ा बल्कि गलती सुधारने के लिए बोलत से पानी भी पिलाया। दरअसल ये सब एआई का कमाल है। चलिए पूरा मामला समझते हैं। 
   
सोशल मीडिया पर एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इसमें एक वयस्क बाघ घर के बाहर कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति पर हमला (Tiger Attack) करके उसे घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है। वायरल सीसीटीवी फुटेज (Viral CCTV Footage) में तारीख 31 अक्टूबर और समय सुबह के 6 बज कर 42 मिनट लिखा है। इस कारण लोग इसे हाल की घटना मानकर तेजी से शेयर कर रहे है। अब इसके बाद एक और वीडियो वायरल होता है। इसमें बाघ व्यक्ति को अपने मुंह में भरकर लाता है और छोड़ देता है। इसके बाद व्यक्ति पानी की बोतल लाता है और वह शख्स पानी पीकर बाघ को प्यार करता है।
वीडियो को लेकर क्या है दावा
इस वीडियो को शेयर करके दावा कर रहे हैं कि यह घटना महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी स्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की है। चंद्रपुर वह क्षेत्र है, जो ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व के नजदीक होने के कारण अक्सर बाघों के देखे जाने की खबरों में रहता है। शायद इसीलिए यह वीडियो देखकर लोग दहशत में आ गए हैं। यह विचलित कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों बार देखा जा चुका है। 
एआई का वीडियो 
इस वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने होते ही स्थानीय वन अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वीडियो में किए गए दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ब्रह्मपुरी के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (RFO) सचिन नारद ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो ब्रह्मपुरी का नहीं है। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि इसे कहां रिकॉर्ड किया गया था। यूजर ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) से जेनरेट किया हुआ बताया। दूसरे ने कहा कि एआई मूवी तो जबरदस्त है, पर इसमें कुछ गलतियां भी हैं। एक अन्य यूजर ने जब ग्रोक से पूछा, तो चैटबॉट ने भी कह दिया कि यह वीडियो असली नहीं है। Edited by : Sudhir Sharma
राहुल का जय शाह पर तीखा सवाल, Amit Shah भी तिलमिला जाएंगे, ट्रोल भी हुए गांधी

राहुल का जय शाह पर तीखा सवाल, Amit Shah भी तिलमिला जाएंगे, ट्रोल भी हुए गांधीRahul Gandhi questions on Jay Shah: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार की एक चुनावी रैली में अमित शाह के बेटे जय शाह पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शाह के बेटे जय को क्रिेकेट का बल्ला पकड़ना नहीं आता, रन लेना तो छोड़ ही दो। लेकिन, वो क्रिकेट का चीफ बना बैठा है।

राष्‍ट्रपति ट्रंप का नया फरमान, ये लोग नहीं आ सकते अमेरिका, रद्द हो सकता है वीजा

राष्‍ट्रपति ट्रंप का नया फरमान, ये लोग नहीं आ सकते अमेरिका, रद्द हो सकता है वीजाUS President Donald Trump News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नया फरमान जारी किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के नए फरमान के मुताबिक, अब डायबिटीज, मोटापा या दिल की बीमारियों से जूझ रहे विदेशी नागरिकों को वीजा देने से इनकार किया जा सकता है। जिससे विदेशियों के लिए अमेरिकी सपनों का रास्ता मुश्किल हो सकता है। इस कदम से स्वास्थ्य संबंधी कमजोरियों वाले आवेदकों को अमेरिका में वीजा मिलने की संभावना कम हो जाएगी।

ममता कुलकर्णी की तर्ज पर बोली प्रेमिका, भरो... मांग मेरी भरो, परेशान प्रेमी ने नदी में कूदकर जान दी

ममता कुलकर्णी की तर्ज पर बोली प्रेमिका, भरो... मांग मेरी भरो, परेशान प्रेमी ने नदी में कूदकर जान दीप्रयागराज में एक जुनूनी प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और प्रेमी से बोली कि भरो मांग मेरी भरो। प्रेमिका की इस हरकत से यूजर्स को ममता कुलकर्णी की फिल्‍म सबसे बडा खिलाडी के प्रसिद्ध गाने भरो मांग मेरी भरो की याद दिला दी। हालांकि प्रेमिका की इस हरकत से प्रेमी परेशान हो गया और उसने नदी में छलांग लगा दी। डूबने से प्रेमी की मौत हो गई।

Jio की 5G टेक्नोलॉजी दुनियाभर में बढ़ाएगी 'मेड इन इंडिया' की धमक

Jio की 5G टेक्नोलॉजी दुनियाभर में बढ़ाएगी 'मेड इन इंडिया' की धमकReliance Jio News : रिलायंस जियो प्लेटफ़ॉर्म्स (Reliance Jio Platforms) अब अपनी उन्नत 5G तकनीक के ज़रिए वैश्विक स्तर पर विस्तार की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने मोबाइल और होम ब्रॉडबैंड दोनों क्षेत्रों में संपूर्ण 5G सॉल्युशंस विकसित कर लिए हैं। जिनमें ओपन RAN आधारित रेडियो, नेटवर्क कोर, क्लाउड-नेटिव OSS/BSS सिस्टम और AI आधारित ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। होम ब्रॉडबैंड में जियो की ‘Air Fiber’ तकनीक भी झंडे गाड़ रही है। प्रतिष्ठित ब्रोकरेज फर्म जेफरीज़ की रिपोर्ट में यह बात सामने आई।

लालटेन की केरोसिन बेचकर बिहार में अंधेरा करने वाले अब राशन हजम करने की तैयारी में

लालटेन की केरोसिन बेचकर बिहार में अंधेरा करने वाले अब राशन हजम करने की तैयारी में UP Chief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के ठीक बाद RJD-कांग्रेस पर ऐसा तीखा प्रहार किया कि जनसभा में पहुंची जनता का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया। रक्सौल से बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिन्हा और नरकटिया से जदयू प्रत्याशी विशाल कुमार को जिताने की अपील करते हुए योगी ने महागठबंधन पर तीखे प्रहार किए।

गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर को बॉस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा 2025 ‘वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवॉर्ड’ से सम्मानित

गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर को बॉस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा 2025 ‘वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवॉर्ड’ से सम्मानितहाल ही में गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर को बॉस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। बोस्टन ग्लोबल फोरम (BGF) और एआई वर्ल्ड सोसाइटी (AIWS) ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को वैश्विक शांति स्थापना, मेल-मिलाप और मानवीय नेतृत्व में उनके असाधारण योगदान के लिए 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवॉर्ड से सम्मानित किया है।

प्रधानमंत्री मोदी का काशी दौरा, 4 नई 'वंदे भारत ट्रेनों' को दिखाई हरी झंडी

प्रधानमंत्री मोदी का काशी दौरा, 4 नई 'वंदे भारत ट्रेनों' को दिखाई हरी झंडीPM Modi's Kashi visit : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने बनारस रेलवे स्टेशन से रवाना किया, जबकि दिल्ली-फिरोजपुर, लखनऊ-सहारनपुर और एर्नाकुलम-बेंगलुरू वंदे भारत एक्सप्रेस को उन्होंने वर्चुअली झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव, एर्नाकुलम से केरल के राज्यपाल राजेन्द्र अर्लेकर तथा लखनऊ से उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक उपस्थित रहे।

समस्तीपुर में कूड़े में मिली VVPAT पर्चियां, बिहार में बवाल, एक्शन में चुनाव आयोग

समस्तीपुर में कूड़े में मिली VVPAT पर्चियां, बिहार में बवाल, एक्शन में चुनाव आयोगBihar Election News : बिहार के समस्तीपुर जिले में उस समय बवाल मच गया जब कूड़े के ढेर में बड़ी मात्रा में वीवीपैट पर्चियां मिली है। समस्तीपुर जिले में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान हुआ था। चुनाव आयोग ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए एआरओ को सस्पैंड कर दिया है।

बिहार में अपराधी नहीं, विकास की सरकार चाहिए : योगी आदित्यनाथ

बिहार में अपराधी नहीं, विकास की सरकार चाहिए : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के मोतिहारी में एनडीए प्रत्याशी प्रमोद कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार ने पहले चरण के मतदान में ही यह संकेत दे दिया है कि अब लालटेन की धुंधली रोशनी नहीं, बल्कि एनडीए की एलईडी लाइट में जगमगाता बिहार चाहिए। बिहार में अपराधी नहीं, विकास की सरकार चाहिए।

अवैध संबंधों में बाधा बन रहे पति का प्रेमी की मदद से गला घोंटा, शव नदी में फेंक दिया

अवैध संबंधों में बाधा बन रहे पति का प्रेमी की मदद से गला घोंटा, शव नदी में फेंक दियाThane crime news: महाराष्ट्र में ठाणे जिले के बदलापुर में पति किशन परमार के साथ रहने वाली मनीषा की उम्र यही कोई 40 वर्ष के आसपास है। उन्हीं के पड़ोस में लक्ष्मण भोईर भी रहता है। दोनों परिवारों की जान-पहचान बढ़ी, फिर मनीषा और लक्ष्मण एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
