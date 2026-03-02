Latest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कार्रवाई 5 हफ्तों तक जारी रह सकती है। जवाब में ईरान ने मिसाइल हमले किए। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका का समर्थन किया। पल पल की जानकारी...
09:11 AM, 2nd Mar
महायु्द्ध से शेयर बाजार में हाहाकार, प्री ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स 7000 अंक तक गिरा।
08:31 AM, 2nd Mar
मध्य-पूर्व तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में 13 फीसदी का उछाल। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 82 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचा। भारत में पेट्रोल-डीजल 10–12 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो सकते हैं।
08:21 AM, 2nd Mar
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमला वेनेजुएला पर हमले से ज्यादा मुश्किल था। ये लड़ाई 5 हफ्तों तक चल सकती है। लक्ष्य पूरा होने तक नहीं रुकेंगे। अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेंगे। ALSO READ: ईरान में अमेरिकी हमले में 200 से ज्यादा की मौत, ट्रंप बोले हमला जारी रहेगा
08:15 AM, 2nd Mar
मिडिल ईस्ट के हालात के बाद कई उड़ानें रद्द होने से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री परेशानी का सामना कर रहे हैं।
दिल्लीएयरपोर्ट ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मिडिल ईस्ट में बदलते राजनीतिक हालात की वजह से, पश्चिम की ओर जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में रुकावटें आ रही हैं और उनके शेड्यूल में बदलाव हो रहे हैं।'
08:13 AM, 2nd Mar
कतर के दोहा में भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया, 'मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, कतर में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि दोहा में भारतीय दूतावास में रेगुलर कॉन्सुलर सर्विस 2 मार्च 2026 को बंद रहेंगी। हालांकि, दूतावास के अधिकारी कॉन्सुलर (पासपोर्ट, वीज़ा, अटेस्टेशन) और लेबर से जुड़ी इमरजेंसी सर्विस के लिए उपलब्ध रहेंगे।'