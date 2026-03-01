रविवार, 1 मार्च 2026
  Trump ordered Iran strikes after Saudi Prince MBS lobbied him
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
वॉशिंगटन , रविवार, 1 मार्च 2026 (15:22 IST)

Israel Iran War: खामनेई की मौत को लेकर खुलासा, बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को किया फोन- इसे रास्ते से हटाओ

Israel Iran War
ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया ताकि वह ईरान पर हमला करें। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को कई बार फोन किया।
इसके बाद ही ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का अंतिम फैसला लिया। रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो हमला ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रिंस के बार-बार कहने पर वे तैयार हो गए। 
वॉशिंगटन पोस्ट ने इस मामले से जुड़े चार अनजान लोगों का हवाला देते हुए बताया कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले महीने ट्रंप को कई प्राइवेट फोन कॉल करके US हमले की वकालत की, जबकि उन्होंने डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन का पब्लिक में सपोर्ट किया था।
 
इससे पूर्व ईरान को सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम-बहुल देशों से बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा जब उसने तेहरान पर US-इज़राइल हमलों के बाद शनिवार को कई मुस्लिम पड़ोसी देशों में मौजूद US और इज़राइली मिलिट्री बेस पर जवाबी हमले किए। 
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की इज़राइल और अमेरिका के एक बड़े हमले में मौत हो गई, कई न्यूज़ एजेंसियों ने रविवार सुबह ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से बताया। 86 साल के खामेनेई की हत्या ने इस्लामिक रिपब्लिक के भविष्य पर शक पैदा कर दिया है और इलाके में अस्थिरता का खतरा भी बढ़ा दिया है। Edited by : Sudhir Sharma
LIVE: अली रेजा अराफी ईरान के अंतरिम सुप्रीम लीडर, पुतिन ने खामनेई की हत्या को बताया निंदनीय

Jamkaran Mosque में फहराया गया लाल झंडा, ईरान ने अमेरिका-इजराइल को दी तबाही की चेतावनी

Jamkaran Mosque में फहराया गया लाल झंडा, ईरान ने अमेरिका-इजराइल को दी तबाही की चेतावनीइजराइल-ईरान (Israel Iran Tension) में युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने इजराइल में घातक मिसाइल दांगी। ईरान ने अटैक को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उसने तेल अवीव में हमला कर दिया है। इसके साथ और भी जगहों को निशाना बनाया है। इजराइल ने एक बार फिर ईरान में बारूद बरसा दिया है। तेहरान में कई जगहों पर धमाके हुए हैं।

खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में उबाल, US कांसुलेट पर हमला; PoK में प्रदर्शन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में उबाल, US कांसुलेट पर हमला; PoK में प्रदर्शन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्टपाकिस्तान के कराची में उग्र प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने अमेरिकी दूतावास परिसर के बाहर आगजनी और तोड़फोड़ की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की खबरों के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और अमेरिका विरोधी नारे लगाए।

Ayatollah Khamenei की मौत के बाद दुनिया में क्या बदलेगा? मध्य पूर्व से वैश्विक राजनीति तक बड़े संकेत

Ayatollah Khamenei की मौत के बाद दुनिया में क्या बदलेगा? मध्य पूर्व से वैश्विक राजनीति तक बड़े संकेतईरान की धार्मिक सत्ता की कई दशकों से केंद्रीय धुरी रहे अयातुल्ला अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं है। अमेरिका और इजराइल के साझा सैन्य अभियान में उनके मारे जाने के बाद मध्यपूर्व में हिंसा की आशंकाएं बढ़ गई है। खामनेई के शासन काल में ईरान दुनिया के लिए अबूझ पहेली की तरह था जो हिजबुल्ला,हमास और हुती जैसे आतंकी संगठनों को मजबूती देता रहा,वहीं पश्चिम के लिए संकट बढ़ाता रहा।

मिडिल ईस्ट में महायुद्ध, भारत में तेल, सोने-चांदी और शेयर बाजार पर पड़ेगा असर

मिडिल ईस्ट में महायुद्ध, भारत में तेल, सोने-चांदी और शेयर बाजार पर पड़ेगा असरमीडिल ईस्ट में बढ़ता यह तनाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये खबर एक बड़े खतरे की घंटी है। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर सीधे तेल और सामान की महंगाई पर पड़ता है। भारत जैसे देश, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं, वहां महंगाई का एक नया दौर शुरू हो सकता है।

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत, ट्रंप- ने कहा इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्ति की मौत

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत, ट्रंप- ने कहा इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्ति की मौतअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में खामेनेई की मौत का दावा किया और उन्हें इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक बताया

