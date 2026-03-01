Israel Iran War: खामनेई की मौत को लेकर खुलासा, बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को किया फोन- इसे रास्ते से हटाओ

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया ताकि वह ईरान पर हमला करें। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को कई बार फोन किया।

इसके बाद ही ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का अंतिम फैसला लिया। रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो हमला ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रिंस के बार-बार कहने पर वे तैयार हो गए।

वॉशिंगटन पोस्ट ने इस मामले से जुड़े चार अनजान लोगों का हवाला देते हुए बताया कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले महीने ट्रंप को कई प्राइवेट फोन कॉल करके US हमले की वकालत की, जबकि उन्होंने डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन का पब्लिक में सपोर्ट किया था।

इससे पूर्व ईरान को सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम-बहुल देशों से बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा जब उसने तेहरान पर US-इज़राइल हमलों के बाद शनिवार को कई मुस्लिम पड़ोसी देशों में मौजूद US और इज़राइली मिलिट्री बेस पर जवाबी हमले किए।

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की इज़राइल और अमेरिका के एक बड़े हमले में मौत हो गई, कई न्यूज़ एजेंसियों ने रविवार सुबह ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से बताया। 86 साल के खामेनेई की हत्या ने इस्लामिक रिपब्लिक के भविष्य पर शक पैदा कर दिया है और इलाके में अस्थिरता का खतरा भी बढ़ा दिया है।