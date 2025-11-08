शनिवार, 8 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 8 नवंबर 2025 (23:01 IST)

bihar assembly election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच तेजप्रताप यादव को मिली Y+ सुरक्षा

Tej Pratap Yadav gets Y-plus security
बिहार विधानसभा चुनाव के कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में VVPAT की पर्चियां मिली हैं। इस मामले में EC ने कार्रवाई करते हुए 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। 
गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब CRPF की विशेष सुरक्षा घेरे में तेजप्रताप रहेंगे। केंद्र के आदेश के बाद अब सीआरपीएफ तेज प्रताप को सुरक्षा कवर देगी। सुरक्षा एजेंसियों ने अभी हाल में ही तेज प्रताप की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद तेज प्रताप को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया गया। 
तेजप्रताप ने प्रधानमंत्री से की थी मांग
इससे पूर्व तेज प्रताप यादव ने बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से अपनी निजी सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त है। Edited by : Sudhir Sharma
