Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , शनिवार, 8 नवंबर 2025 (23:36 IST)

जम्मू-कश्मीर नार्को टेरर मॉड्यूल का सरगना मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार

Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने एक नार्को-आतंकवाद मॉड्यूल के सरगना मोहम्मद अरशद उर्फ आसिफ को शनिवार को मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। एसआईए प्रवक्ता ने आसिफ की गिरफ्तारी को नार्को-आतंकवाद के खिलाफ जंग में एक बड़ी सफलता करार दिया। उन्होंने बताया कि पुंछ जिले की हवेली तहसील के देगवार-तेरवान गांव का रहने वाला ​​आसिफ 2023 से फरार था और सऊदी अरब से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।
आसिफ को मुंबई से तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर हिरासत में लिया गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक आसिफ एक नार्को-आतंकवाद मॉड्यूल का सरगना है, जो पाकिस्तान स्थित आकाओं और जम्मू-कश्मीर में नार्को-आतंकवाद में शामिल लोगों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी था। नार्को-आतंकवाद मॉड्यूल वह ढांचा या नेटवर्क है, जो आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होता है।
प्रवक्ता के मुताबिक, एसआईए-जम्मू ने 2023 में आसिफ के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था। इसके बाद अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था। आसिफ ने सह-आरोपी अहमद के दुबई भागने का इंतजाम किया था। उन्होंने बताया कि आसिफ ने अपने नेतृत्व में पीर पंजाल क्षेत्र में आतंकवाद और नार्को-आतंकवाद संबंधी गतिविधियों को फिर से हवा देने के लिए पुंछ के सुरनकोट इलाके में एक गुप्त बैठक भी आयोजित की थी। Edited by : Sudhir Sharma
गुजरात में 3 पेट्रोल पंप के मालिक ने 2 मासूम बच्चियों के साथ नर्मदा नहर में कूदकर जान दी

गुजरात में 3 पेट्रोल पंप के मालिक ने 2 मासूम बच्चियों के साथ नर्मदा नहर में कूदकर जान दीDhirajbhai Rabari committed suicide In Gandhi nagar: एक हृदयविदारक घटना ने गुजरात के लोगों को झकझोर कर रख दिया, जब तीन पेट्रोल पंपों के मालिक और जाने-माने व्यवसायी धीरज भाई भालाभाई रबारी ने कथित तौर पर अपनी दो छोटी बेटियों के साथ नर्मदा नहर में कूदकर जान दे दी।

पालीताना बना दुनिया का पहला 'शुद्ध शाकाहारी शहर', जैन मुनियों के संघर्ष से मिली सफलता

पालीताना बना दुनिया का पहला 'शुद्ध शाकाहारी शहर', जैन मुनियों के संघर्ष से मिली सफलताPalitana worlds first vegetarian city: गुजरात के भावनगर जिले का पालीताना शहर अब केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि विश्व मानचित्र पर एक अनूठी पहचान बन गया है। सरकार ने यहां नॉन-वेज भोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके साथ ही पालीताना दुनिया का पहला आधिकारिक 'शाकाहारी शहर' घोषित हो गया है।

गड्ढोंभरी सड़क के लिए आया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिर्फ 999 रुपए...

गड्ढोंभरी सड़क के लिए आया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिर्फ 999 रुपए...अगर आप एक अच्छे स्कूटर की तलाश में हैं तो Numeros Motors ने अपना दूसरा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ‘n-First’ लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है खराब सड़कों पर स्कूटर का परफार्मेंस बेहतरीन है। ‘n-First’ को भारतीय इंजीनियरिंग और इटैलियन डिजाइन हाउस Wheelab के सहयोग से तैयार किया गया है। कंपनी का कहान है कि यह बाइक और स्कूटर का कॉम्बिनेशन है।

चींटियों के डर से महिला ने किया सुसाइड, आखिर क्या होती है यह बीमारी

चींटियों के डर से महिला ने किया सुसाइड, आखिर क्या होती है यह बीमारीतेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने चींटियों के डर से आत्महत्या कर ली। महिला ने सुसाइड नोट में इस परेशानी को बताया है। पुलिस के मुताबिक महिला मायर्मेकोफोबिया से पीड़ित थी, जो चींटियों का डर है।

कौन बनेगा बिहार का उप मुख्‍यमंत्री, चिराग पासवान ने किया यह बड़ा दावा

कौन बनेगा बिहार का उप मुख्‍यमंत्री, चिराग पासवान ने किया यह बड़ा दावाChirag Paswan News : लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की सियासी बहस को एक बार फिर नई दिशा दे दी है। चिराग ने कहा कि उन्हें न पद का मोह है, न सत्ता की लालसा है। उनका मानना है कि जब तक राजनीति का उद्देश्य समाज की भलाई नहीं होगा, तब तक सच्चा परिवर्तन असंभव है। चिराग ने साफ कहा कि न उनके मन में उप मुख्‍यमंत्री बनने की कोई इच्छा है, न ही पार्टी किसी पद के मोह में फंसने वाली है।

bihar assembly election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच तेजप्रताप यादव को मिली Y+ सुरक्षा

bihar assembly election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच तेजप्रताप यादव को मिली Y+ सुरक्षाबिहार विधानसभा चुनाव के कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में VVPAT की पर्चियां मिली हैं। इस मामले में EC ने कार्रवाई करते हुए 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है।

Pakistan-Afghanistan war: अफगानिस्तान-पाकिस्तान में फिर शुरू होगी जंग, तालिबान की खुली चेतावनी, युद्ध के लिए तैयार रहो, युवा और बुजुर्ग भी आएंगे मैदान में

Pakistan-Afghanistan war: अफगानिस्तान-पाकिस्तान में फिर शुरू होगी जंग, तालिबान की खुली चेतावनी, युद्ध के लिए तैयार रहो, युवा और बुजुर्ग भी आएंगे मैदान मेंपाकिस्तान से तीसरे दौर की शांति वार्ता भी फेल होने के बाद अफगानिस्तान ने खुली धमकी दे दी है।अफगानिस्तान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान जंग चाहता है तो वह भी तैयार हैं। इस बीच अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हमले के बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि दोनों देशों के बीच फिर से जंग छिड़ सकती है।

MPPSC का रिजल्ट जारी, पन्ना के अजीत मिश्रा बने टॉपर

MPPSC का रिजल्ट जारी, पन्ना के अजीत मिश्रा बने टॉपरमध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल परिणाम का ऐलान कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा 11 से 16 मार्च 2024 तक हुई थी। इसका परिणाम 30 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था।

Delhi Airport के बाद काठमांडू में रोकी गई फ्लाइट्‍स, जानिए क्या रही वजह

Delhi Airport के बाद काठमांडू में रोकी गई फ्लाइट्‍स, जानिए क्या रही वजहदिल्ली हवाई अड्डे पर शुक्रवार सुबह हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली में तकनीकी खामी के कारण 100 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। इसी तरह की खबर नेपाल से सामने आ रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक नेपाल के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट्‍स रोकी गई है।

CBSE के बाद RBSE ने किया बड़ा बदलाव, इस राज्य के छात्र 2 बार दे सकेंगे एक्जाम

CBSE के बाद RBSE ने किया बड़ा बदलाव, इस राज्य के छात्र 2 बार दे सकेंगे एक्जामसीबीएसई (CBSE) की तरह अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद (RBSE) भी एक शैक्षणिक सत्र में दो बार बोर्ड परीक्षा में बैठने अवसर देगा। राजस्थान के बोर्ड छात्रों के लिए यह बड़ा ऐलान सामने आया। राज्य के शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की कि अगले शैक्षणिक सत्र से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) एक नहीं, बल्कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
