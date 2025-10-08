PM मोदी ने किया नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन, खूबियां जान हो जाएंगे हैरान

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) के पहले फेज का भव्य उद्घाटन कर दिया। यह एयरपोर्ट न केवल मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल गेटवे बनेगा, बल्कि पूरे भारत के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई उड़ान भरने वाला पड़ाव भी साबित होगा। यह अत्याधुनिक एयरपोर्ट आने वाले समय में मुंबई की भीड़भाड़ कम करेगा और यात्रियों को वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं का एक्सपीरियंस देगा।





इसी के साथ पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो लाइन-3 के अंतिम चरण को भी देश को समर्पित किया, जिससे मायानगरी में सफर अब पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद Mumbai One ऐप का भी उद्घाटन किया। इस एक ऐप से ही यात्री मुंबई महानगर क्षेत्र में 11 सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में अपनी पूरी यात्रा की योजना बना सकेंगे, बुकिंग कर सकेंगे और भुगतान कर सकेंगे।

जानिए क्या हैं खूबियां