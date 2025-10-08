बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (21:47 IST)

PM मोदी ने किया नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन, खूबियां जान हो जाएंगे हैरान

modi airport 1
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) के पहले फेज का भव्य उद्घाटन कर दिया। यह एयरपोर्ट न केवल मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल गेटवे बनेगा, बल्कि पूरे भारत के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई उड़ान भरने वाला पड़ाव भी साबित होगा। यह अत्याधुनिक एयरपोर्ट आने वाले समय में मुंबई की भीड़भाड़ कम करेगा और यात्रियों को वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं का एक्सपीरियंस देगा।

इसी के साथ पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो लाइन-3 के अंतिम चरण को भी देश को समर्पित किया, जिससे मायानगरी में सफर अब पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद Mumbai One ऐप का भी उद्घाटन किया। इस एक ऐप से ही यात्री मुंबई महानगर क्षेत्र में 11 सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में अपनी पूरी यात्रा की योजना बना सकेंगे, बुकिंग कर सकेंगे और भुगतान कर सकेंगे।
 
जानिए क्या हैं खूबियां 
नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) के पहले फेज का निर्माण 19,650 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा ‘ग्रीनफील्ड’ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है जिसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के अंतर्गत विकसित किया गया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कुल 5 चरणों में डेवलप किया जाएगा। इसमें अडाणी ग्रुप की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
बाकी 26 प्रतिशत हिस्सा महाराष्ट्र सरकार के भूमि विकास प्राधिकरण सिडको के पास है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वॉटर टैक्सी से सीधे कनेक्टिविटी दी गई है और ये इस तरह का देश का पहला एयरपोर्ट होगा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत होने से छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक का दबाव कम होगा।  नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए टिकटों की बुकिंग अक्टूबर के आखिर में शुरू होने की उम्मीद है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
