बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (09:00 IST)

मुंबई पहुंचे ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर, क्या है 2030 तक दोनों देशों का प्लान?

PM Keir Starmer
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर भारत दौरे पर आए हैं। इस दौरान ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार के साथ-साथ और कई समझौतों पर बात होगी। 9 अक्टूबर को वे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच 2030 तक व्यापार को 120 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट की चर्चा है।

बता दें कि अमेरिका से चल रहे तनाव के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच दोस्ती गहरी होती नजर आ रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर दो दिन के भारत दौरे पर आए हैं। वे बुधवार (8 अक्टूबर) सुबह मुंबई पहुंचे। एक तरफ अमेरिका ने टैरिफ की वजह से तनाव बढ़ा दिया है तो दूसरी तरफ ब्रिटेन राहत भरी खबर लेकर आया है। भारत-ब्रिटेन के बीच कई व्यापार समझौतों पर बात हो सकती है।

दरअसल अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। लिहाजा भारत के कारोबारियों को इसका काफी फायदा मिलेगा। पीएम मोदी इस साल अगस्त में ब्रिटेन दौरे पर गए थे। अब स्टार्मर भारत आए हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करना है।

एजेंडे में क्या-क्या होगा शामिल : भारत और ब्रिटेन के बीच साइन हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए दोनों देश आपसी व्यापार को 2030 तक दोगुना करना चाहते हैं। भारत-ब्रिटेन ने व्यापार को 120 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। इसमें कपड़ा, चमड़ा और एग्री प्रोडक्ट शामिल हैं। स्टार्मर के एजेंडे में फिनटेक (डिजिटल पेमेंट), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंम्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी भी शामिल होगा। दोनों देश इन पर मिलकर काम करेंगे।

पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे स्टार्मर : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर भारत पहुंचने के बाद मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुए। वे गुरुवार (9 अक्टूबर) को मुंबई के राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
Edited By: Navin Rangiyal 
