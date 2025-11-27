पंजाब में AAP नेता दलजीत राजू के घर फायरिंग

AAP leader Daljeet Raju news in hindi : पंजाब के फगवाड़ा में आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब सरकार के 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के कोऑर्डिनेटर दलजीत राजू के घर 25 राउंड गोलीबारी हुई। इस घटना से गांव में दहशत मच गई।

2 बाइक सवार गैंगस्टरों ने देर रात AAP नेता के घर अंधाधुंध फायरिंग की और 5 करोड़ रुपए की फिरौती की धमकी वाला पत्र फेंक कर फरार हो गए। फायरिंग से घर की दीवारों और दरवाजे में छेद हो गए और खड़कियों के शीशे टूट गए। गोलियों की आवाज सुन कर आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

सदर थाना एसएचओ कृपाल सिंह टीम सहित मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास की CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। आप नेताओं ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है।

दलजीत राजू फगवाड़ा की राजनीति में जाना माना नाम हैं। वह पहले कांग्रेस से जुड़े थे। बाद में वह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें पूर्व मंत्री जोगिंदर सिंह मान का नजदीकी माना जाता है।

edited by : Nrapendra Gupta