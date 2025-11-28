Latest News Today Live Updates in Hindi : हांगकांग में 7 हाईराइज आवासीय इमारतों में भीषण आग लगने से 94 लोगों की मौत हो गई। 280 से ज्यादा लोग लापता। पल पल की जानकारी...
10:07 AM, 28th Nov
उत्तर प्रदेश में अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियोजन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं।
महाराष्ट्र में भी देरी से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा और अगस्त 2023 अधिनियम में संशोधन के बाद सिर्फ़ आधार कार्ड से बने सभी जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिए जाएंगे। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि गैर-कानूनी कामों के लिए नकली जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र का इस्तेमाल रोका जा सके।
08:36 AM, 28th Nov
व्हाइट हाउस के पास आतंकी हमले में घायल एक नेशनल गार्ड की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें अभी पता चला है कि सारा बेकस्ट्रोम (20) की मृत्यु हो गई है, जबकि स्टाफ सार्जेंट एंड्रयू वोल्फ (24) अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
08:04 AM, 28th Nov
गोहरगंज में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला 30000 के फरारी आरोपी सलमान राजधानी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने उसे भोपाल के वार्ड 11 स्थित एक चाय की दुकान से गिरफ्तार किया। आरोपी को राजधानी पुलिस ने किया सुलतानगंज पुलिस के हवाले।
भोपाल से गौहरगंज ले जाते समय आरोपी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश। पुलिस ने किया शार्ट एनकाउंटर। पैर में लगी गोली, हमीदिया में इलाज के लिए भर्ती।
07:42 AM, 28th Nov
-हांगकांग अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 94 हुई। बचाव कार्य जारी है, और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
-जम्मू में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर पुलिस ने 19 वर्षीय संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है, जो युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में शामिल था।
07:42 AM, 28th Nov
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत के बारे में अफवाहों पर उनकी बहन नोरीन नियाज़ी ने कहा, 'हमें कुछ नहीं पता। वे हमें कुछ नहीं बता रहे हैं, न ही किसी को उनसे मिलने दे रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग वहां गए थे क्योंकि उनकी एक मीटिंग तय थी लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। हमें पिछले 4 हफ्तों से उनसे मिलने नहीं दिया गया...पुलिस को हमें रोकने का ऑर्डर दिया गया है और मेरा मानना है कि उन्हें हमारे साथ जो चाहे करने की भी इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कभी किसी ने इस तरह औरतों के साथ बदतमीजी नहीं की...दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है।'