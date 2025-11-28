शुक्रवार, 28 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 28 november 2025 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (10:08 IST)

हांगकांग अग्निकांड में मृतकों की संख्‍या बढ़कर 94 हुई

hongkong fire
Latest News Today Live Updates in Hindi : हांगकांग में 7 हाईराइज आवासीय इमारतों में भीषण आग लगने से 94 लोगों की मौत हो गई। 280 से ज्यादा लोग लापता। पल पल की जानकारी...


10:07 AM, 28th Nov
उत्तर प्रदेश में अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियोजन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं।
 
महाराष्‍ट्र में भी देरी से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा और अगस्त 2023 अधिनियम में संशोधन के बाद सिर्फ़ आधार कार्ड से बने सभी जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिए जाएंगे। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि गैर-कानूनी कामों के लिए नकली जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र का इस्तेमाल रोका जा सके।

08:36 AM, 28th Nov
व्हाइट हाउस के पास आतंकी हमले में घायल एक नेशनल गार्ड की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें अभी पता चला है कि सारा बेकस्ट्रोम (20) की मृत्यु हो गई है, जबकि स्टाफ सार्जेंट एंड्रयू वोल्फ (24) अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

08:04 AM, 28th Nov
गोहरगंज में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला 30000 के फरारी आरोपी सलमान राजधानी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने उसे भोपाल के वार्ड 11 स्थित एक चाय की दुकान से गिरफ्तार किया। आरोपी को राजधानी पुलिस ने किया सुलतानगंज पुलिस के हवाले।
 
भोपाल से गौहरगंज ले जाते समय आरोपी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश। पुलिस ने किया शार्ट एनकाउंटर। पैर में लगी गोली, हमीदिया में इलाज के लिए भर्ती।
 

07:42 AM, 28th Nov
-हांगकांग अग्निकांड में मृतकों की संख्‍या बढ़कर 94 हुई। बचाव कार्य जारी है, और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। 
-जम्मू में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर पुलिस ने 19 वर्षीय संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है, जो युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में शामिल था।
 

07:42 AM, 28th Nov
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत के बारे में अफवाहों पर उनकी बहन नोरीन नियाज़ी ने कहा, 'हमें कुछ नहीं पता। वे हमें कुछ नहीं बता रहे हैं, न ही किसी को उनसे मिलने दे रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग वहां गए थे क्योंकि उनकी एक मीटिंग तय थी लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। हमें पिछले 4 हफ्तों से उनसे मिलने नहीं दिया गया...पुलिस को हमें रोकने का ऑर्डर दिया गया है और मेरा मानना ​​है कि उन्हें हमारे साथ जो चाहे करने की भी इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कभी किसी ने इस तरह औरतों के साथ बदतमीजी नहीं की...दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है।'
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

राहुल गांधी ने देश में गृहयुद्ध भड़काने की कोशिश की, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता

राहुल गांधी ने देश में गृहयुद्ध भड़काने की कोशिश की, उनसे सावधान रहने की आवश्यकताSambit Patra attacks Rahul Gandhi : भाजपा सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी विशेषकर राहुल गांधी और उनकी टीम, सोशल मीडिया टीम, एडवाइजरी कमेटी की टीम और लेफ्ट के जाने-माने चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके लोगों ने वोट चोरी और ऑपरेशन सिंदूर का नैरेटिव सेट किया है।

SIR सर्वे का कमाल, 40 साल के बाद घर लौटा बिछड़ा बेटा, देखते ही भावुक हुई मां, कहा— मेरो लाल मिल गयो

SIR सर्वे का कमाल, 40 साल के बाद घर लौटा बिछड़ा बेटा, देखते ही भावुक हुई मां, कहा— मेरो लाल मिल गयोकभी कभी चमत्‍कार हो जाता है और यह चमत्‍कार ऐसे सामने आता है कि यकीन करना मुश्‍किल हो जाता है। एसआईआर सर्वे के दौरान एक ऐसी हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जिसमें सालों से बिछड़े बेटे को मां से मिला दिया। यह वाकया जानकर पूरा गांव भावुक हो गया और मां की आंखें भर आईं।

स्मृति-पलाश की शादी Controversy और चैट लीक हंगामे के बाद मिस्ट्री गर्ल ने किया खुलासा, कहा कभी नहीं मिली

स्मृति-पलाश की शादी Controversy और चैट लीक हंगामे के बाद मिस्ट्री गर्ल ने किया खुलासा, कहा कभी नहीं मिलीस्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजरऔर फिल्म निर्देशकसंगीतकार पलाश मुछाल की शादी टलने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल गई थीं कि पलाश ने स्मृति से चीट किया और कुछ चैट्स भी लीक हो गई थी। खबर सामने आई थी कि पिता की तबियत बिगड़ने की वजह से शादी टली है और परिवार ने स्टेटमेंट भी दिया था, यह भी कहा था कि स्मृति के पिता की तबियत बिगड़ने के बाद पलाश को भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था लेकिन इन चैट्स कि वजह से लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि शादी पोस्टपोन होने का कारण ब्रेक अप है, इन्हीं अफवाहों के बीच मेरी डी’कोस्टा (Mary D’Costa) का नाम भी उछाला गया, जिन्हें लोगों ने कथित चैट लीक से जोड़कर यह मान लिया कि वह वही कोरियोग्राफर हैं जिनके साथ पलाश का नाम जोड़ा जा रहा है। उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वे पलाश से कभी नहीं मिली हैं और स्मृति की बहुत इज्जत करती हैं।

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में दरार और बढ़ी, फडणवीस का एकनाथ शिंदे पर पलटवार

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में दरार और बढ़ी, फडणवीस का एकनाथ शिंदे पर पलटवारChief Minister Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। भाजपा और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) एक दूसरे पर निशाना साधने में नहीं चूक रहे हैं। मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने डिप्टी एकनाथ शिंदे के एक बयान पर पलटवार करते हुए इस 'शीत युद्ध' को सार्वजनिक कर दिया है। दरअसल, हाल ही में एकनाथ शिंदे ने भाजपा की तुलना परोक्ष रूप से रावण से कर दी थी।

अब SIR में OTP से सेंधमारी, सायबर अपराधी सक्रिय, क्राइम ब्रांच ने जारी की एडवाइजरी, जानिए कैसे रहे अलर्ट?

अब SIR में OTP से सेंधमारी, सायबर अपराधी सक्रिय, क्राइम ब्रांच ने जारी की एडवाइजरी, जानिए कैसे रहे अलर्ट?इंदौर क्राइम ब्रांच ने जारी की एडवाइजरी, दिया टोल फ्री नंबर

और भी वीडियो देखें

यूपी को विकसित प्रदेश बनाने में पर्यटन क्षेत्र का बड़ा योगदान, सीएम योगी की नीतियों से पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि

यूपी को विकसित प्रदेश बनाने में पर्यटन क्षेत्र का बड़ा योगदान, सीएम योगी की नीतियों से पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धिउत्तर प्रदेश में जनवरी-जून 2025 के बीच 121 करोड़ से अधिक पर्यटक आए जिससे प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने में बड़ी मदद मिल रही है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा योजना भवन में “विकसित उत्तर प्रदेश @2047’’ के लिए स्टेकहोल्डर्स की एक दिवसीय कार्यशाला में 2047 तक प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया।

झारखंड सरकार का एक साल, 10 हजार नौजवानों को मिलेगी नौकरी

झारखंड सरकार का एक साल, 10 हजार नौजवानों को मिलेगी नौकरीJharkhand news in hindi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 28 नवंबर को सरकार गठन की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मोराबादी मैदान में आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में 10 हजार नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।

LIVE: हांगकांग अग्निकांड में मृतकों की संख्‍या बढ़कर 83 हुई

LIVE: हांगकांग अग्निकांड में मृतकों की संख्‍या बढ़कर 83 हुईLatest News Today Live Updates in Hindi : हांगकांग में 7 हाईराइज आवासीय इमारतों में भीषण आग लगने से 83 लोगों की मौत हो गई। 280 से ज्यादा लोग लापता। पल पल की जानकारी...

रायसेन रेप कांड के आरोपी सलमान का शार्ट एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

रायसेन रेप कांड के आरोपी सलमान का शार्ट एनकाउंटर, पैर में लगी गोलीMadhya Pradesh news in hindi : मध्य प्रदेश में रायसेन के गोहरगंज में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला सलमान पुलिस के शार्ट एनकाउंटर में घायल हो गया। उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कैसे हैं इमरान खान, बहन नोरीन नियाजी बोलीं हमे कुछ नहीं पता

कैसे हैं इमरान खान, बहन नोरीन नियाजी बोलीं हमे कुछ नहीं पताImran Khan news in hindi : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत के बारे में अफवाहों पर उनकी बहन नोरीन नियाजी ने कहा कि हमें कुछ नहीं पता। वे हमें कुछ नहीं बता रहे हैं, न ही किसी को उनसे मिलने दे रहे हैं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com