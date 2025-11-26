बुधवार, 26 नवंबर 2025
  Chief Minister Yogi addressed Diamond Jubilee programme of Bharat Scouts and Guides
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
लखनऊ (उप्र) , बुधवार, 26 नवंबर 2025 (16:16 IST)

जागृत युवा शक्ति वाला राष्ट्र बनता है महाशक्ति : योगी आदित्यनाथ

Chief Minister Yogi Adityanath
- मुख्यमंत्री ने महापुरुषों का उदाहरण प्रस्तुत कर युवाओं को एक भारत–श्रेष्ठ भारत के निर्माण तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए किया प्रोत्साहित
- मुख्यमंत्री योगी ने युवाओं को दिया सफलता का मूल मंत्र, बोले- सफलता के लिए सामूहिकता, टीमवर्क व अनुशासन जरूरी
- भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के डायमंड जुबली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने युवा शक्ति का किया आह्वान
Chief Minister Yogi Adityanath News : 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के अंतर्गत भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के डायमंड जुबली कार्यक्रम के सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से एक भारत-श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत बनाने तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने का आह्वान किया। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि 19वीं जम्बूरी आपसे जो अपील करती है, उसी की आपसे अपेक्षा है। आपको प्रकृति प्रेम, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना होगा, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा तथा राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहना होगा।

यह कार्य अगर हम सभी मिलकर करेंगे, तो देश की कोई चुनौती शेष नहीं रहेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जागृत युवा शक्ति वाला राष्ट्र ही महाशक्ति बनता है। महापुरुषों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं को सफलता का मूलमंत्र भी दिया। इसके साथ ही देश-दुनिया के कोने-कोने से आए स्काउट्स व गाइड्स का प्रदेश और राष्ट्र की ओर से स्वागत व अभिनंदन भी किया।

देश के अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है यूपी
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उनके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। उन्होंने कहा कि लगभग 61–62 वर्षों बाद अब यह भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यह उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। इस प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने जन्म लिया है। श्रीरामजन्मभूमि का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों से भगवा झंडा ध्वजारोहण के साथ लहराता हुआ दिखाई दे रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वही धरा है, जहां लीलाधारी भगवान श्रीकृष्ण ने जन्म लिया और लीलाएं रचीं। यह वही धरा है जहां महात्मा बुद्ध ने पहला ज्ञानोपदेश दिया। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के साथ सर्वाधिक चातुर्मास के निर्वहन का भी उत्तर प्रदेश साक्षी है।

उन्होंने कहा कि यह वही धरती है जिसने तीर्थंकर भगवानों को जन्म दिया था। इसी धरती से वर्ष 1857 में देश की आजादी के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने संकल्प किया था कि वे अपनी धरती को विदेशी हुकूमत से नहीं निचोड़े जाने देंगी।

इसी ऊर्जा के आह्वान के लिए आज हम सब जम्बूरी के इस आयोजन में जुटे हैं। इस धरती पर पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफ़ाक उल्लाह खां व वीर शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने आज़ादी के संघर्ष को मजबूती से आगे बढ़ाया था। इसी धरती पर स्वतंत्र भारत का सबसे अधिक युवा निवास करता है। उत्तर प्रदेश की इस धरा पर 19वीं जम्बूरी का आयोजन नई प्रेरणा प्रदान करने वाला है।
 
युवाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं
 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवा शक्ति यदि प्रयास करे तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि केरल से निकले एक संन्यासी आदिशंकर देश ने चारों कोनों में चार धाम की स्थापना कर भारत की सनातन ध्वजा को दूर-दूर तक फहराने का कार्य मात्र 32 वर्ष की आयु में कर दिखाया।
आज भी भारत उनके प्रति कृतज्ञ है। उन्होंने कहा कि सफलता तब प्राप्त होती है जब सामूहिकता होती है, टीमवर्क होता है और अनुशासन होता है। जब हम सभी की ऊर्जा एक दिशा में लगती है और हर व्यक्ति नेतृत्व पर विश्वास करता है तो उसके वास्तविक परिणाम देखने को मिलते हैं।
 
युवा जाग जाएं तो बदल जाता है इतिहास
मुख्यमंत्री योगी के अनुसार यदि युवा संकल्प जाग जाए तो इतिहास बदल जाता है, युग परिवर्तन हो जाता है। जब किसी राष्ट्र का युवा जाग्रत होता है तो उसका वर्तमान यशस्वी होता है और उसका भविष्य अजेय हो जाता है। आपके सामने स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मेजर ध्यानचंद के उदाहरण हैं जो सिद्ध करते हैं कि आयु कभी इतिहास रचना में बाधा नहीं बनती।

उन्होंने युवाओं से कहा कि भारत की ऋषि परंपरा कहती है, 'आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः' यानी जहां से भी ज्ञान आए, उसके लिए द्वार खोल दो। उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि 2025 की शुरुआत में ही महाकुंभ का आयोजन हुआ था। वहीं 19वीं जम्बूरी के रूप में युवाओं का यह महाकुंभ भी जुड़ रहा है।
 
एकता के सूत्र में बांधने का कार्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देशभर से आए युवा जब आपस में मिलकर भारत की विविधता को 19वीं जम्बूरी के माध्यम से एकता के सूत्र में बांध रहे हैं तो यह एक भारत, श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्काउटिंग केवल खेल, अभ्यास या यूनिफॉर्म तक सीमित नहीं है, यह चरित्र और सेवा पर आधारित जीवन पद्धति है। आज स्काउट्स एंड गाइड्स का यह विचार 170 से अधिक देशों में फैल रहा है, जो प्रसन्नता का विषय है। आधुनिक प्रबंधन के साथ भारतीय संस्कृति का वैश्विक समन्वय भी यह जम्बूरी प्रस्तुत कर रही है।
डिजिटल व्यवस्था, ग्रीन कैंपस, मेडिकल सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, ग्लोबल विलेज, एडवेंचर जोन और सांस्कृतिक मिलन, ये सभी उत्तर प्रदेश की नई क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर रखने का प्रयास हैं। उन्होंने आयोजकों की प्रशंसा की। साथ ही, सिखों के नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर सिख गुरुओं व महापुरुषों के बलिदान का उल्लेख भी किया।
 
मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर मुख्यमंत्री का हुआ स्वागत
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्ज्वलन से किया। उन्हें मैस्कट का प्रतीक चिन्ह देकर, स्कार्फ तथा अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने 'देवा श्री गणेशा' की गणपति वंदना सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखीं।

इस दौरान डॉ. केके खंडेलवाल ने जम्बूरी के आयोजन और उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा में 'सिर पर केसरिया आभा, नयनों में उजियारा है, सीधा-साधा वेश मगर हिमालय सारा है' शीर्षक की कविता पढ़ी। कार्यक्रम में सभी स्काउट्स व गाइड्स ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर 'भारत माता की जय' व 'जय जम्बूरी' के उद्घोष किए और तालियों से मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
कार्यक्रम में पूर्व उपमुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जैन, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के प्रादेशिक अध्यक्ष (उत्तर प्रदेश) महेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। इस दौरान जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के विभिन्न पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।
