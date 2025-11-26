जागृत युवा शक्ति वाला राष्ट्र बनता है महाशक्ति : योगी आदित्यनाथ

- मुख्यमंत्री ने महापुरुषों का उदाहरण प्रस्तुत कर युवाओं को एक भारत–श्रेष्ठ भारत के निर्माण तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए किया प्रोत्साहित

- मुख्यमंत्री योगी ने युवाओं को दिया सफलता का मूल मंत्र, बोले- सफलता के लिए सामूहिकता, टीमवर्क व अनुशासन जरूरी

- भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के डायमंड जुबली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने युवा शक्ति का किया आह्वान

Chief Minister Yogi Adityanath News : 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के अंतर्गत भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के डायमंड जुबली कार्यक्रम के सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से एक भारत-श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत बनाने तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने का आह्वान किया। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि 19वीं जम्बूरी आपसे जो अपील करती है, उसी की आपसे अपेक्षा है। आपको प्रकृति प्रेम, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना होगा, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा तथा राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहना होगा।





यह कार्य अगर हम सभी मिलकर करेंगे, तो देश की कोई चुनौती शेष नहीं रहेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जागृत युवा शक्ति वाला राष्ट्र ही महाशक्ति बनता है। महापुरुषों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं को सफलता का मूलमंत्र भी दिया। इसके साथ ही देश-दुनिया के कोने-कोने से आए स्काउट्स व गाइड्स का प्रदेश और राष्ट्र की ओर से स्वागत व अभिनंदन भी किया।





देश के अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है यूपी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वही धरा है, जहां लीलाधारी भगवान श्रीकृष्ण ने जन्म लिया और लीलाएं रचीं। यह वही धरा है जहां महात्मा बुद्ध ने पहला ज्ञानोपदेश दिया। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के साथ सर्वाधिक चातुर्मास के निर्वहन का भी उत्तर प्रदेश साक्षी है।





उन्होंने कहा कि यह वही धरती है जिसने तीर्थंकर भगवानों को जन्म दिया था। इसी धरती से वर्ष 1857 में देश की आजादी के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने संकल्प किया था कि वे अपनी धरती को विदेशी हुकूमत से नहीं निचोड़े जाने देंगी।





इसी ऊर्जा के आह्वान के लिए आज हम सब जम्बूरी के इस आयोजन में जुटे हैं। इस धरती पर पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफ़ाक उल्लाह खां व वीर शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने आज़ादी के संघर्ष को मजबूती से आगे बढ़ाया था। इसी धरती पर स्वतंत्र भारत का सबसे अधिक युवा निवास करता है। उत्तर प्रदेश की इस धरा पर 19वीं जम्बूरी का आयोजन नई प्रेरणा प्रदान करने वाला है।

युवाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं

आज भी भारत उनके प्रति कृतज्ञ है। उन्होंने कहा कि सफलता तब प्राप्त होती है जब सामूहिकता होती है, टीमवर्क होता है और अनुशासन होता है। जब हम सभी की ऊर्जा एक दिशा में लगती है और हर व्यक्ति नेतृत्व पर विश्वास करता है तो उसके वास्तविक परिणाम देखने को मिलते हैं।

युवा जाग जाएं तो बदल जाता है इतिहास

मुख्यमंत्री योगी के अनुसार यदि युवा संकल्प जाग जाए तो इतिहास बदल जाता है, युग परिवर्तन हो जाता है। जब किसी राष्ट्र का युवा जाग्रत होता है तो उसका वर्तमान यशस्वी होता है और उसका भविष्य अजेय हो जाता है। आपके सामने स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मेजर ध्यानचंद के उदाहरण हैं जो सिद्ध करते हैं कि आयु कभी इतिहास रचना में बाधा नहीं बनती।





उन्होंने युवाओं से कहा कि भारत की ऋषि परंपरा कहती है, 'आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः' यानी जहां से भी ज्ञान आए, उसके लिए द्वार खोल दो। उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि 2025 की शुरुआत में ही महाकुंभ का आयोजन हुआ था। वहीं 19वीं जम्बूरी के रूप में युवाओं का यह महाकुंभ भी जुड़ रहा है।

एकता के सूत्र में बांधने का कार्य



डिजिटल व्यवस्था, ग्रीन कैंपस, मेडिकल सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, ग्लोबल विलेज, एडवेंचर जोन और सांस्कृतिक मिलन, ये सभी उत्तर प्रदेश की नई क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर रखने का प्रयास हैं। उन्होंने आयोजकों की प्रशंसा की। साथ ही, सिखों के नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर सिख गुरुओं व महापुरुषों के बलिदान का उल्लेख भी किया।

मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर मुख्यमंत्री का हुआ स्वागत

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्ज्वलन से किया। उन्हें मैस्कट का प्रतीक चिन्ह देकर, स्कार्फ तथा अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने 'देवा श्री गणेशा' की गणपति वंदना सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखीं।





कार्यक्रम में पूर्व उपमुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जैन, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के प्रादेशिक अध्यक्ष (उत्तर प्रदेश) महेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। इस दौरान जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के विभिन्न पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।

Edited By : Chetan Gour