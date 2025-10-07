मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. When I first became the Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi says
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (14:34 IST)

आज ही के दिन... जब मैं पहली बार गुजरात का मुख्‍यमंत्री बना

2001 में नरेन्द्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ली थी

Prime Minister Narendra Modi
Prime Minister Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की है। इसमें उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया है। यह फोटो उस समय का है जब मोदी पहली बार गुजरात के मुख्‍यमंत्री बने थे। वे फोटो में तत्कालीन राज्यपाल के साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक और फोटो शेयर किया है, जिसमें वे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में अपनी मां हीरा बेन की सीख को भी याद किया। मोदी 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री (प्रधानमंत्री बनने से पहले) रहे थे। 
 
मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 2001 में आज ही के दिन मैंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आज मैंने सरकार के मुखिया के रूप में ईश्वर रूपी जनता-जनार्दन की सेवा करने के अपने 25वें वर्ष में प्रवेश किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सिद्धि, मुझे भारत की जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इन वर्षों में हर एक दिन, हर एक क्षण मैंने देशवासियों के जीवन को बेहतर करने और उनके विकास के लिए समर्पित भाव से काम करने का प्रयास किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सभी लोगों का निरंतर स्नेह मिला है।
 
तब गुजरात कर रहा था चुनौतियों का सामना : उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा- जब मेरी पार्टी ने मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का आदेश दिया था, उस समय गुजरात अनेक चुनौतियां का सामना कर रहा था। राज्य के लोगों के लिए वो परीक्षा की घड़ी थी। उसी वर्ष राज्य में एक विनाशकारी भूकंप आया था। चक्रवात, सूखे के कारण लाखों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त था। गुजरात में राजनीतिक अस्थिरता थी। और ऐसे समय में मुझे गुजरात की सेवा के लिए चुना गया। संकटों ने हमारा हौसला नहीं तोड़ा बल्कि हमें एक सशक्त, समृद्ध और नवनिर्मित गुजरात बनाने की प्रेरणा शक्ति दी।
 
मोदी ने लिखा- जब मैं मुख्यमंत्री बना- तो मेरी मां हीराबेन ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे काम को तो ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मेरी दो बातें हमेशा याद रखना। पहला- गरीबों के लिए काम करना और दूसरा कभी रिश्वत मत लेना। मुझे अपनी मां से मिली ये सीख अमूल्य थी। मैंने संकल्प किया कि हम जनता-जनार्दन की सेवा में सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की कोशिश करेंगे और सरकार का हर काम, अंत्योदय की भावना से प्रेरित होगा।
 
25 वर्षों की इस यात्रा में, मुझे ढेर सारे अनुभव मिले। हम सब ने मिलकर बहुत सी उपलब्धियां भी हासिल कीं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं मुख्यमंत्री बना था, तो उस समय के गुजरात के लिए कुछ लोग क्या कहते थे। कहा जाता था- गुजरात दोबारा फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। हमारे नागरिक, हमारे अन्नदाता साथी बिजली और पानी के संकट से जूझते थे। खेती बर्बाद हो चुकी थी, उद्योग ठप थे। लेकिन गुजरात के लोगों की दृढ़ इच्छाशक्ति ने दिखा दिया कि अगर जनता ठान ले, तो फिर संकल्प की सिद्धि होकर ही रहती है। और आज देखिए, वही गुजरात, गवर्नेंस का पॉवर हाउस बनकर आगे बढ़ रहा है।
 
कृषि क्षेत्र का ग्रोथ इंजन : कभी सूखे से जूझने वाला गुजरात, आज कृषि क्षेत्र का ग्रोथ इंजन बन रहा है। बीते 2 दशक में, गुजरात की मैन्यूफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल कैपिसिटी में बहुत बड़ी क्रांति आई है। कर्फ्यू, हिंसा, तनाव जैसी बातें अतीत बन गई हैं। सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। आज मुझे ये देखकर बहुत सुखद संतोष होता है कि इन परिवर्तनों से लोगों का जीवन कितना बेहतर हुआ है।
प्रधानमंत्री के रूप में शपथ : 2013 में, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाकर 2014 के लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी थी। संयोग से, वो दौर भी हमारे राष्ट्र के सामने अभूतपूर्व संकटों का समय था। देश में कांग्रेस सरकार और शासन के प्रति असीम अविश्वास था। यूपीए की तत्कालीन सरकार, भ्रष्टाचार और कुशासन का प्रतीक बन गई थी। ग्लोबल ऑर्डर में भारत की साख लगातार कमजोर हो रही थीं। और उस स्थिति में भारत की महान जनता ने परिवर्तन का प्रण किया, मुझ पर भरोसा किया, मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। 2014 में एनडीए की सरकार बनी और 3 दशक बाद किसी दल को पूर्ण बहुमत मिला।
 
बीते 11 वर्षों में हम भारत के लोगों ने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए, निर्णायक कदम उठाते हुए, देश में अनेक ऐतिहासिक परिवर्तन किए। समाज का हर वर्ग सशक्त हुआ। हमारे युवाओं, हमारी नारीशक्ति और अन्नदाताओं के लिए विशेष प्रयास किए गए। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी हेल्थकेयर और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का देश है। गरीब के लिए संवेदनशील सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि देश के 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त करके दिखा दिया है। आज भारत, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आशा की किरण के रूप में दिखाई दे रहा है। राष्ट्र की आत्मनिर्भरता के लिए देश का हर नागरिक निरंतर प्रयास कर रहा है। सरकार के स्तर पर कई बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं और हर सेक्टर में गर्व से कहो, ये स्वदेशी है का आह्वान...आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र बन रहा है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

NHRC ने MP,UP, राजस्थान सहित DCGI को जारी किया नोटिस, CM यादव ने ड्रग कंट्रोलर को हटाया

NHRC ने MP,UP, राजस्थान सहित DCGI को जारी किया नोटिस, CM यादव ने ड्रग कंट्रोलर को हटायाराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर उन्हें दूषित कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के आरोपों की जांच करने और नकली दवाओं की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।

सस्ती होंगी EV कारें, नितिन गडकरी का ऐलान- 4 से 6 महीने में घटेंगी कीमतें, पेट्रोल कार के बराबर होंगे दाम

सस्ती होंगी EV कारें, नितिन गडकरी का ऐलान- 4 से 6 महीने में घटेंगी कीमतें, पेट्रोल कार के बराबर होंगे दामअगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। आने वाले महीनों में ईवी कारों के दाम घटने वाले हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें अगले 4 से 6 महीनों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर होने की उम्मीद है।

Bihar Election 2025 Date : SIR का लाभ BJP उठाती रही, कितने घुसपैठियों के नाम कटे, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर क्या बोले नेता

Bihar Election 2025 Date : SIR का लाभ BJP उठाती रही, कितने घुसपैठियों के नाम कटे, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर क्या बोले नेताबिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे - 6 और 11 नवंबर; मतगणना 14 नवंबर को होगी। तारीखें सामने आने के बाद नेताओं की प्रतिक्रयाएं भी सामने आईं जानिए किसने क्या कहा-

Bihar Election 2025 Date : बिहार में 2 चरणों में चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे

Bihar Election 2025 Date : बिहार में 2 चरणों में चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान

छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर बड़ा एक्शन, छिंदवाड़ा, जबलपुर ड्रग इस्पेक्टर्स सहित डिप्टी ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड, ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया

छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर बड़ा एक्शन, छिंदवाड़ा, जबलपुर ड्रग इस्पेक्टर्स सहित डिप्टी ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड, ड्रग कंट्रोलर को हटाया गयाछिंदवाड़ा में मृतक बच्चों के परिजनों से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की मुलाकात

और भी वीडियो देखें

भारत ने UNSC में पाकिस्तान को दिखाया आइना, पाक सेना ने 4 लाख महिलाओं के साथ किया था रेप

भारत ने UNSC में पाकिस्तान को दिखाया आइना, पाक सेना ने 4 लाख महिलाओं के साथ किया था रेपIndia in UNSC : सयुंक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वथनेनी हरीश ने महिलाओं की सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ झूठ बोलकर पूरी दुनिया का ध्यान भटकाता है। उन्होंने 1971 के ऑपरेशन सर्चलाइट का जिक्र करते हुए दावा किया कि पाकिस्तान की सेना ने करीब 4 लाख महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया था।

LIVE: पंजाब में भी कफ सीरप कोल्ड्रिफ पर लगा बैन, भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला

LIVE: पंजाब में भी कफ सीरप कोल्ड्रिफ पर लगा बैन, भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसलाLatest News Today Live Updates in Hindi : मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड और तमिलनाडु के बाद पंजाब में भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री, वितरण और इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पल पल की जानकारी...

ट्रंप का बड़ा दावा, टैरिफ से रोका भारत पाक युद्ध

ट्रंप का बड़ा दावा, टैरिफ से रोका भारत पाक युद्धTrump on India Pakistan War : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने टैरिफ की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने दोनों देशों से यु्द्ध रोकने के लिए क्या कहा?

रायबरेली में हत्या पर भड़के राहुल गांधी, कहा संविधान की जगह बुलडोजर ने ली, इंसाफ की जगह डर ने

रायबरेली में हत्या पर भड़के राहुल गांधी, कहा संविधान की जगह बुलडोजर ने ली, इंसाफ की जगह डर नेRahul Gandhi news in hindi : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि देश में नफरत, हिंसा और भीड़तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है - जहां संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है, और इंसाफ की जगह डर ने।

Weather Update : कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, जानिए कहां कैसा है मौसम?

Weather Update : कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, जानिए कहां कैसा है मौसम?Weather Update : मानसून की वापसी के बाद नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में बारिश हो रही है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों हिमपात का दौर मंगलवार को भी जारी रहा। मौसम विभाग ने आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गरज के साथ छींटे और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का भी अनुमान जताया है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com