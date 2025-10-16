गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Historic Diwali in Ayodhya Pushpak Viman at Ram Ki Pauri
Written By हिमा अग्रवाल
Last Modified: अयोध्या , गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (21:58 IST)

Diwali 2025 : राम की पैड़ी पर दिखेगा त्रेतायुग का नजारा, सजा पुष्पक विमान, अयोध्या में मनेगा ऐतिहासिक दीपोत्सव

Ayodhya
इस वर्ष अयोध्या का दीपोत्सव पहले से कहीं अधिक भव्य, अलौकिक और ऐतिहासिक रूप में मनाया जाएगा। आयोजन में कई नए आकर्षण जोड़े गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है राम की पैड़ी पर सजा विशाल पुष्पक विमान है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बरबस अपनी तरफ खींचते हुए आस्था और आकर्षण का केंद्र बन गया है।
 
 यह पुष्पक विमान त्रेता युग की उस पौराणिक कथा को जीवंत करते हुए उस दिव्य क्षण की याद दिला रहा है जब भगवान श्रीराम लंका विजय के बाद इसी विमान से अयोध्या लौटे थे और अयोध्यावासियों ने उनके स्वागत में घर-घर दीप जलाकर पहली दिवाली मनाई थी।
 
 इस पुष्पक विमान जहां रामभक्तों और पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है, वहीं इस मनमोहक दृश्य को लोग अपने साथ यादों में जीवित रखने के लिए मोबाइल में फोटो ले रहे हैं। पुष्पक विमान में श्रद्धालुओं के लिए सेल्फी प्वाइंट भी बनाया जा रहा है।
इस परंपरा को नई ऊंचाई देने के लिए इस बार 19 अक्टूबर को राम की पैड़ी पर 26 लाख दीपक एक साथ जलाए जाएंगे। इससे एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित होगा। भक्ति और प्रकाश के इस महासागर के बीच पुष्पक विमान का दृश्य अद्भुत, आलौकिक और इतिहास रचने वाला होगा।
 
 इस अनोखे पुष्पक विमान को तैयार किया है वाराणसी के 'आर्ट अटैक ऑफ जॉय ग्रुप' के कारीगर लगे हुए हैं। कारीगर अभिषेक यादव के मुताबिक उनके 8 लोगों की टीम दिन-रात मेहनत कर रही है। उन्होंने बताया कि पुष्पक विमान का ढांचा वाराणसी में 8 दिनों के अंदर तैयार किया है। पिछले तीन दिनों से अयोध्या में इसका फिनिशिंग कार्य निरंतर चल रहा है। 
 
सुनहरी आभा और दिव्यता से दमकता यह पुष्पक विमान न सिर्फ दीपोत्सव की शोभा बढ़ा रहा है, बल्कि भगवान श्रीराम के लौटने की उस दिव्य गाथा को पुनर्जीवित कर रहा है, जब पूरी अयोध्या 'जय श्रीराम' के उद्घोष और दीपों की रोशनी से आलोकित हो उठी थी।
 
अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और गौरव का संगम बनने जा रहा है। यहां हर दीप भगवान श्रीराम के आगमन की उस अमर कथा को फिर से जीवित कर देगा। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरण

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरणलोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया है। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही भाजपा में शामिल हुई थीं। मै‍थिली बेनीपट्‍टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थीं लेकिन भाजपा ने यहां विनोद नारायण झा को टिकट दे दिया। क्या मैथिली संगीत के सुरों की तरह आम जनता की नब्ज को समझ पाएंगी।

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंक

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंकPakistan Afghanistan war: आसिम मुनीर की सेना ने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया। जैसे ही अफगानी टैंक पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में घुसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सैनिक डर के मारे छिप गए। जानकारी के मुताबिक तड़के 4 बजे के लगभग स्पिन बोल्डाक इलाके में तालिबानियों और पाक सेना के बीच जंग छिड़ गई।

EV, बैटरी सब्सिडी से क्यों चिढ़ा चीन, भारत की WTO में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामला

EV, बैटरी सब्सिडी से क्यों चिढ़ा चीन, भारत की WTO में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामलाचीन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी पर दी जा रही सब्सिडी को लेकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज कराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि मंत्रालय डब्ल्यूटीओ के समक्ष चीन द्वारा रखी गई विस्तृत प्रस्तुतियों का अध्ययन करेगा।

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजी

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजीप्रदेश की किसानों की समस्या को लेकर बुधवार को राजधानी भोपाल में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। सोयाबीन किसानों की समस्या और किसानों को खाद नहीं मिलने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले 'मामा के घर' पहुंच गए। अचानक से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचने की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस ने गाडियों और बेरिक्रेडिंग कर जीतू पटवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिसिया इंतजाम को धता बताते हुए पीसीसी चीफ शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे।

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसम

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसमअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप Gaza Peace Plan के जरिए 2 साल से चली आ रही इजरायल और हमास युद्ध को खत्म कराने का दावा किया, लेकिन हमास ने 8 लोगों को सरेआम गोलियां मारकर अपने मंसूबे बता दिए। अब मीडिल ईस्ट पर फिर जंग का खतरा मंडराने लगा है। मीडिया खबरों के मुताबिक इस बीच हमास ने एक ऐसा खेल कर दिया, जिससे इजराइल अब फिर भड़क सकता है।

और भी वीडियो देखें

मोदी योगी के नेतृत्व में विश्व पटल पर दिव्य स्वरूप में उभरी अयोध्या

मोदी योगी के नेतृत्व में विश्व पटल पर दिव्य स्वरूप में उभरी अयोध्याTripura Chief Minister Manik Saha in Ayodhya: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा अयोध्या पहुंचे। उन्होंने श्रीरामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के दर्शन कर देश-प्रदेश की शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर संकटमोचक बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त किया।

लखीमपुर खीरी की माटी से बने 25 हजार इको फ्रेंडली दीयों से जगमगाएगी रामनगरी अयोध्या

लखीमपुर खीरी की माटी से बने 25 हजार इको फ्रेंडली दीयों से जगमगाएगी रामनगरी अयोध्याAyodhya Deepotsav 2025: योगी सरकार के अयोध्या दीपोत्सव से न केवल भगवान श्रीराम की नगरी का त्रेतायुगीन वैभव पुनर्जीवित हुआ है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, जनसहभागिता और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक भी बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘इको-फ्रेंडली दीपोत्सव’ के संकल्प को साकार करने के लिए प्रदेश की आधी आबादी ने आगे आकर अपनी भूमिका निभाई है।

अयोध्या दीपोत्सव, 56 घाटों पर 28 लाख दीप सजाने की तैयारी

अयोध्या दीपोत्सव, 56 घाटों पर 28 लाख दीप सजाने की तैयारीAyodhya Deepotsav 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन और मार्गदर्शन में नौवें दीपोत्सव 2025 को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी चरम पर है। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रशासन दीपोत्सव को भव्य और दिव्य स्वरूप देने में अपनी पूरी क्षमता के साथ जुटा हुआ है।

राजद और कांग्रेस पर योगी का प्रहार, यह फर्जी वोट डलवाएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे

राजद और कांग्रेस पर योगी का प्रहार, यह फर्जी वोट डलवाएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगेYogi Adityanaths rally in Bihar: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार से बिहार विधानसभा के चुनावी रण में उतरे। उन्होंने दूसरी जनसभा सहरसा में की। योगी ने कहा कि बिहार को आज जब मेट्रो, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे, एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट, वाटरवे के रूप में पहचान मिल रही है तो इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए राजद-कांग्रेस ने शिगूफा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुरका चाहिए, जिससे यह लोग फर्जी मतदान कराकर गरीबों-दलितों के हकों पर डकैती डाल सकें।

Gold Price : धनतेरस से पहले सस्ता हुआ सोना, इतने गिरे दाम, चांदी में 2,000 रुपए की तेजी

Gold Price : धनतेरस से पहले सस्ता हुआ सोना, इतने गिरे दाम, चांदी में 2,000 रुपए की तेजीकारोबारियों की मुनाफावसूली के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर से नीचे आ गईं और 200 रुपए की गिरावट के साथ 1,31,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com