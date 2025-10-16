गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: भोपाल , गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (22:37 IST)

MP : दीपावली पर यात्रियों से वसूला मनमाना किराया तो बस मालिकों पर होगी सख्त कार्रवाई, परिवहन मंत्री के निर्देश

परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विभागीय अमले को दीपावली त्योहार को देखते हुए बसों से यात्रियों से नियत टिकट की राशि से अधिक वसूली करने वाले बस मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने परिवहन विभाग के अमले को सभी आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। परिवहन मंत्री सिंह गुरुवार को भोपाल में परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सचिव परिवहन मनीष सिंह और आयुक्त परिवहन विवेक शर्मा भी मौजूद थे।
 
क्या निर्देश दिए गए 
सिंह ने निर्देश दिए कि बसों की जांच के दौरान परिवहन जांच स्टॉफ वर्दी में हों। बॉडीवार्न कैमरे का इस्तेमाल किया जाए। समस्त क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारी उनके जिले में स्थापित एटीएस (ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन) की नियमित जांच करना सुनिश्चित करें।
बिना वैध बीमा, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग बस पाए जाने पर उन्हें जारी किए गए परमिट की जांच हो। स्टेज कैरिज वाहनों में लाइसेंस प्राप्त कंडक्टर हो। स्लीपर कोच में प्रवेश एवं निर्गम निर्धारित मापदण्ड के अनुसार हो। स्लीपर कोच में निर्धारित ले-आउट के अनुसार स्लीपर लगे हों, यह सुनिश्चित हो। अमले को यह निर्देश दिए गए हैं कि लोक सेवा वाहन में ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन न किया जाए। समस्त बसों में पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र हों। प्रत्येक बस में प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण अनिवार्य रूप से हों।
ऑल इण्डिया टूरिस्ट परमिट एवं अन्य बसों द्वारा परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर हो सख्त कार्यवाही। बीमा नवीनीकरण और वाहन पंजीकरण की जांच हो। प्रदेश के सभी वाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हो, यह सुनिश्चित किया जाए। वाहन पोर्टल पर माइग्रेट होने के पूर्व जिन वाहनों का मोटर कर और पैनाल्टी की राशि दर्ज न हो, ऐसे प्रकरण का निराकरण 15 दिवस में हो। दोपहिया वाहनों पर चालक हेलमेट पहने, यह सुनिश्चित हो। हेलमेट उपयोग के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जाए। Edited by : Sudhir Sharma
