शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (17:20 IST)

ढाका एयरपोर्ट पर लगी आग, रोकना पड़ी सभी उड़ानें

Dhaka Airport
बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में आग लग गई। मीडिया खबरों के मुताबिक आग इतनी तेज फैली कि एयरपोर्ट अथॉरिटी सभी उड़ानों को तुरंत रोकना पड़ा। दिल्ली से ढाका जा रही फ्लाइट का रूट चेंज कर कोलकाता भेज दिया गया। 
इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के मुताबिक बांग्लादेश नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, अग्निशमन सेवा और बांग्लादेश वायु सेना की दो अग्निशमन इकाइयों के संयुक्त प्रयासों से आग पर काबू पाया जा रहा है। मीडिया आउटलेट प्रोथोमालो की रिपोर्ट के मुताबिक नौसेना भी आग पर काबू पाने में मदद के लिए अभियान में शामिल हो गई है। Edited by : Sudhir Sharma
