शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Trump Zelensky meet on russia ukraine war
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन , शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (07:54 IST)

ट्रंप ने जेलेंस्की की उम्मीदें तोड़ीं, नहीं देंगे टॉमहॉक मिसाइल

zelensky trump
Trump Zelensky meet : रूस और यूक्रेन संघर्ष के बीच व्हाउट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की अहम मुलाकात हुई। जेलेंस्की को अमेरिकी 'टॉमहॉक' मिसाइलों की उम्मीद थी। हालांकि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्‍ट्रपति की उम्मीदों को तोड़ते हुए को लंबी दूरी की मिसाइल देने से इनकार कर दिया।
 
पुतिन और ट्रंप की बातचीत के बाद ट्रंप ने संकेत दिया कि वे यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारी टॉमहॉक मिसाइलें हैं, लेकिन हमें खुद की जरूरत है। हम अपने देश को खाली नहीं कर सकते।
 
ट्रंप ने मुलाकात के बाद एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात बहुत दिलचस्प और सौहार्दपूर्ण रही, लेकिन मैंने उनसे कहा, जैसा कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को भी ज़ोर देकर कहा था, कि अब समय आ गया है कि हत्याएं रोकी जाएं और समझौता किया जाए!
 
उन्होंने कहा कि बहुत खून-खराबा हो चुका है, संपत्ति की सीमाएं युद्ध और साहस से तय होती रही हैं। उन्हें वहीं रुक जाना चाहिए जहां वे हैं। दोनों को जीत का दावा करने दें, इतिहास को फैसला करने दें! अब और गोलीबारी नहीं, अब और मौत नहीं, अब और बेहिसाब और बेहिसाब पैसा खर्च नहीं। यह एक ऐसा युद्ध है जो अगर मैं राष्ट्रपति होता तो कभी शुरू ही नहीं होता। हर हफ़्ते हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं — अब और नहीं, शांति से अपने परिवारों के पास घर जाओ!
इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने पुतिन से 2 घंटे तक बात की थी। ट्रंप ने बताया कि वह जल्द ही पुतिन से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में फिर मिलेंगे। साथ ही, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूसी अधिकारियों की मीटिंग भी अगले हफ्ते होने वाली है। ट्रंप ने यह भी माना कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच सीधी बातचीत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच बहुत तनाव है, शायद बातचीत अलग-अलग करनी पड़ेगी।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गुम होते गजराज : भारत में भगवान गणेश के प्रतीक हाथियों पर गहराता संकट

गुम होते गजराज : भारत में भगवान गणेश के प्रतीक हाथियों पर गहराता संकटभारत में गजराज, यानी एशियाई हाथी न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के 'इंजीनियर' भी—वे बीज फैलाते हैं, नदियां साफ रखते हैं और जैव विविधता को संतुलित करते हैं। लेकिन 2025 की ताजा रिपोर्ट्स हमें झकझोर देती हैं: जंगली हाथियों की संख्या में 18% की भारी गिरावट, मानव-हाथी संघर्ष में सैकड़ों मौतें, और सिकुड़ते आवास।

हरियाणा के CM सैनी का बुजुर्गों को तोहफा, 3000 से ज्‍यादा मिलेगी पेंशन

हरियाणा के CM सैनी का बुजुर्गों को तोहफा, 3000 से ज्‍यादा मिलेगी पेंशनOld age pension hiked in Haryana : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्‍य के बुजुर्गों को दिवाली गिफ्ट दिया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को वृद्धावस्था पेंशन 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति माह कर दी। आज सरकार के एक साल पूरा होने पर पंचकूला में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

सरयू तट पर गूंजेगी मां सरयू की महाआरती, अयोध्या में फिर बनेगा रिकॉर्ड

सरयू तट पर गूंजेगी मां सरयू की महाआरती, अयोध्या में फिर बनेगा रिकॉर्डमातृ शक्तियां, संस्कृत विद्यार्थी और वंचित समाज मिलकर करेंगे 2100 की संख्या में आरती, पिछली बार 1151 लोगों ने की थी अयोध्या

जहरीले कफ सिरप के बाद अब ग्वालियर में एंटीबायोटिक में कीड़े

जहरीले कफ सिरप के बाद अब ग्वालियर में एंटीबायोटिक में कीड़ेमध्यप्रदेश में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौतों के मामलों के बाद अब ग्वालियर के एक सरकारी अस्पताल ने करतूत कर डाली है। यहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक बच्चे को दी गई एंटीबायोटिक दवा की बोतल में कथित तौर पर कीड़े मिलने की शिकायत सामने आई है। इसी कड़ी में सूबे के ग्वालियर में विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसे लेकर विभाग ने जारी किया है।

हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने खुदकुशी की, 10 दिन में 3 मामले

हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने खुदकुशी की, 10 दिन में 3 मामलेPolice officer commits suicide in Haryana: हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। 10 दिन में यह तीसरा मामला है। हालांकि इस बार मामला परिवारिक कलह से जुड़ा मामला है। फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने वाले एएसआई कृष्ण यादव ने अपनी मौत के लिए पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है।

और भी वीडियो देखें

पाकिस्तान ने युद्धविराम तोड़ा, अफगानी सेना की जवाबी कार्रवाई

पाकिस्तान ने युद्धविराम तोड़ा, अफगानी सेना की जवाबी कार्रवाईPakistan Taliban war: पाकिस्तान और तालिबान के बीच चल रही जंग के बीच पाकिस्तान पर आरोप है कि उसने सीजफायर का उल्लंघन कर अफगानिस्तान की सीमा में हवाई हमले किए। इस हमले पाकिस्तान ने महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया। साथ ही पक्तिका प्रांत में बमबारी कर घरों को तबाह कर दिया।

अब भारत रुकने के मूड में नहीं है, हम तेजी से आगे बढ़ेंगे : मोदी

अब भारत रुकने के मूड में नहीं है, हम तेजी से आगे बढ़ेंगे : मोदीPrime Minister Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर आगे बढ़ रहा है। वाकई भारत आज रुकने के मूड में नहीं है। हम न रुकेंगे और न ही हम थमेंगे। 140 करोड़ देशवासी तेजी से मिलकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज से 11 साल पहले देश में किन बातों की चर्चा होती थी?

भगोड़े मेहुल चोकसी की होगी भारत वापसी, बेल्जियम की कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण को मंजूरी

भगोड़े मेहुल चोकसी की होगी भारत वापसी, बेल्जियम की कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण को मंजूरीMehul Choksi case : पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बड़ा झटका लगा है। बेल्जियम की कोर्ट ने आज उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। एंटवर्प की कोर्ट ने साफ कहा कि भारतीय एजेंसियों की मांग वैध है और बेल्जियम पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारी कानूनी रूप से वैध थी। कोर्ट के इस फैसले के साथ भारत की एजेंसियों सीबीआई और ईडी को एक बड़ी कानूनी जीत मिली है।

मुझे आप पर गर्व है, रवीन्द्र जडेजा ने मंत्री पत्नी रीवा को इस अंदाज में दी बधाई

मुझे आप पर गर्व है, रवीन्द्र जडेजा ने मंत्री पत्नी रीवा को इस अंदाज में दी बधाईRivaba Jadeja became a minister: भारतीय आलराउंडर क्रिकेटर रवीन्द्र जडेजा ने भूपेन्द्र पटेल कैबिनेट में मंत्री बनीं पत्नी रीवाबा जडेजा को अलग ही अंदाज में एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। जडेजा ने कहा कि मुझे आप पर गर्व है। आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगी। रीवा जडेजा ने शुक्रवार को अन्य विधायकों के साथ मंत्री पद की शपथ ली है।

Reliance Jio ने कमाया 7379 करोड़ का मुनाफा, दूसरी तिमाही में हुई 12.8 फीसदी की बढ़ोतरी

Reliance Jio ने कमाया 7379 करोड़ का मुनाफा, दूसरी तिमाही में हुई 12.8 फीसदी की बढ़ोतरीReliance Jio News : वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में जियो ने कुल 7379 करोड़ का लाभ कमाया है। जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले 12.8 फीसदी ज्यादा है। जियो प्लेटफॉर्म्स का EBIDTA भी 17.7% वर्ष दर वर्ष आधार पर बढ़कर 18,757 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। जियो के कुल ग्राहकों की संख्या इस तिमाही 83 लाख बढ़ गई। सितंबर 2025 तक जियो का कुल ग्राहक आधार 50 करोड़ 64 लाख से अधिक रहा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com