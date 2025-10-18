शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. 3 afghan cricketers dies in pakistan airstrike
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :काबुल , शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (10:07 IST)

पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत, नाराज ACB ने लिया बड़ा फैसला

photo : pakistan army X account
Pakistan Afghanistan War : पाकिस्तान ने शुक्रवार को सीजफायर तोड़कर किया अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हमला कर दिया। पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में 3 अफगान क्लब क्रिकेटरों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। अफगानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पर पलटवार किया।
 
जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने पक्तिका-दक्षिण वजीरिस्तान बॉर्डर पर तीन स्थानों पर ड्रोन हमले किए। टोलो न्यूज के मुताबिक, इनमें से एक हमला आम नागरिकों के घर पर और दो हमले अफगान तालिबान के सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं।
 
अफगानिस्तान ने खत्म किए क्रिकेट संबंध : अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने बोर्ड ने खिलाड़ियों की शहादत पर गहरा शोक व्‍यक्‍त करते हुए इसे देश के खेल जगत, खासकर क्रिकेट के लिए बड़ी क्षति बताया है। उसने पाकिस्तान से क्रिकेट संबंध खत्म करने की घोषणा की। उन्होंने नवंबर के अंत में होने वाली ट्राई-नेशन T20I सीरीज से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ही श्रीलंका को भी शामिल होना था। 
 
अफगानिस्‍तान बोर्ड (ACB) ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि इस अटैक में कबीर, सिबगातुल्‍ला और हारून क्रिकेटर्स सहित आठ लोगों की मौत हो गई। ACB ने अपने बयान में कहा-अल्‍लाह (SWT) शहीदों को जन्‍नत में ऊंचा दर्जा दे, घायलों को जल्‍द ठीक हो जाएं करे और परिवारों को इस कठिन समय में सब्र और ताकत दे।
अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान ने पाकिस्तानी हवाई हमले को त्रासदी बताया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाया जाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है। इस तरह के गैर-कानूनी और अन्यायपूर्ण एक्शन मानवाधिकारों का उल्लंघन है। राशिद खान ने कहा कि वह पाकिस्तान के साथ होने वाली त्रिकोणीय सिरीज से पीछे हटने के एसीबी के फैसले का समर्थन करते हैं।

क्या बोले ख्वाजा आसिफ : इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सीमा पार से लगातार हो रही आतंकी घटनाओं को देखते हुए अफगानिस्तान के नागरिकों से पाकिस्तान छोड़ने को कहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ पुराने रिश्तों का दौर अब खत्म हो गया है।
 
उल्लेखनीय है कि डूरंड लाइन पर पिछले कुछ दिनों से तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच खूनी संघर्ष जारी है। एक सप्ताह में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गुम होते गजराज : भारत में भगवान गणेश के प्रतीक हाथियों पर गहराता संकट

गुम होते गजराज : भारत में भगवान गणेश के प्रतीक हाथियों पर गहराता संकटभारत में गजराज, यानी एशियाई हाथी न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के 'इंजीनियर' भी—वे बीज फैलाते हैं, नदियां साफ रखते हैं और जैव विविधता को संतुलित करते हैं। लेकिन 2025 की ताजा रिपोर्ट्स हमें झकझोर देती हैं: जंगली हाथियों की संख्या में 18% की भारी गिरावट, मानव-हाथी संघर्ष में सैकड़ों मौतें, और सिकुड़ते आवास।

हरियाणा के CM सैनी का बुजुर्गों को तोहफा, 3000 से ज्‍यादा मिलेगी पेंशन

हरियाणा के CM सैनी का बुजुर्गों को तोहफा, 3000 से ज्‍यादा मिलेगी पेंशनOld age pension hiked in Haryana : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्‍य के बुजुर्गों को दिवाली गिफ्ट दिया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को वृद्धावस्था पेंशन 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति माह कर दी। आज सरकार के एक साल पूरा होने पर पंचकूला में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

सरयू तट पर गूंजेगी मां सरयू की महाआरती, अयोध्या में फिर बनेगा रिकॉर्ड

सरयू तट पर गूंजेगी मां सरयू की महाआरती, अयोध्या में फिर बनेगा रिकॉर्डमातृ शक्तियां, संस्कृत विद्यार्थी और वंचित समाज मिलकर करेंगे 2100 की संख्या में आरती, पिछली बार 1151 लोगों ने की थी अयोध्या

जहरीले कफ सिरप के बाद अब ग्वालियर में एंटीबायोटिक में कीड़े

जहरीले कफ सिरप के बाद अब ग्वालियर में एंटीबायोटिक में कीड़ेमध्यप्रदेश में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौतों के मामलों के बाद अब ग्वालियर के एक सरकारी अस्पताल ने करतूत कर डाली है। यहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक बच्चे को दी गई एंटीबायोटिक दवा की बोतल में कथित तौर पर कीड़े मिलने की शिकायत सामने आई है। इसी कड़ी में सूबे के ग्वालियर में विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसे लेकर विभाग ने जारी किया है।

हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने खुदकुशी की, 10 दिन में 3 मामले

हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने खुदकुशी की, 10 दिन में 3 मामलेPolice officer commits suicide in Haryana: हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। 10 दिन में यह तीसरा मामला है। हालांकि इस बार मामला परिवारिक कलह से जुड़ा मामला है। फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने वाले एएसआई कृष्ण यादव ने अपनी मौत के लिए पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है।

और भी वीडियो देखें

अगर भारत और चीन रूसी तेल खरीदना बंद कर दें तो क्या होगा?

अगर भारत और चीन रूसी तेल खरीदना बंद कर दें तो क्या होगा?प्रतिबंध बढ़ाने की ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत और चीन रूसी तेल कंपनियों के साथ कारोबार कर रहे हैं। आलोचक कहते हैं कि रूस इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। हाल ही में ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। हालांकि इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया कि उनकी प्राथमिकता "अस्थिर ऊर्जा बाजार में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना" है।

ट्रंप ने जेलेंस्की की उम्मीदें तोड़ीं, नहीं देंगे टॉमहॉक मिसाइल

ट्रंप ने जेलेंस्की की उम्मीदें तोड़ीं, नहीं देंगे टॉमहॉक मिसाइलTrump Zelensky meet : रूस और यूक्रेन संघर्ष के बीच व्हाउट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की अहम मुलाकात हुई। जेलेंस्की को अमेरिकी 'टॉमहॉक' मिसाइलों की उम्मीद थी। हालांकि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्‍ट्रपति की उम्मीदों को तोड़ते हुए को लंबी दूरी की मिसाइल देने से इनकार कर दिया।

LIVE: ट्रंप ने फिर बदले सुर, यूक्रेन को नहीं दी टॉमहॉक मिसाइल

LIVE: ट्रंप ने फिर बदले सुर, यूक्रेन को नहीं दी टॉमहॉक मिसाइलLatest News Today Live Updates in Hindi: अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमिर जेलेंस्की को अमेरिकी 'टॉमहॉक' मिसाइल देने से इनकार कर दिया। पल पल की जानकारी...

पाकिस्तान ने युद्धविराम तोड़ा, अफगानी सेना की जवाबी कार्रवाई

पाकिस्तान ने युद्धविराम तोड़ा, अफगानी सेना की जवाबी कार्रवाईPakistan Taliban war: पाकिस्तान और तालिबान के बीच चल रही जंग के बीच पाकिस्तान पर आरोप है कि उसने सीजफायर का उल्लंघन कर अफगानिस्तान की सीमा में हवाई हमले किए। इस हमले पाकिस्तान ने महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया। साथ ही पक्तिका प्रांत में बमबारी कर घरों को तबाह कर दिया।

अब भारत रुकने के मूड में नहीं है, हम तेजी से आगे बढ़ेंगे : मोदी

अब भारत रुकने के मूड में नहीं है, हम तेजी से आगे बढ़ेंगे : मोदीPrime Minister Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर आगे बढ़ रहा है। वाकई भारत आज रुकने के मूड में नहीं है। हम न रुकेंगे और न ही हम थमेंगे। 140 करोड़ देशवासी तेजी से मिलकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज से 11 साल पहले देश में किन बातों की चर्चा होती थी?

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com