रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत, MEA ने ट्रंप के दावे को गलत बताया
ट्रंप के भारत द्वारा रूस से तेल नहीं खरीदने संबंधी दावे पर देश में सियासी घमासान, क्या बोला MEA
MEA on India Russia Oil trade : भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के रूस से तेल नहीं खरीदने संबंधी दावे को खारिज कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि पीएम मोदी ने उन्हें रूस से तेल खरीदी बंद करने का आश्वासन दिया है।
ट्रंप के बयान पर बवाल मच गया। विपक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। इस पर विदेश मंत्रालय तुरंत ने बयान जारी कर ट्रंप के दावे को गलत बताया। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने भारत को लेकर झूठा दावा किया हो। पहले भी वे भारत पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते रहे हैं। नोबेल पुरस्कार पाने के लिए भी उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त कराने का झूठा दावा किया था।
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं इस बात से खुश नहीं था कि भारत तेल खरीद रहा है और उन्होंने आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे।
ट्रंप के दावे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी कहा कि भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप वाशिंगटन डीसी में करते हैं। यहां से तारीफ, वहां से टैरिफ। प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं! उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई फैसला लिया गया है तो प्रधानमंत्री को इसकी घोषणा करनी चाहिए।
