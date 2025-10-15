बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. 24 Kinnar drank poison in Indore
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :इंदौर , बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (23:36 IST)

इंदौर में 24 किन्नरों ने किया सामूहिक आत्महत्या का प्रयास, जहरीला पदार्थ पीया

Indore
शहर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नंदलालपुरा इलाके में 24 किन्नरों ने एक साथ जहर पी लिया। खबरों के मुताबिक सभी को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
खबरों के मुताबिक 2 गुटों में आपसी विवाद के कारण ऐसा करना बताया जा रहा है। सभी किन्नर खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।  पुलिस के मुताबिक शाम लगभग 24 किन्नरों के कोई पदार्थ पीने की सूचना मिली। प्रारंभिक जांच में फिनाइल पीने की बात सामने आई है।  डीसीपी आनंद कलादगि ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रभावित कुल 24 किन्नरों को एम्बुलेंस से एमवाय अस्पताल लाया गया। सभी का इलाज जारी है और स्थिति नियंत्रण में है। प्रभावितों की तबियत ठीक होने के पश्चात उनका स्टेटमेंट लिया जायेगा और किस कारण से कौन सा पेय पदार्थ पिया गया है ? इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जायेगी। अभी घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। 
सभी 24 प्रभावितों का एमवाय अस्पताल में इलाज चल रहा है। संयोगितागंज एसीपी मौके पर मौजूद है। सीएमएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रभावितों का समुचित उपचार सुनिश्चित कराया जाए। बताया गया कि मरीजों की स्थिति स्थिर है और निरंतर पुलिस प्रशासन की निगरानी में इलाज जारी है।

जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट
पंढरीनाथ थाना क्षेत्र में हुई इस दुखद घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट है। कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा पल-पल की जानकारी ली जा रही है। एमवाय अस्पताल में सभी प्रभावितों का उपचार सुनिश्चित किया जा चुका है। मौके पर एसडीएम प्रदीप सोनी और तहसीलदार मौजूद है। सीएमएचओ डॉ. हासानी और अस्पताल के डॉक्टर्स उपचार में संलग्न है।
 ALSO READ: Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरण
खबरों के मुताबिक नंदलालपुरा में किन्नरों के बीच लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा है। मंगलवार को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी भी इंदौर आई थीं और विवाद को लेकर अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। एक किन्नर की शिकायत पर पुलिस ने दो मीडियाकर्मियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। कई दिनों से चल रहे आ रहे किन्नरों के इस विवाद में पूर्व में भी एसआईटी गठित हो चुकी है, लेकिन जांच पूरी नहीं हो सकी।
Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरण

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरणलोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया है। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही भाजपा में शामिल हुई थीं। मै‍थिली बेनीपट्‍टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थीं लेकिन भाजपा ने यहां विनोद नारायण झा को टिकट दे दिया। क्या मैथिली संगीत के सुरों की तरह आम जनता की नब्ज को समझ पाएंगी।

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंक

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंकPakistan Afghanistan war: आसिम मुनीर की सेना ने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया। जैसे ही अफगानी टैंक पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में घुसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सैनिक डर के मारे छिप गए। जानकारी के मुताबिक तड़के 4 बजे के लगभग स्पिन बोल्डाक इलाके में तालिबानियों और पाक सेना के बीच जंग छिड़ गई।

EV, बैटरी सब्सिडी से क्यों चिढ़ा चीन, भारत की WTO में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामला

EV, बैटरी सब्सिडी से क्यों चिढ़ा चीन, भारत की WTO में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामलाचीन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी पर दी जा रही सब्सिडी को लेकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज कराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि मंत्रालय डब्ल्यूटीओ के समक्ष चीन द्वारा रखी गई विस्तृत प्रस्तुतियों का अध्ययन करेगा।

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजी

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजीप्रदेश की किसानों की समस्या को लेकर बुधवार को राजधानी भोपाल में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। सोयाबीन किसानों की समस्या और किसानों को खाद नहीं मिलने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले 'मामा के घर' पहुंच गए। अचानक से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचने की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस ने गाडियों और बेरिक्रेडिंग कर जीतू पटवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिसिया इंतजाम को धता बताते हुए पीसीसी चीफ शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे।

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसम

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसमअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप Gaza Peace Plan के जरिए 2 साल से चली आ रही इजरायल और हमास युद्ध को खत्म कराने का दावा किया, लेकिन हमास ने 8 लोगों को सरेआम गोलियां मारकर अपने मंसूबे बता दिए। अब मीडिल ईस्ट पर फिर जंग का खतरा मंडराने लगा है। मीडिया खबरों के मुताबिक इस बीच हमास ने एक ऐसा खेल कर दिया, जिससे इजराइल अब फिर भड़क सकता है।

और भी वीडियो देखें

BJP ने बिहार चुनाव के लिए जारी की तीसरी लिस्ट, 18 उम्मीदवारों के नाम, 101 का हुआ ऐलान

BJP ने बिहार चुनाव के लिए जारी की तीसरी लिस्ट, 18 उम्मीदवारों के नाम, 101 का हुआ ऐलानभाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम हैं।

इंदौर में 24 किन्नरों ने किया सामूहिक आत्महत्या का प्रयास, पिया जहरीला पदार्थ

इंदौर में 24 किन्नरों ने किया सामूहिक आत्महत्या का प्रयास, पिया जहरीला पदार्थशहर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नंदलालपुरा इलाके में 24 किन्नरों ने एक साथ जहर पी लिया। खबरों के मुताबिक सभी को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

त्योहारों को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, 28 अक्टूबर तक 15 स्टेशनों नहीं बिकेंगे प्लेटफार्म टिकट

त्योहारों को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, 28 अक्टूबर तक 15 स्टेशनों नहीं बिकेंगे प्लेटफार्म टिकटDiwali 2025: आगामी दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को काबू करने के लिए इंडियन रेलवे ने दिल्ली और मुंबई सहित 15 प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन और गाजियाबाद पर प्लेटफार्म टिकट नहीं बिकेंगे। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

झारखंड के CM हेमंत सोरेन बोले- सारंडा क्षेत्र के लोगों के साथ, विरासत को नहीं मिटने देंगे

झारखंड के CM हेमंत सोरेन बोले- सारंडा क्षेत्र के लोगों के साथ, विरासत को नहीं मिटने देंगेजिस लड़ाई को हेमंत सोरेन उच्चतम न्यायालय में लड़ रहे हैं उसी के समर्थन में आज कोल्हान -सारंडा क्षेत्र के लोग सड़क पर उतरे। उन्होंने कहा कि सारंडा जंगल क्षेत्र में रह रहे लोगों पर किसी भी ढंग की आंच नहीं आने दी जाएगी। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सोरेन की मुख्य चिंता सारंडा क्षेत्र में रह रहे लोग हैं।

राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मेजबानी की सिफारिश के लिए नीता अंबानी ने PM मोदी का जताया आभार

राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मेजबानी की सिफारिश के लिए नीता अंबानी ने PM मोदी का जताया आभाररिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती नीता एम. अंबानी ने कहा कि 2030" में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की सिफ़ारिश होना, एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में भारत की यात्रा में एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। यह हमारे देश की खेल भावना और प्रतिभा का उत्सव है!

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com