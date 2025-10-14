मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Indore police are helpless in the face of unruly traffic
Written By Author नवीन रांगियाल

बेलगाम ट्रैफिक के आगे बेबस पुलिस, इंदौर का निकला दम, जिम्‍मेदार बोले- दिक्‍कत तो है पर सुधारेंगे, करेंगे इंजीनियरिंग प्‍लान

Indore traffic
दीवाली का त्‍योहार। इस पर जगह-जगह जाम। अवैध पार्किंग और अतिक्रमण। नो एंट्री में एंट्री और वन वे में प्रवेश। इन सब अव्‍यवस्‍थाओं ने मिलकर इंदौर के ट्रैफिक को बेलगाम कर दिया है। सबकुछ सही करने के तमाम प्रयासों के बावजूद यातायात पुलिस की आंखों में एक बेबसी नजर आती है। वजह है बढ़ती हुई भीड़, वाहनों के ग्राफ में उछाल और इंदौर के नागरिकों का बिगड़ा हुआ ट्रैफिक सेंस। नतीजन इन दिनों शहर का ज्‍यादातर हिस्‍सा जाम की भेंट चढता नजर आ रहा है।

सोमवार को एमजी रोड पर देर तक जाम लगा रहा। रात 8 बजे से शुरू हुआ जाम करीब साढ़े 9 बजे तक रहा। एमजी रोड से लेकर शास्त्री ब्रिज, रीगल चौराहा तक वाहनों की लंबी कतारें नजर आईं। उसके बाद शास्त्री ब्रिज के दोनों तरफ वाहन फंसे रहे। दोनों तरफ लंबा ट्रैफिक जाम रहा। राजवाड़ा हो या सराफा। जवाहर मार्ग हो या राजकुमार ब्रिज और स्वदेशी ब्रिज। पाटनीपुरा हो या मालवा मिल और रसोमा चौराहा। सपना संगीता हो या भंवरकुआ इलाका। विश्रांति मार्ग या चिमनबाग। जहां और जिस तरफ शाम को निकल जाओ तो आपको जाम में फंसते हुए ही जाना होगा। कमोबेश पूरे इंदौर के प्रमुख मार्गों और चौराहों की यही हालत है। इंदौर की सड़कों और चौराहों पर बिगड़ते इस पूरे दृश्‍य को समझने और इसके समाधान के लिए वेबदुनिया ने ट्रैफिक के अफसरों से सीधी बात की।
Indore traffic
जो दिक्‍कत निकलकर सामने आई वो थी, शहर में पार्किंग स्‍थलों की कमी। बढ़ते वाहनों की संख्या, त्‍योहार पर एक साथ एक ही समय में परंपरागत बाजारों में नागरिकों का आना, इंदौर के लोगों का बिगड़ा हुआ ट्रैफिक सेंस और यातायात पुलिस के पास कोई पुख्‍ता इंतजाम और तैयारी का नहीं होना। अफसरों का कहना है कि उनके पास पर्याप्‍त फोर्स है। वे लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वाहनों की संख्‍या, संकरी सड़कें, ई-रिक्‍शाओं की अराजकता और नियमों का पालन नहीं करने की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। अफसरों ने बताया कि वे जल्‍द ही इंदौर के ट्रैफिक की इंजीनियरिंग पर रिसर्च कर के एक नया प्‍लान लागू करेंगे। पढ़िए वेबदुनिया की ये रिपोर्ट।
Indore traffic
आनंद कलादगि, डीसीपी, ट्रैफिक इंदौर से सीधी बात

सवाल : क्‍यों इंदौर के ट्रैफिक पर सवाल उठ रहे हैं?
जवाब : इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। 35 लाख पापुलेशन है। उसके बराबर 35 लाख वाहन भी हैं। दीवाली की वजह से ट्रेडिशनल बाजारों में दबाव बढ़ रहा है। इसके लिए हमने योजना बनाई है।

सवाल : राजवाड़ा से लेकर, सराफा, जवाहर मार्ग यहां तक कि एमजी रोड पर आए दिन जाम और ट्रैफिक अव्‍यवस्‍थाएं हैं?
जवाब : राजवाड़ा और सराफा के आसपास जितने भी रोड हैं, जैसे सीतलामाता बाजार, गौराकुंड से नरसिंह बाजार, गौराकुंड से एमजी रोड और राजवाड़ा और जवाहर मार्ग तरफ इन सबको हम आज से नोव्‍हीकल जोन डिक्‍लेयर करने वाले हैं। इसके साथ ही हम आज से दबाव देखकर टू व्‍हीलर पर भी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेंगे।

सवाल : शहर में कितने चौराहे या पॉइंट हैं, जहां ज्‍यादा दबाव है, वहां के लिए विभाग का क्‍या प्‍लान है?
जवाब : इंदौर में 100 से ज्‍यादा बड़े चौराहे हैं। इनमें 60-65 में सिग्‍नल लग चुके हैं। जहां सिग्‍नल नहीं है, वहां भी हमारे ट्रैफिक जवान सुबह 8 से रात 11 बजे ड्यूटी दे रहे हैं।

सवाल : नो एंट्री में में लोग बेखौफ वाहन लेकर घुस आते हैं। कोई देखने वाला नहीं है?
जवाब : नो एंट्री में भी सुबह 6 से रात 11 तक निगरानी की जा रही है। इंदौर में 19 नो एंट्री पॉइंट हैं, इसके साथ ही करीब 35 रोड पर हमने अपने कर्मचारी लगा रहे हैं।

सवाल : कई सिग्‍नल पर ट्रैफिक जवान नहीं होते हैं, इंदौर का पूरा यातायात सिग्‍नल के भरोसे हैं। लोग नियम तोड़ते नजर आते हैं?
जवाब : देखिए, आमतौर पर सिग्नल पर जवान की जरूरत नही होती है। फिर भी हमने कई जगह जवान तैनात किए हैं। सिग्‍नल के नियमों का पालन करना आम वाहन चालकों की जिम्‍मेदारी है, जनता को भी थोड़ा सहयोग करना चाहिए।

सवाल : सिग्‍नल पर जवान तो मोबाइल देखते हुए या इधर उधर बैठे नजर आते हैं?
जवाब : देखिए, जवान 8 से 9 घंटे ड्यूटी करता है। इस बीच उसे दो से तीन मिनट का ब्रेक भी चाहिए होता है।

सवाल : आपने कहा कि शहर बढ़ रहा है, ट्रैफिक और वाहन बढ़ रहे हैं तो क्‍या विभाग के पास फ्यूचर में इंदौर के लिए कोई बड़ा ट्रैफिक प्‍लान है?
जवाब : एक बार पूरे इंदौर के चौराहे और ट्रैफिक का निरीक्षण किया जाएगा। कहां दिक्‍कत है, कहां दबाव है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के स्‍तर पर क्‍या बदलाव हो सकते हैं, यह हम देखेंगे।

सवाल : क्‍या और किस तरह के बदलाव करेंगे?
जवाब : लेफ्ट टर्न दे सकते हैं, डिवाइडर की लंबाई बढ़ाएंगे। रोड की चौड़ाई बढ़ाएंगे। नगर- निगम और स्‍मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक कर फैसले लेंगे। सड़कों की इंजीनियरिंग बदलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद शहर में मुख्‍य चौराहों पर कैमरों का इंस्‍टालेशन करने का काम चल रहा है। यह सब जल्‍द ही किया जाएगा।
Indore traffic
दिक्‍कत तो है, लेकिन सुधारेंगे
एक लाख वाहन आते हैं और पार्किंग हमारे पास 5 हजार की है, कैसे करेंगे

संतोष कौल, एसीपी, ट्रैफिक से सीधी बात

सवाल : जगह- जगह वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, सड़कों पर रेंगते हुए वाहन चलते हैं, कहां दिक्‍कत है?
जवाब : सौ साल पुराने रोड और बाजार हैं, परंपरागत तरीके से त्‍यौहारों पर पूरा इंदौर राजवाड़ा पर ही आता है। इसलिए त्‍यौहार पर दबाव बढ़ जाता है।

सवाल : लोग पार्किंग का इस्‍तेमाल नहीं करते, अवैध पार्किंग से सड़कें से पटी पड़ी हैं?
जवाब : पार्किंग पर्याप्‍त नहीं है राजवाड़ा में। वाहन एक लाख वाहन राजवाड़ा पर आते हैं और पार्किंग 5 हजार वाहनों के लिए है। इसलिए दिक्‍कत होती है।

सवाल : कहां- कहां पार्किंग स्‍थल है, वहां मॉनिटरिंग क्‍यों नहीं होती?
जवाब : वीर सावरकर मार्केट पर, एमजी रोड थाने के बाजू में और सुभाष चौक में पार्किंग है। बाकी सागर जूस गोराकुंड पर, बालाजी पार्किंग, बजाज खाना में पार्किंग है। लोगों को बता रखा है कि यहां अपने वाहन पार्क करें।

सवाल : क्‍या त्‍यौहारों पर पहले से तैयारी नहीं करता विभाग?
जवाब : अब त्‍यौहार का समय होता है, सभी को एक ही समय में उसी ट्रेडिशनल मार्केट में खरीददारी के लिए आना होता है, थोड़ा दबाव तो बढ़ जाता है।

सवाल : कल एमजी रोड पर भी जाम लगा, जाम लगना आम बात हो गई है?
जवाब : नहीं जाम नहीं है, रोड संकरा है, दबाब बढ़ता है तो ट्रैफिक कुछ धीमा हो जाता है।

सवाल : भोपाल में ई- रिक्‍शा पर कार्रवाई की गई है, इंदौर में ई- रिक्‍शावालों का आतंक है, हर जगह घुस जाते है, कार्रवाई क्‍यों नहीं की जाती?
जवाब : हमने राजवाड़ा में प्रतिबंध लगाया है ई रिक्‍शा पर। कार्रवाई उन पर कर रहे हैं, लेकिन यह सच है कि ई रिक्‍शा की वजह से दिक्‍कत आती है, वे कहीं भी घुस जाते हैं, लेकिन उन पर भी कार्रवाई करते ही है, चालान बनाते हैं।

सवाल : क्‍या ट्रैफिक पुलिस के पास फोर्स की कमी है?
जवाब : नहीं, फोर्स की कमी नहीं है। हम रोटेड करते रहते हैं फोर्स को।
फोटो : धर्मेंद सांगले
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

डोनाल्ड ट्रंप से क्यों मिलना नहीं चाहते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी?

डोनाल्ड ट्रंप से क्यों मिलना नहीं चाहते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी?Prime Minister Narendra Modi: यह तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दूरी बनाकर रखी। दरअसल, मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी को न्योता मिला था, लेकिन भारत की ओर विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

तेजप्रताप यादव ने Bihar Chunav के लिए जारी की 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, महुआ से खुद मैदान में

तेजप्रताप यादव ने Bihar Chunav के लिए जारी की 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, महुआ से खुद मैदान मेंराजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और जनशक्ति जनता दल (janshakti janata dal) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। JJD ने पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें तेज प्रताप महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे।

CRPF जवान से बोले योगी, आप निश्चिंत होकर ड्‍यूटी करिए, हम करेंगे समस्या का समाधान

CRPF जवान से बोले योगी, आप निश्चिंत होकर ड्‍यूटी करिए, हम करेंगे समस्या का समाधानप्रदेश के कई जनपदों से आए आमजन की समस्याओं से रूबरू हुए मुख्यमंत्री, हर पीड़ित से मिले सीएम योगी, समस्या सुन निश्चित समयावधि में निस्तारण का दिया निर्देश

EPFO ने किए बड़े बदलाव, 100 प्रतिशत तक की निकासी कर सकेंगे मेंबर, 13 नियम भी हुए आसान

EPFO ने किए बड़े बदलाव, 100 प्रतिशत तक की निकासी कर सकेंगे मेंबर, 13 नियम भी हुए आसानईपीएफओ अंशधारियों के लिए खुशखबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सोमवार को अपने 7 करोड़ से अधिक सदस्यों को आंशिक निकासी के नियमों में बड़ी छूट देते हुए पात्र राशि के 100 प्रतिशत तक की निकासी की मंजूरी दे दी। सेवानिवृत्ति कोष निकाय के केंद्रीय न्यासी मंडल (सीबीटी) की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की।

पावरफुल इंजन और एडवांस्ड फीचर्स के साथ 4 नवंबर को होगी लॉन्च Hyundai Venue 2nd Gen, जानिए क्या रहेगी कीमत

पावरफुल इंजन और एडवांस्ड फीचर्स के साथ 4 नवंबर को होगी लॉन्च Hyundai Venue 2nd Gen, जानिए क्या रहेगी कीमतHyundai Motor India अब नेक्स्ट जनरेशन एसयूवी Venue को 24 अक्टूबर की बजाय 4 नवंबर को लॉन्च करेगी। Venue में बड़े डिजाइन, फीचर और तकनीकी अपग्रेड पेश किए जाएंगे, जिससे यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। तारीख में यह बदलाव नए मॉडल की अंतिम तैयारियों के बीच हुआ है, जो 2025 में ब्रांड के सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट अपडेट्स में से एक है।

और भी वीडियो देखें

मैथिली ठाकुर BJP शामिल, अलीनगर से लड़ सकती हैं चुनाव

मैथिली ठाकुर BJP शामिल, अलीनगर से लड़ सकती हैं चुनावMaithili Thakur To Join BJP : लोक गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। पटना के होटल चाणक्य स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में मिलन समारोह में मैथिली को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई।

Stock Markets: सेंसेक्स 297 अंक टूटा, शेयर बाजार में गिरावट जारी, 3 लाख करोड़ स्वाहा

Stock Markets: सेंसेक्स 297 अंक टूटा, शेयर बाजार में गिरावट जारी, 3 लाख करोड़ स्वाहास्थानीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही और बीएसई सेंसेक्स 297 अंक टूट गया जबकि एनएसई निफ्टी में 82 अंक का नुकसान रहा। इसके चलते निवेशकों की संपत्ति करीब 3 लाख करोड़ रुपए घट गई। गिरावट में सबसे बड़ा योगदान बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों का रहा।

भारत बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा AI हब, Google करेगा 1.33 लाख करोड़ का निवेश

भारत बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा AI हब, Google करेगा 1.33 लाख करोड़ का निवेशभारत दुनिया का सबसे बड़ा एआई हब बनने जा रहा है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि उनकी कंपनी भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बड़ा हब बनाने के लिए 1.33 लाख करोड़ रुपए (15 अरब डॉलर) का निवेश करेगी। पिचाई ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में बात की है।

KBC viral boy: अमिताभ के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया KBC का बदतमीज बच्चा, शून्य धनराशि पर हुआ आउट, क्या आप जानते हैं जवाब

KBC viral boy: अमिताभ के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया KBC का बदतमीज बच्चा, शून्य धनराशि पर हुआ आउट, क्या आप जानते हैं जवाबKBC kid controversy: कौन बनेगा करोड़पति (KBC) हमेशा से ज्ञान और मनोरंजक पलों का संगम रहा है। जहां एक ओर कंटेस्टेंट्स के ज्ञान की परीक्षा होती है, वहीं होस्ट और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का अंदाज शो को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। लेकिन हाल ही में प्रसारित हुए एक एपिसोड ने सवालों से ज़्यादा एक कंटेस्टेंट के 'अति आत्मविश्वास' को लेकर सुर्खियां बटोरीं।

सायबर सुरक्षा माह में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जागरूकता अभियान

सायबर सुरक्षा माह में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जागरूकता अभियानIndore News in hindi : सायबर सुरक्षा माह कार्यक्रम के अंतर्गत निरीक्षक प्रीति बाथरी और उनकी टीम ने राजेंद्रनगर रेलवे स्टेशन में रेलवे स्टॉफ एवं लोकोपायलट को सायबर सुरक्षा हेतु जागरूक किया। रेलवे स्टेशन के साथ ही गंगवाल बस स्टैंड में बस संचालकों, ड्राइवरों एवं यात्रियों को भी सायबर सुरक्षा हेतु जागरूक किया गया। इस अवसर पर पंपलेट चस्पा कर लोगों को जागरूक किया गया।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com