शनिवार, 6 दिसंबर 2025
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Husband living in Indore sent his wife to Pakistan
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (12:29 IST)

इंदौर में रह रहे पति ने पत्‍नी को पाकिस्‍तान भेजा, अब कर रहा दूसरी शादी की तैयारी, पत्‍नी ने की पीएम मोदी से शिकायत

Muslim Law Divorce
इंदौर में रह रहे एक पाकिस्‍तानी युवक ने अपनी पत्‍नी को पाकिस्‍तान भेज दिया। अब वो यहां दूसरी शादी की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान युवती को इस बारे में भनक लगी। उसने पीएम मोदी से युवक की शिकायत कर न्‍याय की मांग की है।

बता दें कि एक पाकिस्‍तानी महिला ने इंदौर में रह रहे एक पाकिस्तानी युवक की शिकायत पीएम नरेंद्र मोदी से की है। इसके साथ ही उसने सिन्धी पंच मध्यस्थता से भी युवक की शिकायत की है। दरअसल, महिला का कहना है कि इंदौर में रह रहे उसके पाकिस्तानी पति ने शादी के बाद उसे पाकिस्तान भेज दिया और अब दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा है। उसने एक युवती से सगाई भी की है।

क्‍या है पूरा मामला : सिन्ध कराची (पाकिस्तान) की नागरिक निकिता का इंदौर में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक के साथ कराची में 26 जनवरी 2020 को विवाह हुआ था। निकिता को 26 फरवरी को पति इंदौर लेकर आया था। 9 जुलाई 2020 को वीजा औपचारिकता के बहाने अटारी बॉर्डर पर छोड़कर आया। अब पत्नी निकिता ने पंचायत को लिखित शिकायत दर्ज की है।

क्‍या कहा निकिता ने : निकिता ने कहा कि मेरे पति ने दिल्ली की एक महिला के साथ सगाई कर ली है। मुझसे बिना तलाक लिए विवाह करने जा रहा है। समाज की पंचायत ने पति विक्रम नागदेव और कथित मंगेतर शिवानी को नोटिस जारी कर समझौता वार्ता की। लेकिन समझौता वार्ता विफल होने पर मध्यस्थता अधिनियम 2023 का पालन करते हुए सिन्धी पंच मध्यस्थता और विधिक परामर्श केंद्र ने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसमें कहा गया कि दोनों भारतीय नागरिक नहीं हैं। पति को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि न्यायालय क्षेत्र पाकिस्तान है। केंद्र द्वारा मामला नहीं सुलझाने के कारण कोर्ट से ही इसका निराकरण हो सकता है। पत्नी इस मामले में कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। पति कई वर्षों से इंदौर में रह रहा है।
Edited By: Navin Rangiyal
