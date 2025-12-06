शनिवार, 6 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. CM Dhami transferred pension to more than 9 lakh accounts
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: देहरादून , शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (14:17 IST)

सीएम धामी ने 9 लाख से ज्यादा खातों में ‍किया पेंशन का ट्रांसफर

Uttarakhand news
Uttarakhand news: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित पेंशन किश्त वितरण कार्यक्रम में वन क्लिक के माध्यम से 9 लाख 38 हजार 999 लाभार्थियों के खाते में 13982.92 लाख रुपए की राशि माह नवंबर की पेंशन किस्त के रूप में हस्तांतरित की। 
 
मुख्‍यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि अधिकारियों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक सभी लाभार्थियों की पेंशन उनके बैंक खातों में हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं की पूरी प्रणाली को और अधिक सरल, समयबद्ध और प्रभावी बनाया जाए।
 
हमने वादे पूरे किए : धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार लोगों से किए गए हर वादे को पूरा करती है। चुनाव से पहले हमने जनता से UCC का वादा किया था और हमने वह वादा पूरा किया है। इस बार, हमने सर्दियों की चार धाम यात्रा की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी, और तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। आने वाले समय में तीर्थयात्रियों की संख्या और बढ़ेगी और इसके लिए हमने सुविधाएं बढ़ाई हैं। उन्होंने कहा कि हम किसानों को भरोसा दिलाते हैं कि वे अपनी गन्ने की पूरी फसल उगाएं और सरकार इसकी खरीद का पूरा इंतज़ाम करेगी।
 
दंगाइयों के खिलाफ कड़े कानून : हमारी सरकार ने दंगाइयों के विरुद्ध कड़ा कानून लागू किया है, यह स्पष्ट संदेश देते हुए कि देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की अराजकता को किसी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि दंगे जैसी कोई घटना होती है, तो सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Putin India Visit : पुतिन के भोज में थरूर को आमंत्रण, राहुल गांधी और खरगे को नहीं बुलाने पर कांग्रेस नाराज, सुनना थी अंतरात्मा की आवाज

Putin India Visit : पुतिन के भोज में थरूर को आमंत्रण, राहुल गांधी और खरगे को नहीं बुलाने पर कांग्रेस नाराज, सुनना थी अंतरात्मा की आवाजरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर हैं। आज उनका दिल्ली में दूसरा दिन था। उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में डीनर का आयोजन किया गया। अब इस डीनर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इस रात्रिभोज का न्योता नहीं दिया गया है।

क्यों हो रही है indigo की उड़ानें रद्द, FDTL रद्द, जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, कब सामान्य होंगे हालात

क्यों हो रही है indigo की उड़ानें रद्द, FDTL रद्द, जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, कब सामान्य होंगे हालातइंडिगो (indigo) देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। देश का 60 प्रतिशत से ज्यादा मार्केट इसी कंपनी के पास है। पिछले दिनों इंडिगो एयरलाइन की सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने से हजारों यात्री फंसे हुए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में हो रही देरी को ठीक करने के लिए तुरंत और सक्रिय कदम उठाए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक 3 दिन में हालात सामान्य हो सकते हैं।

Vladimir Putin: व्लादिमीर पुतिन कैसे बने रूस की जासूसी संस्था KGB के जासूस?

Vladimir Putin: व्लादिमीर पुतिन कैसे बने रूस की जासूसी संस्था KGB के जासूस?Vladimir Putin: सोवियत संघ के जमाने में एक ऐसा दौर था जबकि अमेरिकी जासूसी संस्था और रशियन जासूसी संस्था के एजेंटों में भिड़ंत होती रहती थी। यही कारण है कि दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी संस्‍था KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti) के कारनामों पर हॉलीवुड की कई फिल्में बनी है। वर्तमान रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन KGB के एजेंट से लेकर चीफ तक रहे हैं। चलिए जानते हैं पुतिन कैसे बने रशिया के जासूस।

putin india vist Updates : PM मोदी और पुतिन के ऐलान के बाद उड़ी पाकिस्तान की नींद, रूस और भारत में क्या हुआ समझौता

putin india vist Updates : PM मोदी और पुतिन के ऐलान के बाद उड़ी पाकिस्तान की नींद, रूस और भारत में क्या हुआ समझौतारूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस के बीच समझौतों का आदान-प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है।

Vladimir Putin के भारत दौरे से तिलमिलाया अमेरिका, ट्रंप ने करीबी की कंपनी पर ठोंका 71 लाख डॉलर का जुर्माना

Vladimir Putin के भारत दौरे से तिलमिलाया अमेरिका, ट्रंप ने करीबी की कंपनी पर ठोंका 71 लाख डॉलर का जुर्मानाअमेरिका के वित्त विभाग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी उद्योगपति ओलेग डेरिपास्का की आलीशान रियल एस्टेट संपत्तियों का प्रबंधन करके पाबंदियों का उल्लंघन करने के आरोप में न्यूयॉर्क में स्थित एक कंपनी पर 71 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है।

और भी वीडियो देखें

एमपी में इंडिगो ने बढ़ाया संकट, सैकड़ों हवाई यात्री फंसे, एयरपोर्ट पर बीती रात, किराया 5 गुना बढ़ा, सबसे ज्‍यादा असर इंदौर में

एमपी में इंडिगो ने बढ़ाया संकट, सैकड़ों हवाई यात्री फंसे, एयरपोर्ट पर बीती रात, किराया 5 गुना बढ़ा, सबसे ज्‍यादा असर इंदौर मेंइंडिगो की उड़ानें रद्द होने से मध्‍यप्रदेश के सैकड़ों यात्री फंस गए हैं। राजधानी भोपाल में हज यात्रियों का ग्रुप भी फंस गया है। सबसे ज्‍यादा असर इंदौर के एयरपोर्ट पर हुआ है। यहां यात्रियों में अफरातफरी मची हुई है। बच्चों और बुजुर्गों को घंटों इंतजार करना पड़ा।

पश्चिम बंगाल के बेलडंगा में बाबरी मस्जिद को लेकर बवाल, सैकड़ों लोग ईंटें लेकर रवाना

पश्चिम बंगाल के बेलडंगा में बाबरी मस्जिद को लेकर बवाल, सैकड़ों लोग ईंटें लेकर रवानाFoundation stone for construction of Babri Masjid laid in Beldanga: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का बेलडंगा क्षेत्र शनिवार को हाई वोल्टेज राजनीतिक और सांप्रदायिक तनाव का केंद्र बन गया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने आज बाबरी मस्जिद विध्वंस (अयोध्या का विवादित ढांचा) की 33वीं वर्षगांठ के दिन अयोध्या की मूल बाबरी मस्जिद की हूबहू प्रतिकृति के रूप में एक नई मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है।

LIVE: विमान किराया बढ़ने की शिकायतों के बीच सरकार का कड़ा रुख

LIVE: विमान किराया बढ़ने की शिकायतों के बीच सरकार का कड़ा रुखLatest News Today Live Updates in Hindi : देश में इंडिगो संकट की वजह से शनिवार को भी हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। संकट की इस घड़ी में भारतीय रेलवे ने 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का एलान किया। एयर इंडिया और स्पाइस जेट की अतिरिक्त उड़ानें भी विमान यात्रियों को राहत देगी। पल पल की जानकारी...

पाक अफगान सैनिकों के बीच रातभर हुई गोलीबारी, कई लोग घायल

पाक अफगान सैनिकों के बीच रातभर हुई गोलीबारी, कई लोग घायलPakistan Afghanistan tension: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव एक बार फिर चरम पर है। दो महीने पुराने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए, शुक्रवार देर रात दोनों देशों की सेनाओं के बीच चमन सीमा पर तीखी गोलीबारी हुई। हालांकि इस ताजा झड़प में किसी के हताहत होने या किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इसने दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ती कड़वाहट को और गहरा कर दिया है।

वाह रे डोनाल्ड ट्रंप! खुद ही उठाकर पहन लिया फीफा शांति पुरस्कार

वाह रे डोनाल्ड ट्रंप! खुद ही उठाकर पहन लिया फीफा शांति पुरस्कारDonald Trump receives FIFA Peace Prize: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला तो क्या हुआ, फीफा शांति पुरस्कार तो मिल ही गया। लेकिन, उन्हें पुरस्कार को लेकर इतना उतावलापन था कि उन्होंने बिना इंतजार किए खुद ही पुरस्कार उठाकर गले में पहन लिया।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com