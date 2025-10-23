गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Design of new MY Hospital approved in indore
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (15:16 IST)

नए MY Hospital के डिजाइन को मंजूरी, 1700 बिस्तरों का होगा नया अस्‍पताल, 3 साल में बनेगा, ये होगी खासियत

my hospital
इंदौर का एमवायएच अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्‍पताल है। यह करीब 75 साल पुराना है और पूरे प्रदेश से लाखों लोग यहां अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। अब एक नया एमवाय अस्‍पताल भवन बनने का प्‍लान किया गया है। इस नए भवन में कई विशेषताएं होंगी।
हाल ही में यहां चूहा काटने से हुई दो बच्‍चों की मौत के बाद एमवाय अस्‍पताल पूरे देश में चर्चा में आ गया था। अब यहां नया अस्‍पताल बनाने की कवायद शुरू की गई है। जानते हैं कितना बड़ा और क्‍या खासियत होगी नए अस्‍पताल भवन की।
नई डिजाइन को मिली मंजूरी : इंदौर शहर में एमवायएच अस्पताल के नए भवन को लेकर भोपाल में हुई बैठक में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में प्रारंभिक ड्राइंग डिजाइन को अनुमति दी गई है। एमवायएच में बढ़ती मरीज संख्या देखते हुए 1450 के बजाय इसे 1650 से 1700 बिस्तरों की सुविधा के साथ विकसित करने पर सहमति बनी है। बता दें कि प्रारंभिक डिजाइन अनुसार इसे तीन ब्लॉक में बनाया जाना है। हर ब्लॉक में अलग-अलग सुविधाएं रहेंगीं। वर्कऑर्डर के बाद से 3 साल में इसे पूर्ण करने का टारगेट रखा गया है।
75 साल पुराना है भवन: बता दें कि पिछले दिनों हुए चूहा कांड के बाद 75 साल पुराने एमवायएच भवन के जर्जर होने की स्थिति को लेकर शासन स्तर पर जानकारी पहुंची थी। इसके बाद इस कार्य को तेजी से पूरा करने को लेकर शासन व विभाग ने प्रयास शुरू किए हैं। दो बच्‍चों की मौत ने एमवाय अस्‍पताल की पूरे देश में साख खराब कर दी थी। अब प्रशासन यहां कई तरह के बदलावों पर काम कर रहा है।
निर्माण के लिए मिट्टी परीक्षण हुआ : भवन निर्माण के लिए एक माह पहले मिट्टी परीक्षण हो चुका है। दो से तीन बार एमजीएम मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की बैठक हुई। इसमें हर यूनिट के विभागाध्यक्ष से मरीजों की सुविधाएं व प्रारंभिक बदलाव के सुझाव लिए गए थे।
नए भवन के लिए एमवायएच में जगह चयन के बाद अब अतिक्रमण व पुराने भवन आदि को लेकर भी कार्य शुरू किया जाएगा। बता दें कि एमवाय अस्‍पताल के आसपास कई तरह का अतिक्रमण है, जिन्‍हें प्रशासन ने चिन्‍हित किया है। जल्‍द ही इन अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।  
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

तेजस MK1-A की डिलीवरी रुकी, इजराइल ने क्यों नहीं दिया रडार का सोर्स कोड, कहीं हो ना जाए अमेरिका और फ्रांस जैसी परेशानी

तेजस MK1-A की डिलीवरी रुकी, इजराइल ने क्यों नहीं दिया रडार का सोर्स कोड, कहीं हो ना जाए अमेरिका और फ्रांस जैसी परेशानीतेजस MK1A भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर इसके लिए अड़चन बन रहा है। न्यूज 18 की एक खबर के मुताबिक इजराइल के साथ समझौते के तहत DRDO इस रडार का लाइसेंस प्रोडक्शन करता है। यही रडार तेजस विमानों में भी लगाया गया है। तेजस Mk1A एक एडवांस विमान है। इसके हथियारों और रडार को कनेक्ट करने में परेशानी आ रही है।

महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या अभी भी घमासान, लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या बोले अशोक गहलोत

महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या अभी भी घमासान, लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या बोले अशोक गहलोतबिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में क्या सबकुछ ठीक चल रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और एआईसीसी बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कई नेताओं के बयान भी सामने आए।

घोर नाइंसाफी, शांति के नोबल पुरस्कार के असली हकदार तो ट्रंप ही थे

घोर नाइंसाफी, शांति के नोबल पुरस्कार के असली हकदार तो ट्रंप ही थेआठ महीने। आठ युद्ध। इनमें से कुछ युद्ध तो अब विश्वयुद्ध या परमाणु युद्ध का खौफ पैदा कर रहे थे। ऐसी हालात में इन सभी युद्धों का युद्धविराम। इन युद्धविरामों का मतलब जान-माल की भारी तबाही को रोकना है। आसान नहीं है ये काम। मेरी समझ से तो यह असंभव है।

बेरहम भाभी का खौफनाक कारनामा, देवर का काट दिया प्राइवेट पार्ट, दिवाली की रात बेडरुम में बुलाया और कर दिया खेल

बेरहम भाभी का खौफनाक कारनामा, देवर का काट दिया प्राइवेट पार्ट, दिवाली की रात बेडरुम में बुलाया और कर दिया खेलदिवाली की रात एक बेरहम भाभी ने अपने देवर के साथ वो कारनामा कर दिया कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। अपने बेडरूम में देवर को बुलाकर भाभी ने एक खौफनाक काम को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, कारनामा करने के बाद ये बेरहम भाभी फरार हो गई। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

जैश-ए-मोहम्मद महिलाओं को बनाएगा जिहादी, 500 रुपए में बनेंगी आतंकी, मसूद अजहर की बेटी देगी ट्रेनिंग

जैश-ए-मोहम्मद महिलाओं को बनाएगा जिहादी, 500 रुपए में बनेंगी आतंकी, मसूद अजहर की बेटी देगी ट्रेनिंगभारत से ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान के आतंकी संगठन नई-नई साजिशें रच रहे हैं। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने महिलाओं की भर्ती और फंड जुटाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन ट्रेनिंग 'तुफ़त अल-मुमिनात' शुरू की है। रिपोर्टों के मुताबिक इस कोर्स में शामिल होने वाले हर महिला प्रतिभागी से 500 पाकिस्तानी रुपए (PKR) जमा कराए जा रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

Uttarakhand : मुख्यमंत्री धामी पहुंचे केदारनाथ धाम, प्रदेशवासियों के लिए की सुख-समृद्धि की कामना

Uttarakhand : मुख्यमंत्री धामी पहुंचे केदारनाथ धाम, प्रदेशवासियों के लिए की सुख-समृद्धि की कामनाChief Minister Pushkar Singh Dhami News : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कपाटबंदी के मौके पर श्री केदारनाथ धाम पहुंच प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। सनातन आस्था का प्रमुख केंद्र केदारनाथ मंदिर के कपाट गुरुवार को शीतकाल के लिए विधि-विधान के साथ बंद हो गए हैं। उन्होंने श्री केदारनाथ धाम में विशेष पूजा-अर्चना करते हुए, प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की।

चित्रकूट में लगा गधा मेला, 1.05 लाख में बिका 'सनी देओल', कितने में बिका 'सलमान'

चित्रकूट में लगा गधा मेला, 1.05 लाख में बिका 'सनी देओल', कितने में बिका 'सलमान'Chitrakut Gadha Mela : चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर लगे गधा मेले में फिल्मी नामों वाले गधों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस मेले में सनी देओल नाम का गधा 1.05 लाख में बिका। वही सलमान खान नामक गधे के 90 हजार रुपए मिले।

दिवाली के बाद इंदौर में वायरल बुखार का विस्फोट, MY समेत कई अस्‍पतालों में मरीजों की कतार, क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स

दिवाली के बाद इंदौर में वायरल बुखार का विस्फोट, MY समेत कई अस्‍पतालों में मरीजों की कतार, क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्सइंदौर में दिवाली के बाद वायरल बुखार और मौसदी सर्दी- खांसी का विस्‍फोट हुआ है। प्रदेश के सबसे बडे अस्‍पताल एमवाय, जिला अस्‍पताल समेत प्राइवेट क्‍लिनिक पर मरीजों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्‍या डेढ़ गुना तक पहुंच गई है।

Deepfake और AI कंटेट पर लगेगी लगाम, केंद्र सरकार बनाएगी नए नियम

Deepfake और AI कंटेट पर लगेगी लगाम, केंद्र सरकार बनाएगी नए नियमDeepfake and AI content case : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए खासकर व्यक्तियों के सिंथेटिक चित्र वीडियो और ऑडियो प्रतिरूपण बनाने वाले डीपफेक (Deepfake) को नियंत्रित करने के लिए उच्‍चतम न्‍यायालय में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इसके बाद सरकार अब डीपफेक और AI से बनी फेक वीडियो-तस्वीरों पर लगाम लगाने की तैयारी में है। सरकार ने डीपफेक और AI से बनी फेक वीडियो-तस्वीर को नियंत्रित करने के लिए IT नियमों में संशोधन का ड्रॉफ्ट जारी किया है।

इंदौर में पेंटाहाउस में लगी आग, दो बेटियों को बचा लिया, लेकिन उद्योगपति प्रवेश अग्रवाल की दम घुटने से मौत

इंदौर में पेंटाहाउस में लगी आग, दो बेटियों को बचा लिया, लेकिन उद्योगपति प्रवेश अग्रवाल की दम घुटने से मौतइंदौर के विजयनगर स्थित उद्योगपति प्रवेश अग्रवाल के घर आज सुबह 4 बजे आग लग गई। इस हादसे में प्रवेश अग्रवाल की दम घुटने से मौत हो गई। इसके पहले वे अपनी दो बेटियों को बचाने में कामयाब हो गए। हालांकि इस हादसे में प्रवेश की पत्नी और दोनों बेटियां सौम्या व मायरा भी प्रभावित हुईं हैं। तीनों को सांस लेने में परेशानी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com