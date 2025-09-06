शनिवार, 6 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. MY is preparing to take away the contract of pest control from the company
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (18:10 IST)

चूहाकांड के बाद कंपनी से पेस्ट कंट्रोल का ठेका छीनने की तैयारी में एमवाय, क्‍या होगा 11 करोड़ रुपए का

MY hospital
इंदौर में चूहाकांड में दो बच्‍चों की मौत के बाद अब अस्‍पताल प्रशासन ने सारी जिम्‍मेदारी पेस्‍ट कंट्रोल करने वाली कंपनी के सिर पर डाल दी है। अब अस्‍पताल प्रशासन कंपनी से पेस्‍ट कंट्रोल का ठेका छीनने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि इसके लिए एलाइजा कंपनी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस बार अस्पताल के बजट में कंपनी को 11 करोड़ रुपए देने की तैयारी थी, लेकिन अब उस पर भी संकट गहरा गया है।

बता दें कि अस्‍पताल प्रशासन ने एलाइजा कंपनी को इसलिए हायर किया था कि अस्‍पताल में सफाई, पेस्‍ट कंट्रोल और सिक्‍योरिटी को बेहतर अंजाम दिया जा सके। हालांकि अस्‍पताल ने यह सभी ठेके इसी एक कंपनी को दे डाले। उसे सफाई, पेस्ट कंट्रोल और सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। बताया जाता है कि कंपनी ने स्टाफ भी काफी कम रखा था, जिसके कारण व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही थीं।

लापरवाही का आलम : एमवाय में लापरवाही का आलम यह है कि इतनी बडी कंपनी को ठेका देने के बाद भी डेटा एंट्री ऑपरेटर कम होने से कई बार पर्चियां बनाने के लिए अस्पताल में लंबी कतारें लग जाती थीं। कंपनी अस्पताल बिल्डिंग के कुछ हिस्सों में ही पेस्ट कंट्रोल करती थी, जबकि अस्‍पताल में हजारों की संख्या में चूहों के बिल हैं। परिसर से चूहों को भगाने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

अधीक्षक और डीन को हटाने की मांग : पेस्ट कंट्रोल से पहले कंपनी ने कभी वार्डों को भी खाली नहीं कराया। आपको बता दें कि चूहाकांड के बाद एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है, जो मामले की जांच कर रही है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने अधीक्षक और डीन को हटाने की मांग की है।

क्या है पूरा चूहाकांड : बता दें कि हाल ही में इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल (एमवायएच) में चूहों ने दो नवजात शिशुओं के अंग कुतर दिए। एक नवजात की तीन उंगलियां चूहे खा गए। दूसरे नवजात का सिर और कंधे चूहों ने कुतरे दिए। लेकिन, नर्सिंग स्टाफ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बीते तीन दिन में दोनों नवजातों की मौत हो गई। मामले ने तूल पकड़ा तो दौरे, जांच और निरीक्षण की खानापूर्ति शुरू हो गई। पूरे मामले में अस्‍पताल की घोर लापरवाही है। इतना ही नहीं, अस्‍पताल प्रबंधन बच्‍चें की वजह पर भी लीपा-पोती कर रहा है। बच्‍चों की मौत की वजह सेप्टीसीमिया और संक्रमण बताया जा रहा है।

ऐसे है अस्‍पताल और कंपनी की मिलीभगत : बता दें कि प्रबंधन ने एमवाय की सफाई, पेस्ट कंट्रोल, सुरक्षा और डेटा इंट्री का काम अलग-अलग देने के बजाए एक ही कंपनी को दे रखा है। इसके लिए कंपनी को हर महीने डेढ़ करोड़ रुपए दिए जाते हैं। पिछले साल एजाइल कंपनी को 20 करोड़ का भुगतान एमवाय प्रबंधन ने किया था, लेकिन सफाई का ऑडिट नहीं किया गया। दो साल पहले ठीक से सफाई नहीं होने पर कंपनी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। 
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दियाUS President Donald Trumps on SCO summit: ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हरकतों पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब अमेरिकी शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध संभवतः सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं।

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खास

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खासभारत में टेस्ला मॉडल Y के पहले पहले मालिक सरनाईक, पोते को गिफ्ट में देंगे यह कार

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?Indian students News : अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आवेदनों में साल-दर-साल 13 प्रतिशत की गिरावट आई है, क्योंकि भारतीय छात्र जर्मनी जैसे गंतव्यों को पसंद कर रहे हैं, जहां 2024-25 में 32.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की सख्त नीतियां और बढ़ता खर्च भारतीय छात्रों को नए विकल्पों की ओर ले जा रहा है। रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया है कि अमेरिका अब भारतीय छात्रों के लिए स्वभाविक और सबे पसंदीदा शैक्षणिक गंतव्य नहीं रह गया है।

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेताया

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेतायाCDS General Anil Chauhan News : प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ अनसुलझा सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है और पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा 'छद्म युद्ध' तथा 'हजारों जख्मों से भारत को लहूलुहान करने' की उसकी नीति दूसरी सबसे गंभीर चुनौती है। जनरल चौहान ने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस 2 दुश्मनों से उत्पन्न खतरों से निपटना भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है।

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहीं

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहींIndia on Russia Ukraine war: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की वापसी का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन द्वारा नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच आई है। दूसरी ओर, भारत ने नवारो के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया।

और भी वीडियो देखें

चूहाकांड के बाद कंपनी से पेस्ट कंट्रोल का ठेका छीनने की तैयारी में एमवाय, क्‍या होगा 11 करोड़ रुपए का

चूहाकांड के बाद कंपनी से पेस्ट कंट्रोल का ठेका छीनने की तैयारी में एमवाय, क्‍या होगा 11 करोड़ रुपए काइंदौर में चूहाकांड में दो बच्‍चों की मौत के बाद अब अस्‍पताल प्रशासन ने सारी जिम्‍मेदारी पेस्‍ट कंट्रोल करने वाली कंपनी के सिर पर डाल दी है। अब अस्‍पताल प्रशासन कंपनी से पेस्‍ट कंट्रोल का ठेका छीनने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि इसके लिए एलाइजा कंपनी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी ने 400 बसों को दिखाई हरी झंडी, 45 से ज्‍यादा परिवहन सुविधाओं की हुई शुरुआत

मुख्यमंत्री योगी ने 400 बसों को दिखाई हरी झंडी, 45 से ज्‍यादा परिवहन सुविधाओं की हुई शुरुआतChief Minister Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजधानी लखनऊ में 400 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न सेवाओं, योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर 1.5 लाख जनसेवा केंद्रों के माध्यम से आमजन तक 45 से अधिक परिवहन सेवाएं पहुंचाने की सुविधा की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री योगी ने सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 की भी शुरुआत की।

TVS Apache 20 : 20 साल पूरे होने पर TVS ने पेश की सबसे सस्ती Apache, लिमिटेड एडिशन और प्रीमियम अपग्रेड मॉडल्स लॉन्च

TVS Apache 20 : 20 साल पूरे होने पर TVS ने पेश की सबसे सस्ती Apache, लिमिटेड एडिशन और प्रीमियम अपग्रेड मॉडल्स लॉन्चTVS Apache : टीवीएस मोटर कंपनी ने अपाचे मोटरसाइकिल की लॉन्चिंग के 20 साल पूरे होने पर विभिन्न मॉडल्स के लिमिटेड वैरिएंट लॉन्च करने की घोषणा की। कंपनी के अनुसारवह टीवीएस अपाचे आरटीआर 160, 180, 200 और आरआर310 तथा आरटीआर 310 के लिमिटेड एडिशन पेश कर रही है। इसके अलावा उसने 2 नए वैरिएंट आरटीआर160 4वी और आरटीआर 200 4वी भी पेश किए हैं।

वैष्णोदेवी के भक्‍त दर्शन को आतुर, 12वें दिन भी बंद रही यात्रा, जम्मू कश्मीर में यलो अलर्ट

वैष्णोदेवी के भक्‍त दर्शन को आतुर, 12वें दिन भी बंद रही यात्रा, जम्मू कश्मीर में यलो अलर्टVaishno Devi Yatra News : जम्मू कश्मीर में मौसम की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर प्रदेश में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि वैष्णो देवी यात्रा आज लगातार 12वें दिन भी बंद रही। दरअसल पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से जेहलम का जल स्तर फिर बढ़ने लगा है। अधिकारियों ने एक बार फिर बाढ़ की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है।

भोपाल में एग्जाम से पहले कॉर्मल कॉन्वेंट की छात्रा ने बिल्डिंग से लगाई छलांग, हलात गंभीर

भोपाल में एग्जाम से पहले कॉर्मल कॉन्वेंट की छात्रा ने बिल्डिंग से लगाई छलांग, हलात गंभीरराजधानी भोपाल के नामी कॉर्मेल कॉन्वेंट स्कूल में छठीं क्लास में पढने वाली छात्रा ने स्कूल की पहली मंजिल से छलांग लगा दी। छात्रा को गंभीर हालत में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। छठीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने आज स्कूल पहुंची तो वह सामान्य थी और आज से उसकी परीक्षा शुरु होने थी। ऐसे में जब छात्रा अपने क्लास में जा रही थी तभी स्कूल की पहली मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस ने स्कूल से जो सीसीटीवी फुटेज जब्त किए है उसमें छात्रा छलांग लगाती हुई दिख रही है।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com