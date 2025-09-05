इंदौर में 6 सितंबर को स्‍कूलों में रहेगा अवकाश, भारी बारिश के चलते कलेक्‍टर ने जारी किया आदेश

Indore Madhya Pradesh News : मध्‍य प्रदेश के इंदौर जिले में भारी बारिश के कारण छात्र हित को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर महोदय ने जिले के समस्त शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के कक्षा 1 से 12 तक के समस्त छात्र/छात्राओं हेतु व समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में कल यानी 6 सितंबर को अवकाश घोषित किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 22 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

इंदौर में भारी बारिश के कारण जिले के समस्त शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के कक्षा 1 से 12 तक के समस्त छात्र/छात्राओं हेतु व समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में कल यानी 6 सितंबर को कलेक्टर आशीष सिंह ने अवकाश घोषित कर दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 22 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

इंदौर में इस वर्ष मानसून सीजन के दौरान अब तक लगभग 35 इंच बारिश हो चुकी है। इंदौर से अब तक रुठा-रुठा दिख रहा मानसून मेहरबान हो रहा है। प्रदेश के जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है।

लगातार बारिश से कान्ह नदी बहने लगी। यशवंत सागर के 6 गेट खोलना पड़े। बारिश के चलते शुक्रवार को दिन का तापमान 27.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। वहीं रात का पारा 23.2 डिग्री पर रहा।

Edited By : Chetan Gour