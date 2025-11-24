सोमवार, 24 नवंबर 2025
  4. Delhi pollution crisis Govt orders all offices to work with 50% staff, work-from-home for rest
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 24 नवंबर 2025 (22:57 IST)

Delhi : दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Delhi
देश की राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय और निजी प्रतिष्ठान 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करेंगे और बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। यह निर्देश पर्यावरण विभाग की ओर से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा पांच के तहत जारी किया गया है जिसे दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों और राजधानी में संचालित निजी संस्थानों पर लागू किया है। 
 
आदेश के अनुसार GNCTD के तहत सभी सरकारी ऑफिस और नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में चलने वाले सभी प्राइवेट ऑफिस, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करेंगे और बाकी घर से काम करेंगे। GNCTD के तहत सरकारी ऑफिस के लिए- सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष नियमित ऑफिस आएंगे, 50 प्रतिशत से ज्यादा स्टाफ ऑफिस में मौजूद नहीं होगा। बाकी स्टाफ घर से काम करेगा।  NCT दिल्ली में काम करने वाले सभी प्राइवेट ऑफिस में 50 प्रतिशत से ज्यादा स्टाफ काम पर नहीं आएगा। बाकी स्टाफ को घर से काम करना होगा।  
दिल्ली सरकार ने पहले स्कूलों के लिए कई पाबंदियों की घोषणा की थी। इसमें अब स्टूडेंट्स को खुले में खेलने या आउटडोर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की इजाजत देना भी शामिल है। 
सरकार ने लोगों से खुले में कचरा जलाने से बचने और ग्रीन दिल्ली ऐप के ज़रिए नियम तोड़ने की रिपोर्ट करने को भी कहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि सरकार GRAP-3 के तहत सभी प्रदूषण कंट्रोल उपायों को "पूरी गंभीरता और चौबीसों घंटे मॉनिटरिंग के साथ" लागू कर रही है।

किन सेवाओं को दी गई छूट 
इस आदेश में आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। अस्पताल, अग्निशमन विभाग, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता विभाग और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी टीमें पहले की तरह पूरी क्षमता से काम करती रहेंगी। साथ ही सभी एजेंसियों को शहरभर में सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। नियम न मानने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। 
SIR में नाम रहेगा या कट जाएगा? जानिए MP के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव झा से

SIR में नाम रहेगा या कट जाएगा? जानिए MP के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव झा सेमध्य प्रदेश के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा से वेबदुनिया की बातचीत

क्‍या फिर पलटेगा मौसम, चक्रवाती तूफान का खतरा, इन राज्‍यों में IMD का अलर्ट

क्‍या फिर पलटेगा मौसम, चक्रवाती तूफान का खतरा, इन राज्‍यों में IMD का अलर्टCyclonic storm News : ऐसा लग रहा है कि मौसम एक बार फिर पलटेगा, क्‍यों‍कि मौसम विभाग ने एक बड़े खतरे का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तेजी से बदल सकता है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इन राज्यों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश और तूफानी हवाओं का जोखिम है।

Tejas crash : तेजस विमान क्रैश के बाद भी चलता रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट दुखी होकर कही यह बात

Tejas crash : तेजस विमान क्रैश के बाद भी चलता रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट दुखी होकर कही यह बातदुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट क्रैश होने से विंग कमांडर नमांश स्याल की जान चली गई थी। इतने बड़े हादसे के बाद भी शो चलता रहा। अमेरिकी एयरफोर्ट के पायलट टेलर हिएस्टर ने दुबई एयर शो के तेजस क्रैश और भारतीय पायलट की मौत के बावजूद पूरा होने पर हैरानी जताई है।

सियासत में सिनेमा की तरह सुनहरी सफलता हासिल नहीं कर पाए धर्मेंद्र

सियासत में सिनेमा की तरह सुनहरी सफलता हासिल नहीं कर पाए धर्मेंद्रDharmendras political journey : दशकों तक धर्मेंद्र ने बड़े पर्दे पर राज किया लेकिन 2004 में उन्होंने फिल्म सेट की जगह राजनीतिक रैलियां कीं तथा राजस्थान के बीकानेर से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। राजनीति धर्मेंद्र को रास नहीं आई और 5 साल सांसद रहने के बाद धर्मेंद्र ने सियासत से किनारा कर लिया।

कश्मीर में भयानक सर्दी, श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात, माइनस 3.2 डिग्री रहा पारा

कश्मीर में भयानक सर्दी, श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात, माइनस 3.2 डिग्री रहा पाराJammu Kashmir weather update News : मौसम विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में रविवार रात तापमान माइनस 3.2 डिग्री रहा, जो इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी। इसके साथ ही कश्मीर में भयानक सर्दी का आगाज माना जा रहा है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। श्रीनगर में तापमान -3.2 डिग्री रहा, जो अब तक की सबसे ठंडी रातों में से एक है, जबकि पहलगाम में -4.0 डिग्री और गुलमर्ग में -1.9 डिग्री दर्ज किया गया।

चीन में अरुणाचल की महिला से बदसलूकी, भारत ने दर्ज कराया कड़ा विरोध, पढ़िए क्या है पूरा मामला

चीन में अरुणाचल की महिला से बदसलूकी, भारत ने दर्ज कराया कड़ा विरोध, पढ़िए क्या है पूरा मामलाअरुणाचल प्रदेश की एक महिला नागरिक को शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट पर ट्रांजिट के दौरान कथित रूप से हिरासत में लिए जाने और भारतीय पासपोर्ट को 'अमान्य' बताए जाने पर भारत ने चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सरकारी सूत्रों ने चीन की इस कार्रवाई को 'अनावश्यक बाधा' करार देते हुए कहा कि ऐसे समय में, जब दोनों देश रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यह कदम बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

अयोध्या बनी समृद्धि की नई पहचान, रामनगरी की अर्थव्यवस्था में आया भारी उछाल

अयोध्या बनी समृद्धि की नई पहचान, रामनगरी की अर्थव्यवस्था में आया भारी उछालAyodhya economy sees a massive boom: अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद धार्मिक पर्यटन में आई भारी वृद्धि ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। मंदिर प्रांगण और प्रमुख मार्गों पर पूजा सामग्री, प्रसाद और स्मृति चिह्न बेचने वाले दुकानदारों की आय में कई गुना की हुई है।

स्वदेशी उत्पादों व स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा खादी महोत्सव

स्वदेशी उत्पादों व स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा खादी महोत्सवKhadi Mahotsav 2025: खादी महोत्सव- 2025 स्वदेशी उत्पादों व स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है। महोत्सव के चौथे दिन भी स्टॉलों पर खरीदारों की लंबी कतार रही। गोमती नगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 21 नवंबर से खादी महोत्सव-2025 चल रहा है। महोत्सव में सोमवार को भी भारी भीड़ उमड़ी।

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदीFlag hoisting in Ayodhya: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे और मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आयोजन के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को ही अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने वहां मंदिर परिसर में होने वाले आयोजन की तैयारियों को परखा और मंदिर प्रशासन व जनपद प्रशासन द्वारा की गईं तैयारियों का भी जायजा लिया।

प्रदेश भर से आए फरियादी, हर पीड़ित से स्वयं मिले मुख्यमंत्री योगी

प्रदेश भर से आए फरियादी, हर पीड़ित से स्वयं मिले मुख्यमंत्री योगीChief Minister Yogis Janata darshan: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर ‘जनता दर्शन’ किया। ‘जनता दर्शन’ में प्रदेश भर से 52 से अधिक फरियादी पहुंचे। सीएम योगी हर फरियादी के पास स्वयं पहुंचे, उनकी समस्याएं सुनीं और निराकरण के निर्देश दिए। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को निर्देशित किया कि वह पीड़ितों की शिकायतें सुनकर जनपद में ही उनका निस्तारण कराएं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
