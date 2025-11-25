मंगलवार, 25 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. akhilesh yadav social media post before ayodhya ram mandir dhawajarohan
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लखनऊ , मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (11:28 IST)

राम मंदिर के ध्वजारोहण से पहले अखिलेश ने की पोस्ट, दिया इस बात का संकेत

राम मंदिर ध्वजारोहण
Akhilesh Yadav news in hindi : समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि इटावा में निर्माणाधीन ‘श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर’ के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे।
 
उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन ‘श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर’ के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे।
 
उन्होंने कहा कि आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरनेवाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। सच तो ये है कि हम सब तो ईश्वर के बनाएं मार्ग पर बस चलकर जाते हैं। आस्थावान रहें, सकारात्मक रहें!
गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने इससे पहले एक इंटव्यू के दौरान राम मंदिर जाने को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि वह अयोध्या राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ही दर्शन करने के लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि इटावा में बनने वाला ‘श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर’ का निर्माण भी पूरा होने वाला है, जैसे ही मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, वहां के दर्शन करके सीधा परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

SIR में नाम रहेगा या कट जाएगा? जानिए MP के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव झा से

SIR में नाम रहेगा या कट जाएगा? जानिए MP के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव झा सेमध्य प्रदेश के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा से वेबदुनिया की बातचीत

क्‍या फिर पलटेगा मौसम, चक्रवाती तूफान का खतरा, इन राज्‍यों में IMD का अलर्ट

क्‍या फिर पलटेगा मौसम, चक्रवाती तूफान का खतरा, इन राज्‍यों में IMD का अलर्टCyclonic storm News : ऐसा लग रहा है कि मौसम एक बार फिर पलटेगा, क्‍यों‍कि मौसम विभाग ने एक बड़े खतरे का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तेजी से बदल सकता है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इन राज्यों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश और तूफानी हवाओं का जोखिम है।

Tejas crash : तेजस विमान क्रैश के बाद भी चलता रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट दुखी होकर कही यह बात

Tejas crash : तेजस विमान क्रैश के बाद भी चलता रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट दुखी होकर कही यह बातदुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट क्रैश होने से विंग कमांडर नमांश स्याल की जान चली गई थी। इतने बड़े हादसे के बाद भी शो चलता रहा। अमेरिकी एयरफोर्ट के पायलट टेलर हिएस्टर ने दुबई एयर शो के तेजस क्रैश और भारतीय पायलट की मौत के बावजूद पूरा होने पर हैरानी जताई है।

सियासत में सिनेमा की तरह सुनहरी सफलता हासिल नहीं कर पाए धर्मेंद्र

सियासत में सिनेमा की तरह सुनहरी सफलता हासिल नहीं कर पाए धर्मेंद्रDharmendras political journey : दशकों तक धर्मेंद्र ने बड़े पर्दे पर राज किया लेकिन 2004 में उन्होंने फिल्म सेट की जगह राजनीतिक रैलियां कीं तथा राजस्थान के बीकानेर से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। राजनीति धर्मेंद्र को रास नहीं आई और 5 साल सांसद रहने के बाद धर्मेंद्र ने सियासत से किनारा कर लिया।

कश्मीर में भयानक सर्दी, श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात, माइनस 3.2 डिग्री रहा पारा

कश्मीर में भयानक सर्दी, श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात, माइनस 3.2 डिग्री रहा पाराJammu Kashmir weather update News : मौसम विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में रविवार रात तापमान माइनस 3.2 डिग्री रहा, जो इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी। इसके साथ ही कश्मीर में भयानक सर्दी का आगाज माना जा रहा है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। श्रीनगर में तापमान -3.2 डिग्री रहा, जो अब तक की सबसे ठंडी रातों में से एक है, जबकि पहलगाम में -4.0 डिग्री और गुलमर्ग में -1.9 डिग्री दर्ज किया गया।

और भी वीडियो देखें

LIVE: अयोध्या राम मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, अभिजीत मुहूर्त में फहराएंगे ध्वज

LIVE: अयोध्या राम मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, अभिजीत मुहूर्त में फहराएंगे ध्वजLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराएंगे। अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने रोडशो भी किया। रामनगरी में आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पल पल की जानकारी...

सीएम सोरेन बोले, झारखंड का युवा हवाई जहाज में चढ़ेगा भी और उड़ाएगा भी

सीएम सोरेन बोले, झारखंड का युवा हवाई जहाज में चढ़ेगा भी और उड़ाएगा भीJharkhand News in Hindi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट युवाओं को समर्पित करते हुए कहा कि हमने हवाई चप्पल पहनने वाले अपने लोगों को कोरोना के दौरान हवाई जहाज में भी बिठाया और अब यहां का नौजवान हवाई जहाज में भी चढ़ेगा और हवाई जहाज भी उड़ाएगा।

उत्तर भारत के आसमान में इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख, क्या होगा दिल्ली समेत कई राज्यों में असर

उत्तर भारत के आसमान में इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख, क्या होगा दिल्ली समेत कई राज्यों में असरEthiopia volcano Eruption : इथियोपिया के ज्वालामुखी से उठी राख की परत उत्तर भारत तक पहुंच गई। इससे गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर भारत के कई हिस्सें प्रभावित होंगे। इंडिगो और अकासा एयर ने कई उड़ानें रद्द कर दी है जबकि कई उड़ानों को डायवर्ट किया गया है।

एसआईआर को लेकर यूपी में छोटे कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई

एसआईआर को लेकर यूपी में छोटे कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाईयूपी के नोएडा में एसआईआर की प्रक्रिया को सही ढंग से न कर पाने और लापरवाही बरतने के आरोप में 60 बीएलओ और सात सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जबकि बहराइच में लापरवाही के आरोप में दो बीएलओ को निलंबित किया गया है और एक अन्य पर केस दर्ज किया गया है।

अयोध्या बनी समृद्धि की नई पहचान, रामनगरी की अर्थव्यवस्था में आया भारी उछाल

अयोध्या बनी समृद्धि की नई पहचान, रामनगरी की अर्थव्यवस्था में आया भारी उछालAyodhya economy sees a massive boom: अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद धार्मिक पर्यटन में आई भारी वृद्धि ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। मंदिर प्रांगण और प्रमुख मार्गों पर पूजा सामग्री, प्रसाद और स्मृति चिह्न बेचने वाले दुकानदारों की आय में कई गुना की हुई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com