मंगलवार, 25 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. ash cloud from ethiopian volcano could reach Northern India by tonight
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (08:58 IST)

उत्तर भारत के आसमान में इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख, क्या होगा दिल्ली समेत कई राज्यों में असर

volcano
Ethiopia volcano Eruption : इथियोपिया के ज्वालामुखी से उठी राख की परत उत्तर भारत तक पहुंच गई। इससे गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर भारत के कई हिस्सें प्रभावित होंगे। इंडिगो और अकासा एयर ने कई उड़ानें रद्द कर दी है जबकि कई उड़ानों को डायवर्ट किया गया है।
 
पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया में 10 हजार साल बाद हुए ज्वालामुखी विस्फोट से आसमान में राख का गुबार छाया हुआ है। यह तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा है।
 
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राख का यह बादल 15,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर तेज गति से यात्रा कर रहा है। इसमें ज्वालामुखीय राख, सल्फर डाइऑक्साइड, और कांच व चट्टान के सूक्ष्म कण शामिल हैं, जो आकाश को सामान्य से अधिक गहरा और धुंधला बना सकते हैं। अकासा एयर ने जेद्दाह, कुवैत और अबू धाबी के लिए उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और यात्रियों को सात दिनों के भीतर रिफंड या मुफ्त री-बुकिंग का विकल्प दिया गया है.
 
राख के गुबार से देश में हवाई सेवाओं पर असर पड़ सकता है। इससे उड़ानों में देरी, हवाई यात्रा का समय बढ़ना, कुछ मार्गों में बदलाव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। राख गुजरात के पश्चिमी हिस्से से देश में आई और देखते ही देखते राजस्थान, उत्तर-पश्चिम महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में फैल जाएगी। आगे चलकर यह हिमालयी क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा।
 
विमानन कंपनी इंडिगो ने कहा कि हमारी टीमें अंतरराष्ट्रीय विमानन निकायों के साथ समन्वय कर रही हैं। सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी सभी जरूरी सावधानी बरत रही है। 24 घंटे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। यात्रियों की असुविधा कम करने और यात्रा के दौरान उनकी मदद के लिए कंपनी तत्परता से काम रही है। कंपनी इससे जुड़े अपडेट से अवगत कराती रहेगी।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

SIR में नाम रहेगा या कट जाएगा? जानिए MP के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव झा से

SIR में नाम रहेगा या कट जाएगा? जानिए MP के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव झा सेमध्य प्रदेश के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा से वेबदुनिया की बातचीत

क्‍या फिर पलटेगा मौसम, चक्रवाती तूफान का खतरा, इन राज्‍यों में IMD का अलर्ट

क्‍या फिर पलटेगा मौसम, चक्रवाती तूफान का खतरा, इन राज्‍यों में IMD का अलर्टCyclonic storm News : ऐसा लग रहा है कि मौसम एक बार फिर पलटेगा, क्‍यों‍कि मौसम विभाग ने एक बड़े खतरे का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तेजी से बदल सकता है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इन राज्यों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश और तूफानी हवाओं का जोखिम है।

Tejas crash : तेजस विमान क्रैश के बाद भी चलता रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट दुखी होकर कही यह बात

Tejas crash : तेजस विमान क्रैश के बाद भी चलता रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट दुखी होकर कही यह बातदुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट क्रैश होने से विंग कमांडर नमांश स्याल की जान चली गई थी। इतने बड़े हादसे के बाद भी शो चलता रहा। अमेरिकी एयरफोर्ट के पायलट टेलर हिएस्टर ने दुबई एयर शो के तेजस क्रैश और भारतीय पायलट की मौत के बावजूद पूरा होने पर हैरानी जताई है।

सियासत में सिनेमा की तरह सुनहरी सफलता हासिल नहीं कर पाए धर्मेंद्र

सियासत में सिनेमा की तरह सुनहरी सफलता हासिल नहीं कर पाए धर्मेंद्रDharmendras political journey : दशकों तक धर्मेंद्र ने बड़े पर्दे पर राज किया लेकिन 2004 में उन्होंने फिल्म सेट की जगह राजनीतिक रैलियां कीं तथा राजस्थान के बीकानेर से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। राजनीति धर्मेंद्र को रास नहीं आई और 5 साल सांसद रहने के बाद धर्मेंद्र ने सियासत से किनारा कर लिया।

कश्मीर में भयानक सर्दी, श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात, माइनस 3.2 डिग्री रहा पारा

कश्मीर में भयानक सर्दी, श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात, माइनस 3.2 डिग्री रहा पाराJammu Kashmir weather update News : मौसम विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में रविवार रात तापमान माइनस 3.2 डिग्री रहा, जो इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी। इसके साथ ही कश्मीर में भयानक सर्दी का आगाज माना जा रहा है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। श्रीनगर में तापमान -3.2 डिग्री रहा, जो अब तक की सबसे ठंडी रातों में से एक है, जबकि पहलगाम में -4.0 डिग्री और गुलमर्ग में -1.9 डिग्री दर्ज किया गया।

और भी वीडियो देखें

एसआईआर को लेकर यूपी में छोटे कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई

एसआईआर को लेकर यूपी में छोटे कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाईयूपी के नोएडा में एसआईआर की प्रक्रिया को सही ढंग से न कर पाने और लापरवाही बरतने के आरोप में 60 बीएलओ और सात सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जबकि बहराइच में लापरवाही के आरोप में दो बीएलओ को निलंबित किया गया है और एक अन्य पर केस दर्ज किया गया है।

अयोध्या बनी समृद्धि की नई पहचान, रामनगरी की अर्थव्यवस्था में आया भारी उछाल

अयोध्या बनी समृद्धि की नई पहचान, रामनगरी की अर्थव्यवस्था में आया भारी उछालAyodhya economy sees a massive boom: अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद धार्मिक पर्यटन में आई भारी वृद्धि ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। मंदिर प्रांगण और प्रमुख मार्गों पर पूजा सामग्री, प्रसाद और स्मृति चिह्न बेचने वाले दुकानदारों की आय में कई गुना की हुई है।

LIVE: पीएम मोदी आज अयोध्या राम मंदिर में फहराएंगे धर्म ध्वजा, रोड शो भी करेंगे

LIVE: पीएम मोदी आज अयोध्या राम मंदिर में फहराएंगे धर्म ध्वजा, रोड शो भी करेंगेLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराएंगे। अयोध्या में आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पल पल की जानकारी...

इथियोपिया में 10 हजार साल बाद ज्वालामुखी फटा, राख का गुबार भारत की ओर बढ़ा, कई उड़ानें रद्द

इथियोपिया में 10 हजार साल बाद ज्वालामुखी फटा, राख का गुबार भारत की ओर बढ़ा, कई उड़ानें रद्दबीते रविवार को इथियोपिया में एक बेहद दुर्लभ और चौंकाने वाली प्राकृतिक घटना हुई। अफार क्षेत्र में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। यह करीब 10,000 साल से शांत माना जाता था। इस तेज विस्फोट ने न सिर्फ स्थानीय इलाकों में हलचल बढ़ा दी बल्कि दुनिया भर के एयर ट्रैफिक को भी सतर्क कर दिया है। हेली गुब्बी को अब तक एक शांत और कम जानकारी वाले ज्वालामुखी के रूप में देखा जाता था।

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हिन्दू पक्ष ने दायर की है याचिका

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हिन्दू पक्ष ने दायर की है याचिकाकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में एक हिन्दू पक्ष की याचिका पर 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है। इसमें एक अन्य मुकदमे में एक अन्य पक्ष को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि माना गया है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com