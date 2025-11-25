मंगलवार, 25 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Kashmir Faces Severe Winter with Increased Challenges
Written By सुरेश एस डुग्गर
Last Updated : मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (15:56 IST)

कश्मीर में कड़ाके की सर्दी, क्या है लद्दाख का हाल

Kashmir winter
Kashmir Cold News in hindi ; नवंबर अभी भी कैलेंडर में अपनी जगह बनाए हुए है, और कश्मीर पर सर्दी ने अपनी बर्फीली पकड़ पहले ही मजबूत कर ली है। कड़ाके की सर्दियों की आदी घाटी, एक बार फिर इस मौसम के साथ आने वाली जानी-पहचानी लेकिन बढ़ती मुश्किलों से जूझ रही है। सब-जीरो टेम्परेचर, बिजली की कमी, और पारंपरिक कांगड़ी को गर्म रखने के लिए जलाने की लकड़ी और कोयले की बेचैनी जैसी समस्याओं से जूझना शायद अब कश्मीरियों की नियती बन चुकी है।
 
इस साल, ठंड बहुत ज्यादा तेजी से आई है। पिछली रात, पूरे जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर गिर गया था, जिससे यह तय हो गया कि यह एक लंबी, मुश्किल सर्दी हो सकती है। श्रीनगर में -3.2 डिग्री, काजीगुंड में -2.5 डिग्री, कुपवाड़ा में -3.2 डिग्री, और गुलमर्ग में -1.9 डिग्री तापमान रहा। ऊंचाई वाले इलाके और भी ठंडे थे, पहलगाम में तो तापमान -4.0 डिग्री तक गिर गया। साउथ कश्मीर के पुलवामा और शोपियां सबसे ठंडे इलाकों में से एक रहे, जहां तापमान -5.0 डिग्री और -5.1 डिग्री रहा, जबकि जोजिला जैसे मुश्किल दर्रे हैरान करने वाले -16 डिग्री पर जम गए।
 
लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान अपनी पहचान के मुताबिक रहा। लेह -8.2 डिग्री, करगिल -8.6 डिग्री, द्रास -10.3 डिग्री, न्योमा -11.8 डिग्री, और पदम -9.3 डिग्री पर रहा। ये सभी इस इलाके के बहुत ज्यादा कमजोर होने की याद दिलाते हैं। इसके उलट, जम्मू के मैदानी इलाके काफी ठंडे रहे, हालांकि बनिहाल और भद्रवाह में तापमान क्रमशः से -1.2 डिग्री और 0.5 डिग्री पर जमने के करीब पहुंच गया।
 
कश्मीर में जो चीज परेशानी को बढ़ाती है, वह सिर्फ पारे का गिरना नहीं है, बल्कि उसके बाद आने वाली मुश्किलों का अंदाजा लगाया जा सकने वाला सिलसिला है। बिजली कटौती, जो अब कश्मीर की सर्दियों की एक आम बात बन चुकी है, घरों को महंगे और अक्सर असुरक्षित तरीकों की ओर धकेलती है। कांगड़ी, जो कभी आराम और संस्कृति की निशानी थी, अब फिर से जिंदा रहने का जरूरी जरिया बन गई है। कोयला खरीदने की जल्दी और बेसिक हीटिंग फ्यूल की बढ़ती कीमतें दिखाती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन रोजमर्रा की जिंदगी पर सर्दियों के असर का अंदाजा लगाने और उसे कम करने में कितनी नाकामी दिखा रहा है।
 
मेट्रोलाजिकल सेंटर श्रीनगर का दिसंबर की शुरुआत तक ज्यादातर सूखे मौसम का अनुमान कुछ राहत देता है, हालांकि घाटी के कई हिस्सों में कोहरा बना रहने की संभावना है, जिससे आने-जाने में खतरा बढ़ जाएगा। 2 और 3 दिसंबर को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना से लोकल लोगों को मौसमी रौनक का कुछ समय का एहसास हो सकता है, फिर भी यह अपनी लाजिस्टिक चुनौतियां लेकर आएगा। इसमें फिसलन भरी सड़कों से लेकर बिजली की और रुकावटों तक।
 
दरअसल अगले दो दिनों के बाद तापमान में और 1.2 डिग्री की गिरावट आने वाली है। ऐसे में आने वाले हफ्तों में तैयारी और हमदर्दी दोनों की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को रूटीन एडवाइजरी से आगे बढ़कर मजबूती से काम करने का आग्रह कश्मीरी कर रहे हैं। इसमें बिजली सप्लाई पक्का करना, फ्यूल की उपलब्धता को रेगुलेट करना, और सड़क सुरक्षा के तरीकों को बेहतर बनाना शामिल है। यह सब कश्मीर के उस इलाके के लिए जो साल दर साल ऐसी मुश्किलों का सामना करता है।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

SIR में नाम रहेगा या कट जाएगा? जानिए MP के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव झा से

SIR में नाम रहेगा या कट जाएगा? जानिए MP के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव झा सेमध्य प्रदेश के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा से वेबदुनिया की बातचीत

क्‍या फिर पलटेगा मौसम, चक्रवाती तूफान का खतरा, इन राज्‍यों में IMD का अलर्ट

क्‍या फिर पलटेगा मौसम, चक्रवाती तूफान का खतरा, इन राज्‍यों में IMD का अलर्टCyclonic storm News : ऐसा लग रहा है कि मौसम एक बार फिर पलटेगा, क्‍यों‍कि मौसम विभाग ने एक बड़े खतरे का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तेजी से बदल सकता है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इन राज्यों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश और तूफानी हवाओं का जोखिम है।

Tejas crash : तेजस विमान क्रैश के बाद भी चलता रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट दुखी होकर कही यह बात

Tejas crash : तेजस विमान क्रैश के बाद भी चलता रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट दुखी होकर कही यह बातदुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट क्रैश होने से विंग कमांडर नमांश स्याल की जान चली गई थी। इतने बड़े हादसे के बाद भी शो चलता रहा। अमेरिकी एयरफोर्ट के पायलट टेलर हिएस्टर ने दुबई एयर शो के तेजस क्रैश और भारतीय पायलट की मौत के बावजूद पूरा होने पर हैरानी जताई है।

सियासत में सिनेमा की तरह सुनहरी सफलता हासिल नहीं कर पाए धर्मेंद्र

सियासत में सिनेमा की तरह सुनहरी सफलता हासिल नहीं कर पाए धर्मेंद्रDharmendras political journey : दशकों तक धर्मेंद्र ने बड़े पर्दे पर राज किया लेकिन 2004 में उन्होंने फिल्म सेट की जगह राजनीतिक रैलियां कीं तथा राजस्थान के बीकानेर से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। राजनीति धर्मेंद्र को रास नहीं आई और 5 साल सांसद रहने के बाद धर्मेंद्र ने सियासत से किनारा कर लिया।

कश्मीर में भयानक सर्दी, श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात, माइनस 3.2 डिग्री रहा पारा

कश्मीर में भयानक सर्दी, श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात, माइनस 3.2 डिग्री रहा पाराJammu Kashmir weather update News : मौसम विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में रविवार रात तापमान माइनस 3.2 डिग्री रहा, जो इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी। इसके साथ ही कश्मीर में भयानक सर्दी का आगाज माना जा रहा है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। श्रीनगर में तापमान -3.2 डिग्री रहा, जो अब तक की सबसे ठंडी रातों में से एक है, जबकि पहलगाम में -4.0 डिग्री और गुलमर्ग में -1.9 डिग्री दर्ज किया गया।

और भी वीडियो देखें

गौहरगंज की बेटी के गुनहगार की तलाश मे जुटे 300 पुलिसकर्मी, 30 हजार का इनाम घोषित, एनकाउंटर की मांग को लेकर धरने पर लोग

गौहरगंज की बेटी के गुनहगार की तलाश मे जुटे 300 पुलिसकर्मी, 30 हजार का इनाम घोषित, एनकाउंटर की मांग को लेकर धरने पर लोगरायसेन के गौहरगंज में 6 साल की मामूम के साथ रेप का आरोपी घटना के 4 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्तर से फरार है। आरोपी सलमान की तलाश में पुलिस की 20 से अधिक टीमें लगाई गई है जिसमें 300 से अधिक अधिकारी और पुलिसकर्मी उसकी तलाश में जुटे है। डीआईजी प्रशांत खरे के मुताबिक आरोपी के खिलाफ 30 हजार का इनाम घोषित किया है और आरोपी की तलाश में उसके पोस्टर और पंपलेंट बस स्टॉफ,रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए है। इसके साथ संभावित ठिकानों पर पुलिस की लगातार छापामार कार्रवाई की है लेकिन उसको अब तक कामयाबी नहीं मिली है।

मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार बांटे, गुरुद्वारे में मत्था टेका

मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार बांटे, गुरुद्वारे में मत्था टेकाChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में 'बिल लाओ इनाम पाओ' योजना के अंतर्गत मेगा लकी ड्रॉ के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। मु्ख्यमंत्री धामी ने गुरुद्वारा साहिब, रेसकोर्स (देहरादून) में मत्था टेककर उनके त्याग और बलिदान को नमन किया।

पिटबुल का 6 साल के मासूम पर हमला, कान काटकर किया अलग

पिटबुल का 6 साल के मासूम पर हमला, कान काटकर किया अलगDelhi News in hindi : दिल्ली के प्रेम नगर में एक दिल दहला देने वाले घटनाक्रम में एक पिटबुल कुत्ते ने 6 साल के मासूम पर हमला कर दिया। हमले में बच्चे का एक कान कटकर अलग हो गया। उसके सिर, चेहरे और शरीर पर गहरे जख्म आए हैं। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। घटना के बाद से लोगों में डर माहौल बना हुआ है।

राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण नए युग का शुभारंभ : सीएम योगी

राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण नए युग का शुभारंभ : सीएम योगीDhwajarohan at Ayodhya Ram Mandir: मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण समारोह में अपनी बातों का आगाज सियावर रामचंद्र भगवान, माता जानकी, सरयू मैया की जय, भारत माता की जय और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही समूचा मंदिर परिसर जय-जयकार से गूंज उठा।

राम मंदिर के ध्वजारोहण में पीएम मोदी को याद आया AI, बताया कैसी होगी भविष्य की अयोध्या?

राम मंदिर के ध्वजारोहण में पीएम मोदी को याद आया AI, बताया कैसी होगी भविष्य की अयोध्या?PM Modi in Ayodhya : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजारोहण महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। सरयू जी की अमृतधारा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। यहां आध्यात्म और AI दोनों का तालमेल दिखेगा।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com