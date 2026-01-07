बुधवार, 7 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Weather Updates
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 7 जनवरी 2026 (11:39 IST)

Weather Update : बर्फबारी और शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, देशभर में कड़ाके की ठंड

Weather A।ert
Weather Update News : जम्मू-कश्मीर में इन दिनों लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं ठंडी हवाओं और कोहरे के कारण देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच धूप न निकलने से ठिठुरन बनी हुई है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। आने वाले दिनों में भी शीतलहर का प्रकोप बना रह सकता है और तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड-छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर चलने से तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है।

खबरों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में इन दिनों लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं ठंडी हवाओं और कोहरे के कारण देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच धूप न निकलने से ठिठुरन बनी हुई है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। आने वाले दिनों में भी शीतलहर का प्रकोप बना रह सकता है और तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड-छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर चलने से तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी रही है। श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान गिरकर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। हालांकि 20 जनवरी तक जम्मू और कश्मीर में किसी बड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होने की संभावना नहीं है, लेकिन बर्फबारी जारी रहेगी।

मध्य प्रदेश में शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी हैं। पूरे राज्य में ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। राज्य के बड़े हिस्से में तापमान 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है। सबसे कम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ में रिकॉर्ड किया गया है। 9 और 10 जनवरी को तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है।
दरअसल, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के सेंट्रल हिस्सों पर बना एक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन अब लो-प्रेशर एरिया में बदल गया है। पश्चिम बंगाल में ठंड का दौर शुरू हो गया है। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। अगले दो दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रखा है। अधिकांश जिलों में घने कोहरे और न्यूनतम तापमान के 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बिहार के विभिन्न जिलों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। भीषण कोहरे कारण और सर्द हवाओं के बहने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है।
रात और सुबह पाला पड़ने से गलन वाली सर्दी महसूस हो रही है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में लगातार कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। आईएमडी ने आगामी दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आने और घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने PM मोदी का किया समर्थन, सोमनाथ पर लिखे ब्लॉग के लेकर क्या बोले

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने PM मोदी का किया समर्थन, सोमनाथ पर लिखे ब्लॉग के लेकर क्या बोलेज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुजारियों और भक्तों के उस दर्द को व्यक्त किया है जो उन्होंने 1000 साल पहले मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनी द्वारा मंदिर पर किए गए पहले हमले के दौरान सहा था।

UP : पैतृक संपत्ति के बंटवारे की रजिस्ट्री अब सिर्फ 10 हजार रुपए में होगी संभव, योगी सरकार का बड़ा सुधारात्मक कदम

UP : पैतृक संपत्ति के बंटवारे की रजिस्ट्री अब सिर्फ 10 हजार रुपए में होगी संभव, योगी सरकार का बड़ा सुधारात्मक कदमयूपी में पैतृक संपत्ति के बंटवारे और किराया रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी पहल

यूपी SIR : ड्रॉफ्ट लिस्ट जारी, 12.55 करोड़ वोटर बचे, लिस्ट से कटेंगे 2.89 करोड़ नाम, नाम नहीं तो क्या करें

यूपी SIR : ड्रॉफ्ट लिस्ट जारी, 12.55 करोड़ वोटर बचे, लिस्ट से कटेंगे 2.89 करोड़ नाम, नाम नहीं तो क्या करेंUP SIR Draft Voter List 2026 News : चुनाव आयोग (ECI) ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत उत्तरप्रदेश की मसौदा (ड्राफ्ट) मतदाता सूची जारी की। इसमें लगभग 2 करोड़ 89 लाख नाम हटा दिए गए हैं। अब एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में कुल मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 12.56 करोड़ हो गई है, जो लगभग 18.70 प्रतिशत कम है।

Operation Sindoor : फूट-फूटकर रोया पाकिस्तान का आतंकी मसूद अजहर, मारे गए परिवार के 10 लोग

Operation Sindoor : फूट-फूटकर रोया पाकिस्तान का आतंकी मसूद अजहर, मारे गए परिवार के 10 लोगOperation Sindoor News : पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों के दर्द से अभी भी तड़प रहा है। उसके दामन में पलने वाले आतंकी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रोना रोते रहते हैं। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का एक नया ऑडियो क्लिप सामने आया है। इसमें वह ऑपरेशन सिंदूर से मिले दर्द को बयां कर रहा है।

Delhi High Court का बड़ा बयान, छोटे बच्चे को गुप्तांग छूने के लिए मजबूर करना गंभीर यौन हमला

Delhi High Court का बड़ा बयान, छोटे बच्चे को गुप्तांग छूने के लिए मजबूर करना गंभीर यौन हमलादिल्ली हाईकोट ने व्यवस्था दी है कि कि कामुक इरादे से किसी छोटे बच्चे को अपने गुप्तांगों को छूने के लिए मजबूर करना बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत गंभीर यौन हमला है। पोक्सो के तहत, बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे पर यौन हमला करना गंभीर यौन हमले की श्रेणी में आता है।

और भी वीडियो देखें

बांग्लादेश को भारत में खेलने होंगे टी20 वर्ल्ड कप मैच, ICC ने खारिज की मांग

बांग्लादेश को भारत में खेलने होंगे टी20 वर्ल्ड कप मैच, ICC ने खारिज की मांगBangladesh news in hindi : भारत और बांग्लादेश के मध्य खराब होते क्रिकेट संबंधों के बीच अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (ICC) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वेन्यू बदलने की मांग को ठुकरा दिया है। इस फैसले के बाद बांग्लादेश को भारत में ही टी20 विश्व कप खेलना होगा।

वेनेजुएला से अमेरिका को कितना तेल मिलेगा, क्या है ट्रंप का प्लान?

वेनेजुएला से अमेरिका को कितना तेल मिलेगा, क्या है ट्रंप का प्लान?Donald Trump news in hindi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला की अंतरिम अथॉरिटी अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल हाई-क्वालिटी, बैन वाला तेल सौंपेंगी। यह तेल मार्केट प्राइस पर बेचा जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि इस पैसे पर वेनेजुएला का नहीं बल्कि अमेरिका का हक होगा। अमेरिका के राष्‍ट्रपति के तौर पर खुद ट्रंप इसे कंट्रोल करेंगे।

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन पर बवाल, पुलिस ने पत्थरबाजों को सिखाया सबक

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन पर बवाल, पुलिस ने पत्थरबाजों को सिखाया सबकDelhi News in hindi : MCD ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों पर फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद, तुर्कमान गेट के पास के इलाके में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान कुछ बदमाशों ने पत्थरबाजी करके गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की। पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया।

LIVE: दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन

LIVE: दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शनLatest News Today Live Updates in Hindi : तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण पर MCD की बुलडोजर कार्रवाई जारी है। यहां देर रात नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में पत्थरबाजी हुई थी। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। पल पल की जानकारी...

पश्चिम बंगाल में कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा एसआईआर!

पश्चिम बंगाल में कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा एसआईआर!बिहार में बीते साल के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं बन सका था। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीते नवंबर से शुरुआत के बाद से ही यह ममता बनर्जी सरकार, केंद्र और चुनाव आयोग के बीच टकराव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अब इस साल अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसके एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर उभरने की संभावना बन रही है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com