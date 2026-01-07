Weather Update : बर्फबारी और शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, देशभर में कड़ाके की ठंड

Weather Update News : जम्मू-कश्मीर में इन दिनों लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं ठंडी हवाओं और कोहरे के कारण देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच धूप न निकलने से ठिठुरन बनी हुई है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। आने वाले दिनों में भी शीतलहर का प्रकोप बना रह सकता है और तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड-छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर चलने से तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है।





दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड-छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर चलने से तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी रही है। श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान गिरकर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। हालांकि 20 जनवरी तक जम्मू और कश्मीर में किसी बड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होने की संभावना नहीं है, लेकिन बर्फबारी जारी रहेगी।





मध्य प्रदेश में शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी हैं। पूरे राज्य में ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। राज्य के बड़े हिस्से में तापमान 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है। सबसे कम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ में रिकॉर्ड किया गया है। 9 और 10 जनवरी को तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है।

ALSO READ: Weather Update : पहाड़ों से मैदान तक ठंड का कहर, 11 राज्यों का अलर्ट मध्य प्रदेश में शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी हैं। पूरे राज्य में ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। राज्य के बड़े हिस्से में तापमान 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है। सबसे कम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ में रिकॉर्ड किया गया है। 9 और 10 जनवरी को तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है।

दरअसल, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के सेंट्रल हिस्सों पर बना एक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन अब लो-प्रेशर एरिया में बदल गया है। पश्चिम बंगाल में ठंड का दौर शुरू हो गया है। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। अगले दो दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है।





रात और सुबह पाला पड़ने से गलन वाली सर्दी महसूस हो रही है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में लगातार कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। आईएमडी ने आगामी दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आने और घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है।

Edited By : Chetan Gour