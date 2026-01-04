मध्‍यप्रदेश में शीतलहर का कहर, भोपाल में बदला स्‍कूलों का समय, इंदौर, उज्‍जैन, मंदसौर में स्‍कूली बच्‍चों को अवकाश

Bhopal and Indore administrations new order regarding schools : देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच मध्य प्रदेश भी शीतलहर की चपेट में है। शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के इस कहर को देखते हुए प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस बीच प्रशासन ने भोपाल में स्कूलों का समय बदलने का आदेश जारी किया है। जो कि कल यानी 5 जनवरी से लागू होगा। इस आदेश के बाद अब राजधानी भोपाल के स्कूल सुबह 9:30 बजे के बाद लगेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार ने आदेश जारी किए हैं। वहीं लगातार शीतलहर को देखते हुए इंदौर जिले के सभी शासकीय-अशासकीय सीबीएसई स्कूलों में कलेक्टर शिवम वर्मा ने पहली से आठवीं तक के बच्चों के लिए 3 दिन का अवकाश घोषित किया है।





इस आदेश के बाद अब राजधानी भोपाल के स्कूल सुबह 9:30 बजे के बाद लगेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार ने आदेश जारी किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने जिले के सभी स्कूलों के संचालन समय में तत्काल प्रभाव से संशोधन के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी किए गए आदेश के अनुसार नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूल अब सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं खुलेंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भोपाल जिले के सभी निजी स्कूलों, सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई (ICSE), अनुदान प्राप्त विद्यालयों और मदरसों पर भी समान रूप से लागू होगा। आदेश का पालन सभी शिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य रहेगा।

वहीं लगातार शीतलहर को देखते हुए इंदौर जिले के सभी शासकीय-अशासकीय सीबीएसई स्कूलों में कलेक्टर शिवम वर्मा ने पहली से आठवीं तक के बच्चों के लिए 3 दिन का अवकाश घोषित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जिससे कड़कड़ाती ठंड में सुबह स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी।

उज्जैन और मंदसौर में भी छुट्टी के आदेश : महाकाल की नगरी उज्जैन में जिला प्रशासन ने सोमवार को नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के छात्रों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। इसी प्रकार मंदसौर में ठंड का असर सबसे अधिक देखा जा रहा है, जिसके चलते नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है।

Edited By : Chetan Gour