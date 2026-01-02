Weather Update : कई राज्यों में कड़ाके की ठंड और कोहरा, बर्फबारी और शीतलहर ने बढ़ाई मुसीबत
Weather Update News : पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और मैदानी राज्यों में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है, इसके साथ ही शीतलहर और ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। इन राज्यों में साल 2026 की शुरूआत घने कोहरे और शीतलहर के साथ हुई है। जिसका सीधा असर मैदानी राज्यों पर देखने को मिल रहा है, एनसीआर समेत अन्य राज्यों में शीतलहर से हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने 3 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बारिश और भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक, अगले सप्ताह तक दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और ओडिशा के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है।
मौसम विभाग ने 3 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बारिश और भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक, अगले सप्ताह तक दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और ओडिशा के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। उत्तर भारत में नए साल 2026 की शुरुआत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ शुरू हुई।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज यानी 2 जनवरी को दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में घने से अति घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। नए साल की शुरुआत बिहार में ठिठुरन भरी ठंड और घने कोहरे के साथ हुई है। ठंडी पछुआ हवाओं के कारण लोगों को हाड़ कंपाने वाली सर्दी का सामना करना पड़ रहा है।
हिमाचल प्रदेश में 5 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है, जिस वजह से शीत दिवस (Cold Day) की स्थिति बनी रहेगी। 2 और 3 जनवरी को मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ हुई है। कंपकंपाने वाली शीतलहर ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है।
नए साल की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में ठंड का असर आने वाले दिनों में और तेज होने वाला है खासतौर पर 2 जनवरी से 5 जनवरी तक राज्य के उत्तरी हिस्सों में घने कोहरे के साथ शीतलहर और कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना जताई गई है।
Edited By : Chetan Gour