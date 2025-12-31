दिल्ली में घने कोहरे का कहर, 148 फ्लाइट्स कैंसल, Indigo ने दी यह चेतावनी
Delhi weather update news : घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण आज दिल्ली एयरपोर्ट से कुल 148 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी स्थिति को लेकर बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में जारी घना कोहरा चुनिंदा एयरपोर्ट्स पर उड़ान संचालन को प्रभावित कर सकता है। वहीं इंडिगो ने भी आज एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को दिल्ली और उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण फ्लाइट में रुकावट की संभावना के बारे में चेतावनी दी।
वहीं इंडिगो ने भी आज एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को दिल्ली और उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण फ्लाइट में रुकावट की संभावना के बारे में चेतावनी दी। ऑपरेशनल दिक्कतों के कारण आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर 148 फ्लाइट्स कैंसल कर दी गईं।
कुल कैंसलेशन में 70 जाने वाली फ्लाइट्स और 78 आने वाली फ्लाइट्स शामिल थीं। इसके अलावा, 2 फ्लाइट्स को डायवर्ट भी किया गया। जबकि 150 से अधिक उड़ानें विलंबित हुई हैं। फ्लाइट्स के कैंसल होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे का असर सिर्फ हवाई यातायात तक सीमित नहीं रहा। सड़क पर वाहन चालकों को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि कई ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं।
कोहरा अधिक होने की वजह से हाईवे पर वाहन भी रेंगते नजर आए। राजधानी में कड़ाके की ठंड के साथ-साथ लोगों को प्रदूषण की भी मार झेलनी पड़ रही है। आज भी दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही। आज सुबह दिल्ली का औसत एक्यूआई 384 रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। घना कोहरा होने की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है।
गौरतलब है कि देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा व शीतलहर जनजीवन को प्रभावित कर रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर के मैदानी इलाकों में दिखने वाला है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को इन राज्यों के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं।
