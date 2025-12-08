इंडिगो का संकट छठे दिन भी जारी, खत्म नहीं हुई यात्रियों की परेशानी, एयरलाइंस ने रिफंड किए 610 करोड़

Indigo news in hindi : इंडिगो का संकट सोमवार को छठे दिन भी बरकरार है। अब तक इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द होने से लाखों यात्री परेशान है। डीजीसीए की सख्‍ती के बाद एयरलाइंस ने यात्रियों के 610 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए हैं। विमानन कंपनी को DGCA के नोटिस पर आज शाम 6 बजे तक देना होगा जवाब। DGCA पहले ही साफ कर चुका है कि जवाब नहीं मिला तो कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला सोमवार को भी जारी। आज भी कई उड़ानें रद्द की दी गई जबकि कई उड़ानें देरी से है। रविवार को इंडिगो की 1650 उड़ानों का परिचालन हुआ वहीं 650 उड़ानें रद्द कर दी गई।

दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु समेत देशभर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्रियों की शिकायत है कि उन्हें पहले बुक कराई गई टिकटों का रिफंड तो मिल गया लेकिन दोबारा टिकट बुक कराने के लिए ज्यादा पैसों का भुगतान करना पड़ रहा है।





दिल्ली एयर पोर्ट ने जारी की एडवाइजरी : इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला सोमवार को भी जारी। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी जारी रह सकती है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन से फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लें।

Passenger Advisory issued at 08:53 Hours#DelhiAirport #PassengerAdvisory #DELAdvisory pic.twitter.com/VdfjGrLyOo — Delhi Airport (@DelhiAirport) December 8, 2025 कब तक स्थिर होगा परिचालन : इंडिगो एयरलाइन का कहना है कि 10 दिसंबर तक परिचालन स्थिर हो जाएगा। वहीं सरकार का दावा है कि पहले के मुकाबले स्थिति में सुधार हुआ है। हवाई अड्‍डों पर चेक इन, सिक्यूरिटी और बोर्डिंग क्षेत्रों में अब यात्रियों की कतारें नहीं दिखाई दे रही है।

edited by : Nrapendra Gupta