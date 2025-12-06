Indigo की शनिवार को 800 उड़ानें रद्द, सरकार ने तय किया किराया, Airline को दिया यह आदेश

Indigo Flight Cancellations : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइन (Indigo Airlines) के हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते दिख रहे हैं। विमानन कंपनी ने आज 800 से अधिक घरेलू उड़ानें रद्द कर दीं। शुक्रवार को कंपनी ने 1000 से अधिक उड़ानें रद्द की थीं। यात्रियों की परेशानियां चरम पर पहुंच गई हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने घरेलू हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए एयरलाइनों के लिए अस्थाई किराया सीमा तय कर दी है। इंडिगो ने कहा कि उसकी टीम समय-निर्धारण को स्थिर करने, देरी कम करने और यात्रियों की सहायता करने के लिए तेजी से काम कर रही है।





इसके अलावा मंत्रालय ने घरेलू हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए एयरलाइनों के लिए अस्थाई किराया सीमा तय कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइन को आदेश दिया है कि वे रविवार 7 दिसंबर की शाम 8 बजे तक रद्द या बाधित उड़ानों के सभी लंबित यात्री रिफंड का भुगतान कर दें और यात्रियों से अलग हुए सामान अगले दो दिनों के भीतर उनके पास पहुंचाए जाएं।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस भेजा है। सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे यात्रियों से अलग-अलग रूटों के लिए तय किए किराए से ज्यादा किराया नहीं वसूलेंगी। एयरलाइंस को साफ कहा गया है कि प्रभावित यात्रियों से रीशेड्यूलिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्वचालित रिफंड की प्रणाली तब तक सक्रिय रहेगी जब तक संचालन पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाता।

इंडिगो ने कहा कि उसकी टीम समय-निर्धारण को स्थिर करने, देरी कम करने और यात्रियों की सहायता करने के लिए तेजी से काम कर रही है। एयरलाइंस ने दावा किया कि उसके 95 फीसदी रूट पर उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। 138 में से 135 डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट रवाना हो गई हैं।

