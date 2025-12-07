IndiGo crisis : इंडिगो ने पायलट भर्ती फिर शुरू की, A320 फ्लीट के लिए आवेदन, उड़ान संकट के बीच बड़ा फैसला

देशभर में लगभग एक सप्ताह से जारी उड़ान संकट के बीच IndiGo ने पायलट भर्ती पर लगी रोक हटाते हुए A320 फैमिली के लिए नए भर्ती विज्ञापन जारी किए हैं। सरकार द्वारा नए पायलट विश्राम समय नियमों को अस्थायी रूप से वापस लेने के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। इन नियमों के चलते पिछले दिनों इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं।

भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू

शुक्रवार और शनिवार को वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में IndiGo ने कैप्टन और सीनियर फर्स्ट ऑफिसर (टाइप-रेटेड) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कंपनी ने बताया कि महीनों से जारी हायरिंग फ्रीज को अब खत्म कर दिया गया है।

शुक्रवार को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, एयरबस A320 फ्लीट के लिए उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। सीनियर फर्स्ट ऑफिसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 55 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही आवेदक भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्डधारक होने चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास DGCA द्वारा जारी वैध ATPL लाइसेंस, A320 एंडोर्समेंट, वैध FRTO, RTR और क्लास 1 मेडिकल उपलब्ध होना जरूरी है।

नए सरकारी नियमों के कारण बढ़ा संकट

फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने पहले IndiGo पर आरोप लगाया था कि एयरलाइन ने यह जानते हुए भी हायरिंग रोक दी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए FTDL नियमों के कारण अधिक पायलटों की आवश्यकता होगी।

5 दिसंबर को IndiGo ने एक ही दिन में 1,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की थीं, जो एयरलाइन के इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा है। उसी दिन सरकार ने FTDL नियमों को 10 फरवरी 2026 तक स्थगित कर दिया। नए नियमों के तहत पायलटों को हर सप्ताह 48 घंटे विश्राम देना अनिवार्य किया गया था, जो पहले 36 घंटे था।

नाइट ऑपरेशन से जुड़े नियम भी लागू

1 नवंबर से इन नियमों के दूसरे चरण को लागू किया गया। इसमें रात की परिभाषा को 12 बजे रात से सुबह 5 बजे तक की बजाय 12 बजे रात से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। साथ ही सप्ताह में नाइट लैंडिंग की संख्या छह से कम करके दो कर दी गई है। ये नियम सभी घरेलू एयरलाइंस पर लागू हैं।