शनिवार, 20 दिसंबर 2025
  Air India Express Pilot and Passenger Clash at Delhi Airport, Pilot Suspended
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (11:52 IST)

दिल्ली एयरपोर्ट पर पायलट ने पैसेंजर को पीटा, सदमे में परिवार

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मामले में सख्‍त कार्रवाई करते हुए जांच पूरी होने तक आरोपी पायलट को निलंबित कर दिया है।

pilot beats passengers
Pilot beats Passenger : दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ने यात्री अंकित दीवान के साथ जमकर मारपीट की। यह घटना उस समय हुई जब पायलट इंडिगो की उड़ान से बंगलूरू जा रहा था। घटना से हड़कंप मच गया। एयरलाइन ने मामले में सख्‍त कार्रवाई करते हुए जांच पूरी होने तक आरोपी पायलट को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 
 
दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक ऑफ-ड्यूटी पायलट ने यात्री अंकित दीवान के साथ मारपीट की। पीड़ित का कहना है कि वह अपने परिवार के साथ स्टाफ सुरक्षा गेट का उपयोग कर रहे थे, तभी लाइन में लगने को लेकर दोनों में विवाद हो गया। 
 
पायलट ने दीवान को अपशब्द कहे और उस पर हमला कर दिया। इससे उसके चेहरे पर चोट आई। पीड़ित का आरोप लगाया कि उन पर मामले को रफा-दफा करने का दबाव बनाया गया।
अंकित दीवान ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा, 'एयर इंडिया एक्सप्रेस के कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 (T1) पर उन पर हमला किया और उनकी 7 साल की बेटी, जिसने हमला देखा, अभी भी सदमे में है और डरी हुई है। 
 
पीड़ित के अनुसार, उन्हें और उनके परिवार को उस सिक्योरिटी चेक का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था जो स्टाफ इस्तेमाल करता है क्योंकि उनके साथ एक 4 महीने का बच्चा स्ट्रोलर में था। स्टाफ मेरे आगे लाइन तोड़ रहा था। जब मैंने उन्हें टोका तो कैप्टन वीरेंद्र सेजपाल के साथ उनकी कहासुनी हो गई।
 
इस पर कैप्टन ने चिल्लाते हुए कहा कि क्या मैं अनपढ़ हूं, क्या मैं उन साइन को पढ़ नहीं सकता जिन पर लिखा था कि यह एंट्री स्टाफ के लिए है। इसके बाद पायलट ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोट लगी और खून निकल आया।
 
पीड़ित ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें उसके चेहरे से खून निकलता दिखाई दे रहा है। उसने डीजीसीए, एयर इंडिया और दिल्ली पुलिस को टैग कर न्याय की मांग की है।
Jeffrey Epstein files का नया धमाका, बिल गेट्स और वुडी एलन समेत कई दिग्गजों की तस्वीरें आई सामने, ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ा

Jeffrey Epstein files का नया धमाका, बिल गेट्स और वुडी एलन समेत कई दिग्गजों की तस्वीरें आई सामने, ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ायौन अपराधों के दोषी दिवंगत जेफरी एपस्टीन के मामले में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। दुनिया के सबसे बड़े यौन अपराधी Jeffrey Epstein के कारनामों से जुड़े दस्तावेज और तस्वीरों का जखीरा खुलना शुरू हो गया है। अमेरिकी हाउस डेमोक्रेट्स द्वारा गुरुवार (18 दिसंबर) को जारी की गई नई तस्वीरों ने दुनिया के कई रईसों और प्रभावशाली हस्तियों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। इन तस्वीरों में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और मशहूर फिल्म निर्माता वुडी एलन जैसी हस्तियां नजर आ रही हैं।

रूस किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा.. राष्‍ट्रपति पुतिन ने क्‍यों दिया यह बयान...

रूस किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा.. राष्‍ट्रपति पुतिन ने क्‍यों दिया यह बयान...Russian President Vladimir Putin : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध और यूरोप को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन शांति समझौते के लिए तैयार है लेकिन वह यूरोप के दबाव में आकर पीछे हट रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2022 में शांति समझौते की संभावना बनी थी, लेकिन यूक्रेन ने आखिरी वक्त पर कदम पीछे खींच लिए। पुतिन ने साफ किया कि यूरोप के आगे किसी भी कीमत पर रूस नहीं झुकेगा।

SIR : गुजरात और तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, कैसे चेक करें अपना नाम

SIR : गुजरात और तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, कैसे चेक करें अपना नामचुनाव आयोग ने तीन दिन पहले 16 दिसंबर को राजस्थान, गोआ, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। अब तमिलनाडु और गुजरात में भी SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ गई है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और गुजरात में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है।

CM नीतीश कुमार से नाराज नहीं हिजाब वाली लड़की, नौकरी ज्‍वॉइन करेगी, इधर मुफ्ती की बेटी ने करवाई एफआईआर

CM नीतीश कुमार से नाराज नहीं हिजाब वाली लड़की, नौकरी ज्‍वॉइन करेगी, इधर मुफ्ती की बेटी ने करवाई एफआईआरबिहार के CM नीतीश कुमार की ओर से एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आयुष चिकित्सक नुसरत परवीन का हिजाब खींचने का वीडियो वायरल होने के बाद, यह चर्चा तेज थी कि वह अपमानित महसूस कर रही हैं और नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। लेकिन इस मामले में नई बात सामने आई है।

PM मोदी का X पर दबदबा, 'मोस्ट लाइक्ड' रैंकिंग में टॉप पर रहे प्रधानमंत्री

PM मोदी का X पर दबदबा, 'मोस्ट लाइक्ड' रैंकिंग में टॉप पर रहे प्रधानमंत्रीसोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने हाल ही में एक नया फीचर लॉन्च किया है। इसके तहत हर देश के लिए महीने के सबसे ज्यादा लाइक किए गए पोस्ट की सूची दिखाई जाती है। इस नई रैंकिंग में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल प्रभाव एक बार फिर नजय आया है।

हिंसा की आग में सुलगा बांग्लादेश, उसमान हादी का अंतिम संस्कार आज

हिंसा की आग में सुलगा बांग्लादेश, उसमान हादी का अंतिम संस्कार आजBangladesh Violence : इंकलाब मंच के नेता उसमान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में सुलग रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका से लेकर चटगांव तक सड़कों पर जमकर हिंसक प्रदर्शन किया। हादी के शव को सिंगापुर से बांग्लादेश लाया गया। आज उसे अंतिम विदाई दी जाएगी।

दिल्ली में कोहरे का कहर, सड़क, रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर

दिल्ली में कोहरे का कहर, सड़क, रेल और हवाई यातायात पर बुरा असरDelhi Air Pollution : दिल्ली में शनिवार को भी कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सुचकांक 400 के पार पहुंच गया। कोहरे और स्मॉग की वजह से यहां विजिबिलिटी शून्य हो गई। इस वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी एडवाइजरी जारी कर लोगों को अपना फ्लाइट स्टेटस देखकर घर से निकलने की सलाह दी।

नीतीश ने हटाया था हिजाब, डॉक्टर को देगी 3 लाख की नौकरी देगी झारखंड सरकार

नीतीश ने हटाया था हिजाब, डॉक्टर को देगी 3 लाख की नौकरी देगी झारखंड सरकारHijab Controversy : बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा डॉक्टर नुसरत प्रवीण को प्रमाण पत्र देते समय उसका हिजाब हटाने के मामले में जारी बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बीच झारखंड सरकार ने डॉ. नुसरत को 3 लाख रुपए की नौकरी देने की घोषणा की है।

सीरिया में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ISIS के 70 ठिकाने तबाह, लिया सैनिकों की हत्या का बदला

सीरिया में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ISIS के 70 ठिकाने तबाह, लिया सैनिकों की हत्या का बदलाUS Air Strike in Syria : अमेरिका ने सीरिया में ISIS के 70 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह कर दिया। इस हमले में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर हैं। हमले के बाद अमेरिका ने कहा कि उसने पालमायरा में 2 अमेरिकी सैनिकों और एक दुभाषिये की हत्या का बदला ले लिया है।

Weather Update : ठंड से ठिठुरा उत्तर भारत, पंजाब से दिल्ली तक कोहरे का कहर, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

Weather Update : ठंड से ठिठुरा उत्तर भारत, पंजाब से दिल्ली तक कोहरे का कहर, इन राज्यों में IMD का अलर्टWeather Update : उत्तर भारत में कोहरे और कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम की दोहरी मार पड़ रही हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी और मैदानों में ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में 21 दिसंबर से चिल्ला-कलां सत्र शुरू हो रहा है। 40 दिनों की इस अवधि में अत्यधिक ठंड पड़ती है और कई जगह भारी बर्फबारी होती है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

